Projeto de ACM Neto agita o Porto de Salvador

No 3º Workshop de Desempenho Portuário, promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), ontem na Codeba, o projeto Salvador 360, com o qual ACM Neto pretende fazer uma revolução em Salvador, incendiou os debates.

O xis da questão: a prefeitura quer quatro dos sete armazéns (dois já foram cedidos para o terminal de passageiros), e o consenso dita que as operações de carga e descarga levarão a pior.

Os armazéns são utilizados, principalmente, para cargas de celulose e trigo.

Sindicatos, patronais e de empregados e empresários, se dizem ameaçados de perder o espaço, o que seria um retrocesso.

Torcida dividida

Deputados e senadores estão divididos na torcida sobre o resultado do julgamento do TSE. Os governistas querem que Temer fique e até arriscam um placar: 5 a 2. Já os oposicionistas dizem que se o TSE julgar juridicamente e não politicamente, como assegurou o presidente Gilmar Mendes, a fatura está liquidada, o governo acaba aí.

Saback na SPU

Entre os governistas baianos, a convicção de que Temer fica é generalizada. Uma prova é a recente nomeação de Ricardo Saback Guimarães para a representação baiana da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Está lá sob as bênçãos de Lúcio Vieira Lima (PMDB).

Prioridade feirense

A construção de uma nova adutora e ampliação do sistema de água de Feira de Santana, que vai custar R$ 330 milhões e deve ser iniciada nos próximos dias, é defendida pelo deputado Zé Neto (PT) como prioridade absoluta:

– Feira e região consomem 2.000 m³ por segundo, e a Embasa só fornece 1.500 m³. Aí está sendo obrigada a trabalhar 24 horas.

Dinheiro volta

A Suprev (Superintendência de Previdência) recuperou junto a bancos R$ 2,7 milhões para os cofres do estado, referentes a empréstimos consignados descontados dos benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas já falecidos.

A lei determina que os valores descontados após o óbito dos beneficiários devem ser ressarcidos. O desconto ocorre porque às vezes cartórios demoram de comunicar os óbitos.

Seca verde

Tendo como base a região do sisal, o deputado Alex da Piatã diz que a região sofre hoje uma seca verde, em alguns pontos choveu muito bem, noutros não. E dispara:

– Não consigo entender por que estamos sobre o Aquífero Tucano, o maior da América Latina, e em cima tem gente com sede.

Braile quase zero

Na audiência pública "Por uma educação inclusiva", promovida pela Comissão de Saúde da Assembleia, presidida pela deputada Fabíola Mansur (PSB) ontem, o aluno Reginaldo Santos, deficiente visual, citou um dado chocante: no Centro de Atendimento Pedagógico (CAP), unidade mantida pela Secretaria de Educação, uma das poucas para ensinar ler e escrever em braile, das 33 máquinas existentes, 30 estão quebradas.

– É uma situação muito ruim, estamos aqui pedindo socorro.

Nova impressora — A assessoria da Secretaria de Educação do Estado admite que o problema existe, com duas ressalvas:

1 – As máquinas são antigas e na Bahia não tem quem dê manutenção. Eles estão 'importando' uma do Rio Grande do Sul.

2 – O pedido de uma moderna impressora de braile, que cobre grande parte das carências de hoje.

POUCAS & BOAS

* O Bahia British Clube, ou Clube Inglês, realiza sexta o seu forró, sob a animação do sanfoneiro Pato Branco. Fernando Santana, o presidente, diz que o tradicional almoço está mantido, mas com um detalhe: o menu terá o toque nordestino, para fazer jus a São João.

* Sobre nota veiculada segunda, na qual a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) questiona a desafetação de 23 terrenos pela prefeitura de Salvador, a Sefaz diz que só foi procurada por um proprietário de terreno com documentos provando que comprou. E também que a prefeitura não está se desfazendo de patrimônio e sim permutando ativos que hoje não têm qualquer serventia por outros muito mais úteis à população.

Colaborou: Rita Conrado

