Projeto da terceirização une centrais sindicais

Normalmente divergentes, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) deram-se as mãos contra a PEC da Terceirização e estenderam os laços para a festa do 1º de Maio, ontem, no Terreiro de Jesus, que, apesar da alegria, também foi um ato de protesto.

Só apoia a Força Sindical, cujo braço político é o Solidariedade, partido de Arthur Maia, o baiano que é relator do projeto.

Na praça, havia um painel com as fotos e nomes de todos os deputados que votaram a favor da terceirização (já aprovada na Câmara e tramitando no Senado).

Cedro Silva (CUT) repetiu que Arthur Maia 'é um ladrão dos direitos dos trabalhadores'. Magno Lavigne (CUT) e Aurino Pedreira (CTB) assinaram embaixo.

Aurino sintetizou o sentimento coletivo:

— Na essência, as centrais sindicais defendem os trabalhadores. Não só na terceirização, mas, em todas as iniciativas que lesarem o trabalhador, estaremos unidos.

A festa, como sempre, foi da esquerda. Entre os 'ilustres', lá estava José Sergio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras.

Arthur reage — Arthur Maia não gostou do ataque da Cedro Silva, da CUT, e reagiu. Disse que a CUT é muito pequena, 'é o PT terceirizado no movimento sindical'.

Enfim, a piscina

Salvador deve ter de novo, no segundo semestre, a sua piscina olímpica. A única existente na cidade foi detonada com a demolição da velha Fonte Nova. Ontem, o secretário Álvaro Gomes (Esporte e Trabalho) disse que no segundo semestre deverá inaugurar a nova piscina, na Fundac, no Bonocô, mesmo sem estar totalmente pronta.

— Mas já vai estar apta para treinamentos e competições

Aluguel da esperança

Com as aulas suspensas por quatro dias, porque foi cedida para abrigar as vítimas das chuvas em Salvador, a Escola Helena Magalhães, em São Caetano, deverá ser liberada para aulas na segunda-feira.

Isso, se São Pedro ajudar e o aluguel social criado por ACM Neto funcionar.

"O projeto representa um risco para os trabalhadores. É uma norma em branco. Não há um parâmetro percentual para regulamentar. Os empresários não devem amesquinhar salários e direitos dos empregados"

Antonio José de Barros Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sobre o projeto da terceirização, em entrevista ao Correio Braziliense, na qual disse que estava falando como cidadão.

O adeus a Anchieta

Agora está confirmado: o jornalista Anchieta Nery, que traçou a sua bela trajetória (como gente e como profissional) em Feira de Santana, partiu. A morte dele foi reconhecida no Hospital Emec anteontem à tarde, após ter sofrido um AVC na semana passada.

Os órgãos foram doados, por desejo expresso do próprio (até nisso foi decente).

Foi cremado no Jardim da Saudade, mas a cerimônia foi ontem em Feira.

Pressão feminina

Ao cobrar do TJ o julgamento do promotor Almiro Sena, ex-secretário de Justiça do Estado, que já foi marcado e adiado cinco vezes, a deputada Fabíola Mansur (PSB), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia, diz que à luz dos testemunhos explicitados publicamente e constante dos au tos, a situação do acusado é ruim.

— O depoimento das vítimas é chocante.

Agrava a situação o fato de Almiro ser promotor e, ainda por cima, secretário de Justiça e Direitos Humanos na época do fato.

O time de acusadoras — No processo contra Almiro, são citadas 18 mulheres supostamente assediadas. Delas, 10 toparam mover o processo, das quais duas posteriormente desistiram. Mas as outras oito sustentam as acusações. Advogados dizem que a situação dele é delicada.

Dois alvos

A deputada Luiza Maia (PT), esposa do deputado federal Luiz Caetano (PT), dispara tiros para dois alvos quando se fala da política de Camaçari.

Do prefeito Ademar Delgado (PT), de quem era aliada e rompeu, diz que 'ele está destruindo a cidade'.

Do vereador Elinaldo Araújo (DEM), que pontua bem nas pesquisas, fala que 'não podemos entregar a prefeitura ao jogo do bicho'.

Contra o Carf

Otto Alencar (PSD) começou a pregar, em discurso esta semana, no Senado, aquilo que ele já dizia em conversas reservadas: o fim do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o órgão da Receita Federal alvo da Operação Zelotes, que revela um montante de falcatruas que faz a Lava Jato parecer coisa de menino.

— Carf? Pra que Carf? Burocratizam tudo e abrem espaço para esse tipo de coisa. Não tem nenhum sentido.

POUCAS & BOAS

Empenhado na construção do Memorial de Tomé de Souza, o advogado Ademir Ismerin recebeu o OK de ACM Neto e procurou o secretário de Turismo do Estado, Nelson Pelegrino, e vai também ao ministro da Cultura, Juca Ferreira. Um dos alvos é o prédio onde ficava o Instituto Mauá, no Porto da Barra, que é do Estado. ACM Neto se diz simpático à ideia, mas recomenda a busca de recursos na iniciativa privada.

Sobre o aumento da taxa de água anunciado pela Embasa, da ordem de 9,9%, alguns consumidores dizem que o reajuste da taxa de esgoto já veio: 35%.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Presepada

Terça última na Comissão de Infraestrutura da Assembleia, deputados discutiam a agenda para a realização de audiências itinerantes em vários pontos do Estado, quando o deputado Bobô (PCdoB), ex-craque do Bahia e torcedor ardoroso do clube, também plenamente identificada com o esporte, fez a ressalva:

— Só não posso dia 22, porque tem a sessão para a entrega das medalhas (Comenda 2 de Julho) para o Luiz Dória (treinador de boxe) e para o Alan do Carmo (maratonista aquático).

Rosemberg Pinto (PT) interveio:

— Deputado, o senhor não vai entregar medalhas para o time do Bode também, não?

A gargalhada foi geral. O Bode é o time do Vitória da Conquista, que faz a final do Baianão amanhã com o Bahia, após tê-lo goleado na primeira partida por 3 a 0.

Bobô não achou tanta graça:

— Isso é presepada.

adblock ativo