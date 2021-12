Projeto cria política para desaparecidos

Está pronto para votação no Plenário do Senado o projeto (PLC 144/2017) que cria a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e reformula o atual Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Relatado pela senadora Lídice da Mata (PSB-BA), o texto foi aprovado ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O projeto reformula o atual Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que passará a ser composto por um banco de informações públicas sobre o desaparecido e por dois bancos de informações sigilosas. Os dados serão fornecidos pelas autoridades, e hospitais, clínicas e albergues, sejam públicos ou privados, deverão informar às autoridades o ingresso ou cadastro em suas dependências de pessoas sem a devida identificação. Para ajudar na localização, o governo poderá promover convênios com emissoras de rádio e televisão para a transmissão de alertas urgentes de desaparecimento.

Ao ser informada de desaparecimento, a autoridade incluirá todos os dados no cadastro nacional. As informações também serão inseridas em outros bancos de dados, como a Rede de Integração Nacional de Segurança Pública, ou outro sistema nacional. Mediante a autorização judicial, profissionais de segurança pública poderão ter acesso a dados de aparelho de telefonia móvel, se houver indícios de risco à vida do desaparecido. Se envolver criança, adolescente ou vulnerável, a investigação começará imediatamente após a notificação.

De acordo com a assessoria da senadora, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou 71.796 notificações de pessoas desaparecidas no Brasil em 2016. Num período de 10 anos, ao menos 693.076 pessoas foram dadas como desaparecidas.

Suspensa prisão domiciliar

O Diário Oficial de Justiça publicou ontem decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) de suspender determinação que convertia a prisão de mais de 300 detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana de regime semiaberto para o domiciliar. A decisão foi tomada após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que questionou a forma como foi feita a liberação dos detentos, que deixaram a unidade prisional entre o final de setembro e o início de outubro, cinco meses após o conjunto penal ser parcialmente interditado por conta do descumprimento de um termo de ajuste de conduta (TAC). O presídio ficou impedido de receber novos detentos por três meses, o que provocou superlotação do complexo de delegacias do município.

