Projeção de vendas engorda Papai Noel

Teremos um movimento de Natal melhor que o de 2018. Além de um cenário econômico favorável, a antecipação de 500 reais do FGTS por parte do governo, multiplicado pelo universo de beneficiários, vai favorecer o consumo.

A avaliação positiva do presidente do Sindicato dos Lojistas, Paulo Motta, coincide com a largada dos shoppings na corrida pela atração de clientes para o período em que dar presente parece tornar-se um dever de quem ama ou tem consideração por alguém.

O Shopping Itaigara antecipou a chegada do clima de consumo com temas natalinos para hoje, com o tema Parque dos Balões, com apresentação da banda Supervoltz e uma programação cultural de alegrias para as crianças a partir das 11h.

Feliz Natal Madagascar é o tema do Shopping Center Lapa, também a ser inaugurado hoje, dia 26, às 11h30. O cenário do filme traz o mundo encantado da Dreamworks para despertar o ambiente lúdico e o encanto típico do Natal.

No Shopping Piedade, a viagem é curtir o Papai Noel partir de metrô, desde a estação Mussurunga, na terça-feira, dia 29, às 19h. Este ano, o tema da decoração será o ‘Parque Noel’, com mini-roda gigante, xícaras giratórias e tiro ao alvo.

O Shopping Barrra anunciou a estreia da decoração natalina para o dia 30, quarta-feira, às 18h. Um Papai Noel de oito metros dará as boas vindas. Entre outras atrações, destaca-se o show Um presente de Natal e a reprodução de foto em porta-retrato.

No Shopping Paseo Itaigara a decoração ficou para o dia 8 de novembro, com um espetáculo para todas as idades, incluindo Orquestra e Coral Irmã Dulce e a apresentação dos jovens músicos do Projeto Neojibá.

“Taxar o sol, ô pessoal, já vai para o deboche. Vai haver uma grande reunião do setor com o Bento (Albuquerque, ministro de Minas e Energia) na quinta-feira. Devemos estimular o consumo sem qualquer taxação”

Jair Bolsonaro, presidente, criticando, da China, a proposta em estudo pela Aneel de taxar a energia solar

Cancelamento de títulos

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ameaça cancelar mais de 81 mil títulos de eleitores baianos por não terem respondido à convocação da Justiça Eleitoral em 39 municípios onde será encerrada a revisão biométrica na próxima quinta-feira, dia 31.

Para ser atendido, o eleitor deverá apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor. Para homens com idade entre 18 e 45 anos é exigido documento de quitação com o serviço militar.

Os cidadãos dos municípios em fase de revisão cadastral que não atenderem a convocação da Justiça Eleitoral terão o título cancelado e não poderão votar no próximo pleito, além de ficarem impedidos de exercer uma série de direitos da cidadania.

Fieb e as novas tecnologias

Com o objetivo de debater como as tecnologias podem contribuir para trazer competitividade, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia promove quarta-feira a 1ª edição do Fórum Como crescer na era digital. Estarão presentes representantes das gigantes do setor, como Microsoft, Google e Facebook, convidados a falar sobre algumas de suas estratégias de impulsionar negócios na internet e nas redes sociais. As inscrições podem ser feitas no site www.fieb.org.br. O Conselho da Micro, Pequena e Média Indústria Baiana (Compemi), órgão da Fieb, terá a presença de seu presidente, Raul Menezes, revelando-se satisfeito com a importância desta primeira edição do Fórum.

– O industrial baiano terá acesso a ferramentas digitais que contribuirão para a maior competitividade ao tomar contato com as ideias dos gestores mais bem sucedidos da tecnologia mundial, destacou.

POUCAS & BOAS

A direção do Albergue Bezerra de Menezes realiza amanhã em Itabuna a tradicional feijoada para angariar recursos para manutenção do espaço. O evento acontece a partir das 12h na AABB. O albergue, que mantém cerca de 120 internos, vive de doações da sociedade e contratos com prefeituras da região.

Em Juazeiro termina hoje a VIII Festa dos Vaqueiros, que foi aberta ontem com atrações musicais. Hoje tem a missa dos vaqueiros às 9:30 no Ginásio de Esportes Aloísio Viana, presidida pelo pároco da Catedral, Pe. Josemar com participação do sanfoneiro Wanderley do Nordeste. Após a missa os vaqueiros desfilam pelas ruas da cidade, e às 15h recomeça a festa profana com diversos artistas.

