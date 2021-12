Programa oferece crédito emergencial

Depois de sofrerem críticas e serem cobrados inclusive por parlamentares e políticos, enfim os bancos parecem começar a se mexer para ajudar de forma mais concreta a sociedade civil, o empresariado e o Estado a enfrentarem o período de pandemia pelo novo coronavírus.

O Banco do Brasil anunciou à Federação do Comércio (Fecomércio) a coleta de propostas de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte por meio do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). Em seguida, será a vez dos bancos privados iniciaram operação de crédito emergencial pelo programa, no dia 15 de julho.

De acordo com informações divulgadas pela superintendência do Banco do Brasil, os empresários interessados, clientes ou não do estabelecimento, já podem procurar as agências, de posse da carta enviada pela Receita Federal do Brasil.

– As empresas precisam de fôlego para atravessar a crise provocada pela pandemia. Os bancos necessitam liberar os recursos com celeridade num momento como esse para que empresas e empregos sejam salvos – diz o presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade.

APERTO – A expectativa da Banco do Brasil é liberar, em todo o País, R$ 3,7 bilhões para cerca de 180 mil clientes, como forma de aliviar o aperto dos empresários para tocar seus negócios, embora não estejam livres das regras de financiamento, com juros e mora.

Os recursos do Pronampe podem ser utilizados para capital de giro ou investimentos. O programa é amparado pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), com prazo de 36 meses, carência de oito e juro de Selic mais 1,25% ao ano.

Para meu partido, a democracia é valor inegociável. Vamos estar ao lado de todos que estejam ao lado da democracia e vamos estar contra todos os que estejam contra a democracia

Testagem nas escolas

Começa hoje a série de testagens para a Covid-19 em estudantes, professores e funcionários de escolas de Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca, em ação da Secretaria Estadual de Educação, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e as prefeituras locais.

A coleta de material será no Colégio Estadual de Ipiaú, Complexo Integrado de Educação, além do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú (CAPI), em Ipiaú; no Colégio Estadual Carneiro Ribeiro; em Uruçuca; e no Colégio Estadual de Serra Grande, em Serra Grande. Em Itajuípe, a testagem será nos Colégios Polivalente e Estadual Luiz Viana Filho.

Os municípios foram escolhidos porque registram mais de 1% da população contaminada pelo novo coronavírus.

Laticínios e pandemia

A pandemia teria modificado os hábitos alimentares dos consumidores de produtos lácteos? Alguma marca destacou-se no período de março para cá, enquanto outra teria de superar-se por motivo a ser identificado para voltar a cativar a freguesia?

Estas e outras perguntas estão na pauta diária da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e suas filiadas, entre as quais a federação da Bahia, como um dos principais estados produtores de leite.

Como tornou-se praxe, o formato videoconferência vem ajudando os produtores a debater estas questões, como ocorreu recentemente, sob a coordenação do presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite da CNA, Ronei Volpi.

– A pandemia nos trouxe diversas incertezas, entre elas a preocupação dos consumidores em relação a uma possibilidade remota de desabastecimento de produtos lácteos no País – disse Volpi, durante o encontro digital.

Entre as tendências de consumo, o presidente da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, João Dornelas, acredita terem chegado para ficar as experiências de compras online de alimentos pré-prontos para finalização do preparo em casa, no micro-ondas ou forno.

– Além disso, as pessoas estarão ainda mais atentas em saber a origem dos alimentos que consomem. Para os produtores rurais brasileiros isso não é uma preocupação, pois já adotam boas práticas de produção: o Brasil exporta alimentos para mais de 180 países – acrescentou Dornelas.

POUCAS & BOAS

. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) disponibilizou em sua página e-books para trabalhos nas áreas de saúde e educação em comunidades quilombolas.

