Programa desperta os talentos em LEM

O município de Luís Eduardo Magalhães, referência nacional em desenvolvimento econômico, vem incentivando a produção de conhecimento como forma de manter o ritmo crescente de expansão.

A mais nova iniciativa, neste sentido, foi a premiação do Concurso municipal do Programa Despertar, realizado entre as escolas da zona rural. A solenidade ocorreu no Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães.

A plataforma de ensino direto para as escolas do campo tem contribuído, segundo os gestores do Despertar, para melhorar a educação do campo a fim de fortalecer a formação do pequeno, médio ou grande produtor.

Este ano, o Programa Despertar trabalhou a temática Produção de Alimentos e Sustentabilidade no Campo, a fim de premiar alunos, professores e representantes de escolas luiseduardenses.

Foram premiados alunos, professores e representantes de escolas em destaque dentro das modalidades Desenho, Produção Textual, Produção de Vídeo, Experiência Pedagógica e Portfólio do Coordenador Municipal.

Importância do programa – A vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Carminha Missio, destacou a importância do programa, ao representar a instituição na solenidade realizada em Luís Eduardo Magalhães:

– Como termos um futuro onde produziremos o alimento de forma sustentável atendendo o que o mundo pede? Sabemos que iremos aumentar a produção de alimentos e isso só será possível devido à inteligência de cada um de vocês que serão o nosso futuro – disse.

“Eu nunca fui muito afeito a política, acredite se quiser. Em 28 anos na Câmara, nunca fui de uma comissão. Eu posso ser presidente sem partido”

Concurso da PM para Saúde

Conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), será realizado concurso público para seleção de candidatos ao Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Serão disponibilizadas 17 vagas, sendo 11 para médico e seis para odontólogo, que ocuparão o posto de 1° Tenente na corporação. As inscrições, realizadas exclusivamente pela internet, em link disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), www.ibfc. org.br, vão custar R$ 150 e só podem ser pagas através de boleto bancário . O prazo se inicia amanhã às 9h, e vai até as 23h59 do dia 26 de novembro, observado o horário de Brasília. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

POUCAS & BOAS

A comunidade católica da Região Metropolitana de Salvador (RMS) participa hoje da 8ª edição da Peregrinação Fé e Luz, que vai movimentar o santuário Nossa Senhora das Candeias. A novidade este ano será a imagem da Santa Dulce dos Pobres, que vai desfilar em carro aberto e vai acompanhar a imagem de Nossa Senhora das Candeias. A expectativa dos organizadores é reunir um público de 11 mil fiéis no santuário, situado no município de Candeias. Para a romaria deste ano são aguardados devotos de 25 paróquias da região, que vão percorrer um trecho de quatro quilômetros. Com quase 130 anos de peregrinação, o local é um dos centros do turismo religioso do estado.

Com o início do período chuvoso no Cerrado baiano os agricultores da região começaram esta semana o plantio da soja. A cultura ocupou 1.580.000 hectares na safra passada e é o carro chefe da produção agrícola no oeste, representando mais de 23% da economia gerada no estado, segundo levantamento da superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Conforme avaliação do Conselho Técnico da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), os cenários climático e agronômico são favoráveis para a safra 2019/2020, com estimativa de colher em torno de 6,4 milhões de toneladas de soja. O número representa um incremento de aproximadamente 20% em relação à safra anterior, quando se produziu 5,3 milhões de toneladas. A produção de soja baiana é quase toda destinada para exportação, tendo como principais destinos os países asiáticos.

adblock ativo