Produtores querem equilibrar reforma

A ameaça de aumento da carga de tributos sobre alimentos, com tendência a subir de preço, pode incidir sobre o custo para o consumidor final de carne, leite, pão, arroz e feijão e produtos relacionados à cesta básica.

O alerta partiu de produtores rurais organizados na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ao debater sobre impactos da reforma tributária no agronegócio.

Esta retirada da desoneração de tributos da cesta básica pode prejudicar não só o setor agropecuário, mas também o consumidor, em um momento difícil devido ao enfrentamento da pandemia.

Embora os produtores defendam a necessidade de reforma tributária no país, o modelo apresentado pela PEC 45/19, que tramita no Câmara dos Deputados, pode produzir um impacto com efeitos imprevisíveis para o setor agropecuário.

Os empresários do agro vêm debatendo o tema em videoconferências, como a recentemente promovida pelo Grupo de Estudos de Tributação no Agronegócio (Geta).

– A economia brasileira vai sair bastante machucada, e o endividamento público, que hoje é de 91% em relação ao PIB, vai chegar a 100% em 2026 ou 2027. É um cenário fiscal ruim e com tendência a piorar – disse o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Chonchon.

Para Chonchon, os cenários econômicos e fiscais projetados para o período após a pandemia, se a Covid for superada, deixam motivos de preocupação, pois, segundo ele, não consideram as peculiaridades do setor.

Entre as especificidades citadas por Chonchon, destacam-se a sazonalidade da safra e obrigações dos produtores rurais pessoas físicas, que correspondem a 98% do total de empresários do campo.

Sojicultores comemoram

A soja baiana confirmou o prognóstico de alcançar o segundo melhor resultado da história, com a colheita de mais de seis milhões de toneladas do grãos, número superado apenas pela safra 2017-2018. Com o fim da colheita e o começo da exportação, ficou registrado um aumento de 3% por produtividade prevista, passando da projeção de 60 sacas para 62 por hectare, conforme dados divulgados pelos produtores reunidos na associação Aiba. Apesar do replantio de 5% da área, por conta de uma inesperada estiagem em novembro e dezembro, o desenvolvimento do plantio pode ser verificado visualmente na fila de caminhões graneleiros rumo ao porto de Aratu, em Salvador. Para a próxima safra, a expectativa é de alcance da liderança histórica das colheitas.

Saúde dos pequenos

Nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) denominada “Como possibilitar que crianças e adolescentes pratiquem atividades físicas com segurança pós-quarentena da Covid-19?” joga luz sobre tema pouco abordado na pandemia. Disponível no link bit.ly/3gA0tVm, o documento disponibiliza orientações para escolas, professores de educação física, pais e cuidadores no contexto de isolamento social exigido pela pandemia.

A iniciativa é do Grupo de Trabalho em Atividade Física da SBP, que conta com a participação permanente de dois professores do Centro de Formação de Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): Alex Pinheiro Gordia e Teresa Maria Bianchini de Quadros.

