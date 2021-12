Produtores da Bahia ampliam safra

Os cotonicultores baianos já entraram na reta final de colheita da safra 2018-2019 assegurando à Bahia o posto de segundo estado brasileiro com maior produção, com a expectativa de colher 1,5 milhão de toneladas de pluma e caroço. Com esta marca os produtores da Bahia superaram em 300 mil toneladas a safra passada de algodão. Embora a produtividade média tenha passado de 315 arrobas por hectare (@/ha), alcançadas no ano passado, para 302 @/ha este ano, o crescimento da produção foi obtida com o incremento de 25,5% da área plantada na safra atual, somando 331.028 mil hectares.

A estimativa é que todos terminem a colheita até o dia 30 de setembro, quando terá início o Vazio Sanitário, um período em que a região deve estar sem plantas do algodoeiro, para diminuir as chances de sobrevivência de praças e doenças que acometem esta cultura. Da produção baiana da fibra, cerca de 40% são exportados para países asiáticos, como China, Indonésia, Bangladesh e Vietnã. O restante é comercializado para as indústrias têxteis no Brasil.

Contadores de olho no futuro

Hoje é comemorado o Dia do Contador – em 22 de setembro de 1945 o Decreto-lei 7.988 instituía o primeiro curso superior de ciências contábeis do Brasil. Passados 74 anos, os profissionais discutem o novo momento da atividade, permeada por sistemas digitais, armazenamento de dados nas nuvens, uma gama de obrigações acessórias mutantes e muitas incertezas. As competências do chamado Contador 4.0 são o tema principal da XIV Convenção de Contabilidade da Bahia, que acontece de 13 a 15 de outubro, no Hotel Fiesta, em Salvador.

Tem tráfico? Tem, mas os moradores são as maiores vítimas do que acontece lá. Hoje, o governador [do Rio de Janeiro, Wilson Witzel] disputa com o tráfico quem faz mais mal à favela

Base da Guarda Municipal

O bairro da Barra passou a contar desde ontem com uma base da Guarda Civil Municipal (GCM), que funcionará 24 horas por dia, com uma central de monitoramento equipada com 25 câmeras. Localizado na Avenida Oceânica, na transversal com a Rua Dias D’Ávila, o equipamento foi inaugurado pelo prefeito ACM Neto, que destacou o videomonitoramento como uma demanda antiga dos comerciantes, empresários, moradores e pessoas que atuam ou visitam a Barra. A base vai funcionar em parceria com a Polícia Militar e ali será possível buscar informações da região e da cidade, registrar boletim de ocorrências online, por meio do sistema da Secretaria da Segurança Pública (SSP), além da identificação de crianças perdidas.

Congresso de agropecuária

“É nos municípios onde se produz o desenvolvimento”. Com este tema, o maior encontro de gestores da agropecuária do País abriu as inscrições com o objetivo de debater os desafios de elaboração de políticas para o desenvolvimento e a inovação do setor. O 2º Congresso Brasileiro acontecerá de 5 a 8 de novembro, em Brasília, com a participação de gestores representantes de todas as regiões do Brasil, com destaque para o Estado da Bahia, onde foi registrado o maior crescimento da produção agrícola no País, segundo números mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Organizado pelo Ministério da Agricultura, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o congresso é tido como uma oportunidade para intercâmbio de produtores visando a novos negócios. A agropecuária disputa com a construção civil para ver quem gera mais empregos na Bahia. Somente no primeiro semestre, o resultado indicava 8.387 x 8.196, uma diferença de apenas 191 postos de trabalho a favor das construtoras. O cultivo do café, organizado em cooperativas, com destaque para municípios da Chapada Diamantina e da região sudoeste, tem a maior participação na geração de empregos, seguido da fruticultura.

