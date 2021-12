Produtores aprendem sobre uso de internet

Plantadores de café dos municípios de Barra da Estiva, Ibicoara, Mucugê e Catolés, na Chapada Diamantina, passaram por capacitação sobre a importância do conteúdo digital para geração de negócios. O aprendizado sobre o uso das redes sociais como divulgação do produto reuniu representantes de comunidades do setor de agricultura familiar, que poderão agora ampliar seus rendimentos obtendo uma maior visibilidade graças ao rápido intercâmbio proporcionado pela web.

Desenvolvido pelo Sebrae, a partir da sede regional do município de Seabra, o trabalho deve prosseguir em outros municípios, com a coordenação da jornalista, especialista em comunicação empresarial e gestora de mídias sociais, Cinara Marback.

– Muito bom ver os mais velhos interessando-se pelo ambiente digital - disse Cinara, ao perceber a elevada média de idade dos produtores interessados nas redes.

O objetivo, segundo a gestora, é fortalecer a comercialização dos produtos, por meio da informação de qualidade, unindo aspectos da história, peculiaridades e informações valiosas sobre o café diamantino. A Chapada Diamantina vem sendo reconhecida nacionalmente pela qualidade de seu café, como se pode confirmar com os frequentes convites para participação em concursos e premiações, com destaque para o município de Piatã.

Websérie – Além da capacitação dos produtores da agricultura familiar para o uso inteligente da web, o projeto vai incluir uma websérie especial com as mulheres plantadoras de café, rezadeiras, garimpeiras, pescadoras e artesãs de uma comunidade quilombola.

“Quando colocadas diante de situações de extrema gravidade,as instituições devem agir em estreita subserviência aos valores cuja proteção lhe justifica a razão de existir, sem exceções”

Raquel Dodge, procuradora-geral da República, sobre pedido para que o STF suspenda o inquérito aberto para apurar ofensas e vazamentos que atinjam os ministros

Bolsonaro em Sobradinho

O Palácio do Planalto confirmou a nova vinda do presidente Jair Bolsonaro à Bahia amanhã, desta vez para inaugurar a primeira etapa da Usina Solar Fotovoltaica Flutuante da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), no reservatório de Sobradinho. A iniciativa é apontada pela Chesf como o maior projeto no País de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia flutuante em reservatório de hidrelétrica. A plataforma flutuante tem 7,3 mil módulos de placas solares, área total de 10 mil metros quadrados e capacidade de gerar 1 megawatt-pico (MWp). A usina terá capacidade de abastecer 20 mil casas populares. Outros 4 MWp deverão ser instalados em 2019. O investimento total da Chesf é R$ 56 milhões.

POUCAS & BOAS

O lançamento do livro e da exposição Salvador em Preto e Branco, no próximo dia 8 de agosto, marca a comemoração pelos 60 anos do Museu de Arte Sacra da Bahia. Com figuras do arquiteto e urbanista Isaías de Carvalho Santos Neto, a mostra traz paisagens feitas a caneta e bico de pena, acompanhadas de textos de outros autores, que revelam curiosidades e informações pouco conhecidas de diversas localidades da capital baiana. A exposição fica em cartaz até setembro no MAS, instalado no antigo Convento de Santa Teresa.

O deputado estadual Jacó (PT) solicitou ao governador Rui Costa, por meio de indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia, a implantação, em Salvador, da Casa de Apoio para os Indígenas da Bahia. A ideia é garantir apoio aos indígenas que muitas vezes enfrentam grandes distâncias até chegar à capital em busca da resolução de demandas, ficando muitas vezes expostos à insegurança das ruas e à violência. A proposta é que a Casa de Apoio sirva não só como abrigo, mas também vitrine de divulgação da cultura indígena e exposição de seu artesanato e produtos naturais. O gabinete de Jacó abriga o único assessor indígena na atual legislatura da Alba, o cacique Fred.

Em Santana se encerra hoje a 6ª edição da Exposição Agropecuária local, evento que contou com outros eventos na programação, como a 3ª Feira da Agricultura Familiar e a 3ª Feira de Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento Integrado. Montada no Parque Manoel Cardoso Pereira, a feira movimenta a cidade desde o dia 1º de agosto, atraindo moradores locais e visitantes.

adblock ativo