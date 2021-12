Processo do metrô de Salvador está valendo

Muito se disse que o processo em que o Ministério Público Federal acusa três executivos da construtora italiana Impregilo, dois da Camargo Corrêa e dois da Andrade Gutierrez de formação de cartel, formação de quadrilha e fraudes no processo de licitação das obras do metrô de Salvador sucumbiu com a Operação Castelo de Areia, de onde saíram as provas, mas o procurador Vladimir Aras, hoje trabalhando na Lava Jato e um dos responsáveis pelo caso, diz que o cenário mudou. O TRF da 1ª Região negou o recurso da Andrade Gutierrez na tentativa de barrar o caso, e o processo segue.



O Consórcio Metrosal, formado pela Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e a alemã Siemens, é acusado de pagar R$ 11 milhões pela desistência do Consórcio Cigla, vencedor da licitação, formado pela italiana Impregilo e pela construtora brasileira Soares da Costa. A transação foi fechada por uma falsa compra de caminhões.

O cabedal de irregularidades é vasto. Inclui aditivos forjados, pagamento de propinas a políticos e por aí vai. Resulta que o metrô ia custar R$ 400 milhões, consumiu mais de R$ 1 bilhão e não ficou pronto.

Corruptos incubados - A linha Lapa-Pirajá do metrô de Salvador ia custar R$ 400 milhões, consumiu mais de R$ 1 bilhão e até hoje não ficou pronta. Um dos executivos acusados diz que havia um propinoduto direto com políticos.



A parte dos agentes públicos nunca foi investigada. Mas será, segundo o MPF.

O jogo é outro

Kátia Alves assumiu a vaga dela na Câmara de Vereadores de Salvador e ACM Neto baixou portaria nomeando para responder pela Limpurb a secretária Rosemma Maluf (Ordem Pública), mas a questão é provisória.



Neto quer botar na Limpurb mesmo é o vereador Tiago Correia.



Assim, abre espaço na Câmara para outro amigo e velho aliado, Antônio Lima.

Futuro incerto - Henrique Trindade, que vai perder o posto de secretário de Promoção Social para o deputado Bruno Reis, vai ter outra função na máquina administrativa, só não se sabe qual. O cacife dele minguou depois que o irmão, Maurício Trindade, não se reelegeu deputado federal.

Ajuda ao ladrão

A Avenida Tancredo Neves e a Rua Professor Milton Caires de Brito, na área coladinha com o prédio de A TARDE, viraram um apanágio de bandidos à noite.



Quem mais sofre são os alunos da Unifacs, especialmente mulheres, que estacionam os seus carros nas cercanias e frequentemente são vítimas. Na noite de anteontem, a estatística aumentou: dois assaltos.



Os estudantes reclamaram e as autoridades resolveram ajudar, os ladrões. A Milton Caires está completamente às escuras, o que facilita muito o trabalho deles.

Doutor em sofrer



Zelador do prédio Rio Piracaciba, num condomínio de Higienópolis, zona oeste de São Paulo, o baiano Admilson Santana virou sensação na capital paulista: está ensinando os moradores lá como enfrentar esses tempos de água pouca.



Ele é de Crisópolis, nordeste baiano, uma área intermediária entre o litoral e o semiárido, onde a seca chega forte. Cavou uma cisterna e ensina os paulistas a usarem a água para lavar sanitários.



Ele diz que no sertão baiano sempre bebeu água de cisterna e nunca morreu.



Crise eterna - Já aqui em Salvador, na Rua Sérgio Cardoso, Liberdade, em frente à Praça Nelson Mandela, moradores dizem que a crise de água é eterna. Chega à meia-noite e vai embora às 7h.



Segundo Mariângela Nascimento, moradora, a Embasa diz que a tubulação é velha, não aguenta pressão. E fica nisso.

Duas Chapadas - Aliás, nos últimos tempos, quem anda pelo interior baiano vê dois cenários climáticos opostos. Na Chapada Diamantina, por exemplo. A área de Itaberaba, Iaçu e Marcionílio Souza, tudo verdinho, campos em flor e agricultores até festejando a boa colheita de melancia. Mais ainda, o rio Paraguaçu (que abastece Salvador, via Pedro do Cavalo) cheinho.



Já mais a oeste, na área de Seabra, tristeza. Tudo seco e água pouca. Pior é no nordeste baiano. Secura total.

POUCAS & BOAS

O senador goiano Ronaldo Caiado, líder do DEM no Senado, desembarcou ontem em Salvador e seguiu direto para Feira de Santana. Vai se encontrar com o prefeito Zé Ronaldo, mas a pauta dele lá é de recreio. Vai participar amanhã do Encontro de Muares (mulos e mulas) de Sela. Para quem não sabe, a mulher dele, Gracinha Caiado, é feirense.



A Internacional Marítima não vende passagem do ferry com hora marcada no guichê, como dissemos. Só online, com o detalhe: é 30% mais cara. Um velho debate volta à tona: dessa forma, o sistema tem como se organizar melhor e o usuário é penalizado. Pode?

Se vivo fosse, Zezito Pena, ex-prefeito de São Sebastião do Passé, estaria completando 83 anos segunda. A prefeitura do município e o Rotary Club vão homenageá-lo em ato solene na Câmara (10h). Emilton Rosa, primeiro cônsul do Japão no Brasil e filho de Maracangalha, puxa o time dos organizadores.



A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) vai deflagrar em março a campanha de prevenção a doenças renais com o tema Rins saudáveis para todos. 12 de março é o Dia Mundial do Rim.



Colaborou: Cleidiana Ramos



POLÍTICA COM VATAPÁ

Rui tava

Logo após a campanha eleitoral do ano passado o deputado Sargento Isidório (PSC) criticava colegas que fizeram 'corpo mole' na campanha de Rui Costa, dizendo que ele, muito ao contrário, carregou Rui em todo lugar, 'até na cueca e na calcinha da minha mulher'.

Geraldino Lima, epigramista top, pegou a deixa e tascou-lhe o epigrama:



Esse Sargento Isidório

É um deputado sapeca

Não leu o salmo é notório

Pois botou Rui na cueca



Pior o governador

Na calcinha da mulher

Perdoai-lhe Meu Senhor

Salve-o se ainda puder

