Problemas nos portos na pauta eleitoral

Em encontro com empresários baianos, os três candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenções de votos para o governo do estado - Paulo Souto (DEM), Lídice da Mata (PSB) e Rui Costa (PT) - falaram a respeito de um dos grandes gargalos do setor produtivo baiano: a (falta de) infraestrutura portuária.



Dois deles, Souto e Lídice, mostraram-se favoráveis à estadualização da Codeba, entidade federal responsável pela gestão dos portos públicos no estado.

Rui ainda não tem posição definida a respeito do assunto.



A estadualização é um dos pontos do programa defendido pela Usuport, associação que congrega os donos de cargas, há muitos anos.

- Esse tipo de decisão precisa ser tomada por quem está perto - defende o diretor da entidade, Paulo Villa



Quem é contrário à medida argumenta que os problemas na infraestrutura portuária se resolvem com dinheiro e que a União teria muito mais disponível que a Bahia.

Alguém viu esse dinheiro federal por aí?



Atraso - O presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, João Martins, queixou-se da ausência de benefícios para a Bahia nas obras de Transposição do Rio São Francisco. "O eixo principal da obra é federal e os eixos secundários são dos estados. Nós ainda não temos o principal", disse.



Turbulência na Fieb



Com pouco mais de 100 dias à frente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), a nova diretoria da casa enfrenta as primeiras turbulências.



O empresário Mario Pithon, um dos vice-presidentes da casa pediu uma licença do cargo por tempo indefinido alegando razões pessoais.



Por "razões pessoais" entendam-se discordâncias em relação a algumas decisões dos colegas de diretoria, com destaque para o presidente, Carlos Gilberto Farias.



Quem vivencia de perto a situação diz que Pithon e outros membros da direção cobram mais participação nas decisões da entidade, enquanto Farias entende que a Federação é presidencialista - ou seja: caberia a ele decidir.



A sombra de Hilton



Se nas últimas eleições municipais, Hilton Coelho reinou sozinho como estrela do Psol, o que culminou com a eleição para vereador de Salvador, nas eleições deste ano ele terá dentro do partido um concorrente à altura.

Tido como um "azarão" na última eleição para a prefeitura de Feira de Santana, o professor Jhonatas Monteiro (Psol) conquistou 27 mil votos - superando inclusive a votação obtida pelo então prefeito da cidade à época, Tarcísio Pimenta - e fará sombra a Hilton na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Caso os dois confirmem as expectativas de uma boa votação, os psolistas tem tudo para eleger pelo menos um deputado estadual...



Aposta na conversa



O presidente do Fórum Empresarial da Bahia, Victor Ventin, considerou acertada a decisão da entidade de não entrar com uma Adin contra o reajuste do IPTU em Salvador.



Os empresários deixaram a briga para a OAB e partidos políticos. Preferiram não bater de frente com a prefeitura, apesar de acreditarem que houve exageros.



Iniciado na última semana, o julgamento foi suspenso e o placar, até o momento, é favorável à prefeitura.



- Nossa música permanece a mesma. Quem entrou com a Adin perdeu a capacidade de negociar.



Menos, menos...



Ex-corregedora nacional de Justiça, Eliana Calmon (PSB) considerou natural a receptividade demonstrada por membros do TJ-BA com o retorno dos desembargadores Mário Alberto Hirs e Telma Britto.



- Faz parte dos afetos que as pessoas terminam conquistando.



Ela achou, no entanto, precipitada a efusividade demonstrada por alguns desembargadores, que chegaram a classificar como injusto o afastamento da dupla do tribunal.



Lembrou que a decisão que permitiu os retornos é provisória e ainda falta o julgamento no Conselho Nacional de Justiça.



Sem cor



As placas de campanha de Domingos Leonelli (PSB) espalhadas por Salvador chamam a atenção pelas fotos em preto e branco.



Ele diz que tentou se contrapor a candidatos que aparecem com imagens excessivamente tratadas e cita um exemplo:



- Você viu a foto de Imbassahy?



Deste jeito, caso vença a eleição, Leonelli chegará a Brasília fazendo inimigos...



Santinho santo



Candidato a deputado estadual pelo PRTB, o Tenente Everton, evangélico, resolveu utilizar o panfleto para a divulgação da candidatura, conhecido no meio político como santinho, para fazer dois pedidos aos eleitores baianos:



- Preciso do voto e da sua conversão, mas entre os dois, fico com a conversão pois com ela a nossa eleição está garantida para o Reino de Deus. Amém?



Tamanho da máquina



Apesar de criticar o número de secretarias no estado, o candidato ao governo pelo DEM, Paulo Souto, ainda não tem uma proposta a respeito do assunto.



- Não vou falar nada precipitadamente, antes de um estudo.



POUCAS & BOAS



Para dar continuidade às obras da orla da Ribeira (trechos 3 e 4), a Sucop vai realizar licitação no próximo dia 29 de agosto, quando serão recebidos os envelopes. Ainda sobre as intervenções na Cidade Baixa, a Fundação Mário Leal Ferreira informou que o trecho Boa Viagem-Cantagalo terá o projeto urbanístico elaborado pela FFA Arquitetura e Urbanismo, que venceu a licitação com o valor de R$ 543 mil.



Todos sabem da boa gestão em Mata de São João. Porém, pelos depoimentos publicados no site da prefeitura, o município deve ser a terra sonhada. Não há uma crítica. Vai ver os moradores e visitantes ficaram intimidados com o aviso no site: "Deixe o seu recado sobre qualquer assunto que deseje. Mas mantenha o bom senso".

