Prisão de Dirceu deixa o PT em sinuca de bico

A prisão do ex-ministro José Dirceu anteontem, por conta da Lava Jato, tocou fundo no PT. O partido ontem reuniu sua executiva em Brasília, emitiu nota dizendo o de sempre, todas as doações que recebeu foram legais, e depois o presidente Rui Falcão deu coletiva dizendo que, no caso de Dirceu, 'não se deve presumir culpa' e que o partido não está abandonando 'nenhum companheiro'. Também botou parte da culpa na imprensa ao defender o combate à corrupção 'sem o espetáculo midiático' e vaticinar:

- Prossegue a escalada dirigida por setores conservadores, pela mídia monopolizada, por alguns partidos da oposição, tentando, como sempre, criminalizar nosso partido.

Ora bolas, diria você, quem está vitaminando a imprensa, 'monopolizada' ou não, é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça. De fato, mas no tiroteio eles também são atacados. Entende-se. Falcão faz o discurso possível. Está numa sinuca de bico.

Não pode deixar Dirceu sozinho, um perigo, e nem se solidarizar ostensivamente, a confissão implícita.

Comida pouca

O almoço com os deputados estaduais no Deville patrocinado ontem pelo presidente Marcelo Nilo teve, oficialmente, como pauta os trabalhos do segundo semestre.

Falou-se na necessidade de a Casa assumir o protagonismo em tempo de crise no Executivo aprovando projetos de deputados, mas o melhor foi o cardápio extra.

Comissionados e redas — A divulgação da lista de comissionados e redas da Assembleia, que deveria ser feita em julho, ficou para setembro. Até lá, vão chover exonerações no Diário Oficial.

Defesa prévia

Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia, conversava com Luciano Simões (PMDB), autor do pedido da CPI para investigar supostos desvios do governo.

Quis saber quem assinou, Luciano disse, ele anotou. Dos governistas só está Robinho (PP), que vai receber pressão para tirar, o que é possível antes da publicação no DO.

Dos ditos independentes, assinaram Jânio Natal (PRP) e David Rios (PROS).

"Não haverá no Congresso Nacional 'pauta-bomba'. Pelo contrário, nós estamos preocupados em desarmar a bomba que está posta aí na economia"

Renan Calheiros (PMDB-AL), presidente do Senado, em discurso contestando a 'pauta-bomba' de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara.

"Devemos fazer nossa travessia sem medo. Eu não tenho medo. Eu aguento pressão"

Dilma, em jantar com ministros e lideranças partidárias segunda-feira, falando sobre a Lava Jato, mas sem mencionar a prisão de José Dirceu.

Quase paz

Everaldo Anunciação, presidente do PT, diz que o deputado Luiz Caetano e o prefeito de Camaçari, Ademar Delgado, selaram acordo para permanecer no partido, seja lá quem for o candidato a prefeito em 2016.

Em 2012 Caetano lançou e apoiou, mas os dois romperam política e pessoalmente.

Drawback na berlinda

Queixosos de que estão mais uma vez na orfandade política, os produtores de cacau ganharam ontem uma aliada. A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) fez discurso no Senado voltando a defender a lavoura.

Ela manifestou apoio à Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que no último dia 29 pediu ao Conselho Consultivo do Setor Privado (Conex) a revisão do regime de drawback para o setor de cacau.

Pela culatra — O drawback é um dispositivo legal que permite à indústria isenção na importação quando o produto é processado no Brasil e reexportado.

No auge da crise do cacau, quando a produção do fruto despencou, tinha sentido. Hoje, sai pela culatra. A indústria o usa para puxar os preços do cacau aqui para baixo.

Prisão mantida

O TJ-BA voltou a negar, dia 31 último, habeas corpus impetrado pela defesa de Flávio Albergaria de Oliveira, que assassinou o prefeito de Macajuba, Fernão Dias de Ramalho, em abril deste ano. O desembargador Osvaldo de Almeida Bomfim, relator do processo, diz que não há razão para retirar a prisão cautelar do acusado.

O magistrado diz que o fato de o acusado ter matado o prefeito quando estava conversando com o irmão distraído 'mostra a periculosidade do agente'.

Viva Manoelzinho

Manoel Tomáz de Aquino, o popular Manoelzinho Aboiador, pernambucano radicado em Serrinha desde 1967, repentista, aboiador toadeiro, vaqueiro e compositor, para alguns, o Rei dos Vaqueiros, vai agora espalhar alegria no céu.

Aos 78 anos, deixou Serrinha e o povo sertanejo muito tristes. O prefeito Osni Cardoso (PT) decretou luto de três dias.

POUCAS & BOAS

Um caminhão F400, do prefeito de Pindobaçu, Marlos André (PT), foi incendiado na madrugada de ontem na porta dele. O prefeito diz que vai redobrar a segurança pessoal. Em 1989, o pai dele, Marlos Wanderley, ex-prefeito e líder político, foi assassinado, crime até hoje tristemente lembrado em Pindobaçu.

Repórteres que circulam na periferia de Salvador sacaram a nova senha para entrar livremente em áreas dominadas por traficantes: dizer que são do Bolsa Família. É o que cola mais fácil.

O Clube Inglês vai ter dia festivo amanhã. Por iniciativa do vice-presidente, o advogado Jaime Sodré, os sócios receberão com um almoço o presidente, advogado e professor de direito Fernando Santana, que pela manhã irá à Assembleia receber a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Adolfo Viana (PSDB).

Abaré, região de Juazeiro, está na expectativa de ter nova eleição para prefeito, mas indireta. O juiz Matheus Martins Moitinho, de Chorrochó, cassou o prefeito Benedito Cruz e a vice Margarete Silva, ambos do PMDB.

Circula nas redes sociais um vídeo que está dando intensa polêmica: um caminhão para na estrada entre Remanso e Pilão Arcado e solta sete jegues. Dizem lá que a obra foi ordem de Antônio Moura (PSD), vice-prefeito e prefeito em exercício de Remanso.

O presidente da Fieb, Ricardo Alban, e o superintendente do Sebrae, Adhvan Furtado, lançam hoje, na Fieb, o Movimento Compre do Pequeno Negócio, a fim de incentivar o consumo de produtos e serviços em empresas que faturam no máximo R$ 3,6 milhões por ano. A ideia é fortalecer a economia.

