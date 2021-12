Prisão de Argôlo, uma bomba em Alagoinhas

A prisão do ex-deputado Luiz Argolo caiu como uma bomba em Alagoinhas. Além de ter passado a maior parte da infância lá, estudando o primário no Colégio Santíssimo Sacramento e o segundo grau no Colégio Drummond, fez uma carreira política fulgurante com forte lastro local.



Afilhado de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, amigo do pai, Manoelito Argolo, em 2000, aos 20 anos, elegeu-se vereador em Entre Rios (o pai foi prefeito lá). Em 2002, aos 22 anos, foi eleito deputado estadual (e reeleito em 2006), sempre com expressiva votação em Alagoinhas. No ano passado, como candidato à reeleição de federal, obteve mais de seis mil votos lá, o segundo colocado.



Mas, segundo o jornalista Maurílio Fontes, do site Alagoinhas Hoje, a questão maior não é com Argolo e sim com o vasto leque de amigos, não só na cidade, mas também entre municípios vizinhos, com os quais fazia negócios (e política), como a compra de carros de luxo abaixo do preço de mercado.

Ontem, eles sumiram da praça. A forte chuva que desabou na cidade serviu como desculpa. Mas lá se diz que o tempo ruim é outro. Não veio do céu e sim da Lava Jato.



Passo a passo — Os passos de Argolo, que é filho de Entre Rios, mas alagoinhense por adoção, foram seguidos de perto pelos quase conterrâneos após a prisão.

Ele foi transferido para Curitiba ontem à tarde (15h20) num voo de carreira da Azul, com escala em Campinas. Estava acompanhado de agentes da PF, sem algemas.



Piada pronta — E o Solidariedade, partido de Luiz Argolo, hein? Não foi nada solidário com ele. Assim que se anunciou a prisão, o SDD anunciou seu afastamento.



Pela culatra



Um dos líderes comunitários de Valéria, que prefere não ser identificado, afirma que a população local está indignada com as declarações do vereador Antônio Mario (PSB) sobre a instalação da Base Comunitária de Segurança no bairro. Mario disse que quando vê traficante ele corre, mas que não pode 'querer correr do policial'.

- Aqui, nós temos medo é de sair às ruas e sermos assaltados, não da polícia. Ele está representando quem, o povo ou o tráfico?

"Essa investigação vai nos levar a mares nunca antes navegados. (...) Isso não vai ficar circunscrito à Petrobras. É um modelo de negócios

que se reproduz por todo o Brasil para a contratação com o poder público"

Carlos Fernando Santos Lima, procurador da República que coordena as operações da Lava Jato.

Nada de Igor

Acatando o Ministério Público, a juíza Sandra Magali Mendonça, da Vara da Infância e Juventude de Ilhéus, proibiu a presença de crianças e adolescentes, 'ainda que acompanhados pelos pais ou responsáveis', no show É tudo nosso, nada deles, que o cantor Igor Kannário dará hoje na cidade.



Entre outros fatos, a juíza alega que Igor tem histórico de apologia ao crime e responde por tráfico de drogas, o que, dita a sentença, 'demonstra a inadequação do evento para qualquer pessoa de bem'.



No Ana Nery



O cardiologista Luiz Carlos Santana Passos, professor da Ufba, vai assumir segunda-feira a direção do Hospital Ana Nery. Ele é indicado do secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que não se batia bem com o ex-diretor, o também cardiologista Francisco de Assis, que ficou no cargo durante os oito anos em que o agora deputado federal Jorge Solla deu as cartas na Sesab.



Francisco de Assis, o ex-diretor, foi afastado do cargo no início do mês.



Briga e conceito — No meio político se diz que a briga do Ana Nery é entre Fábio e Solla, e no médico que é disputa entre cardiologistas (Fábio também é).

Fábio diz que a questão é conceitual.



O Ana Nery é do estado e bancado pela Sesab sob os cuidados da Ufba. Segundo Fábio, o número de leitos disponibilizados para a regulação era de apenas 40:

- Não dá para aceitar que o estado pague e não disponha do serviço.



O secretário diz que um novo contrato será feito na próxima semana.



Remédio da ELA — Sobre o remédio para os portadores da esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa, distribuído pelo governo (nas farmácias, custa R$ 800 a caixa com 20 comprimidos), que há três meses não é distribuído, o secretário afirmou que o medicamento foi comprado e a distribuição será reiniciada logo.



POUCAS & BOAS

O prefeito de Alagoinhas, Paulo César (PDT), está soltando foguetes: a rede Zii Hotéis vai iniciar na próxima semana a construção de unidade na cidade, investimento de R$ 18 milhões. 'Apesar da crise que o Brasil atravessa, Alagoinhas caminha de vento em popa'

O deputado estadual Carlos Geilson ainda não definiu o destino partidário desde que deixou o PTN. Está entre o PMDB e o PSDB, mas só vai para um partido que possa comandar (leia-se mandar no) o diretório de Feira de Santana. Por aí, como o PMDB já tem Colbert Martins, o PSDB é melhor aposta.

Quem também está em vias de mudar de partido é o deputado Marquinhos Viana. Em rota de colisão com o PV desde o ano passado, quando decidiu apoiar Rui Costa, ele externa insatisfação com a volta de Ivanilson Gomes à presidência. O PSB é o destino mais provável.

Informamos ontem que João Durval, Paulo Souto e Jaques Wagner seriam os três ex-governadores que teriam direito a pensão vitalícia. Na real, a Bahia tem mais quatro ex-governantes vivos, todos aptos: Roberto Santos, Waldir Pires, César Borges e Lomanto Júnior.



POLÍTICA COM VATAPÁ



O perigo



Conta Sebastião Nery em 350 Histórias do Folclore Político Brasileiro que Francisco Camilo de Holanda, ou Camilo Holanda, governador da Paraíba de 1916 a 1920, tinha uma namorada que era mulher de um sargento da PM.



Toda semana ele dava um jeito de botar o sargento de serviço e ia lá visitá-la. Um dia, ao chegar na casa, viu o gorro do sargento numa cadeira, se assustou, voltou correndo para o quartel:



- Comandante, e minhas ordens?! A cidade (João Pessoa) num clima de insegurança desses e a tropa não está de prontidão? Bota todo mundo no pátio.



A corneta tocou, 10 minutos depois a tropa lá, toda enfileirada, o sargento no meio, Camilo já relaxado, olhou o comandante:



- É... Pode desfazer a prontidão, comandante. O perigo já passou.

