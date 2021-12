Previdência: reforma é cada um por si

Tanto o governador Rui Costa quanto o prefeito ACM Neto já admitiram que os rombos da Previdência no Estado e município estão aí, mas que, por enquanto, não vão mexer em nada. Estado deve fechar 2017 com déficit de R$ 3 bilhões e a capital com mais de R$ 150 milhões. É dinheiro a mais para bancar aposentados e pensionistas.

Temer jogou no colo dos Executivos: façam vocês a reforma. A diferença é que Neto defendeu a ideia do presidente e diz que vai estudar a situação antes de propor reforma. Rui a chamou de “estranha” e disse que já fez alterações. Posicionamentos políticos à parte, pois é ano pré-eleitoral, agora ou depois, algo terá de ser feito.

Se antecipou – Aliás, Rui deve ter sido avisado pela bola de cristal e começou a mexer os palitos antes do anúncio de Temer ao aprovar, no Legislativo, dias atrás, projeto que torna automática a adesão dos servidores ao Regime de Previdência Complementar. Servidor entra com até 8% e Estado com mais 8%. Não é obrigatório, mas a ideia é capitalizar o fundo para o futuro.

Efeito Viagra – Entre as inúmeras dificuldades para ajustar a Previdência, diz o secretário da Fazenda Manoel Vitório, entra aí o fenômeno social conhecido no meio como efeito Viagra.

Explica-se: homens mais velhos, aposentados e tinindo com o remédio. Ao enviuvarem, se casam com mulheres jovens.

No casório intergeracional, pela lei da natureza, quem usualmente faz a passagem mais cedo é o homem. Resultado: a jovem pensionista passa a receber os benefícios até ficar velhinha também.

A culpa é dos homens que querem as novinhas? Não, é do avanço da indústria farmacêutica, retruca Vitório.

Continência, Coronel!

Dona Eleusa, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel, inaugurou o cargo de 'primeira-dama do Legislativo baiano'. Reuniu esposas de deputados e deputadas para pensar projetos sociais, o “Assembleia de Carinho”.

Está ganhando visibilidade. Mas diz que não tem pretensões políticas.

– Não! Subo no palanque, peço votos para ele, sou parceira, viajamos juntos. Só isso.

Manda quem pode – Está casada há 37 anos. Não deixa o maridão perder compromisso, esmiuça detalhes. Em casa, Coronel é quem bate continência.

– Obedece quem tem juízo... Eleusa não é só esposa de deputado. Ela sócia do mandato – confessa ele.

PECs na pauta

Falando em Assembleia Legislativa, as duas Propostas de Emenda Constitucional que tramitam na Casa devem ter primeiro turno votado essa semana: a dos Gastos e a do Fim da Reeleição.

A primeira tenta flexibilizar teor de projetos apresentados por deputados, que possam respingar nos cofres do Executivo. O relator Joseildo Ramos, do PT, está ajustando para não mexer com o governador Rui Costa. A outra acaba com a reeleição para presidência da Casa na mesma legislatura. Se for em outra legislatura, ok

POUCAS & BOAS

O Sindifisco – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, promove no dia 31 de março, às 9h, o seminário a “Reforma da Previdência Social e suas implicações sociais e econômicas”. Momento importante para discutir o projeto com quem acompanha de perto a situação. Na mesa, palestrantes do Dieese, Uallace Moreira Lima, Professor de Ciências Econômicas da UFBA, entre outros.

O grupo de pesquisa em Cultura e Sexualidade (CuS), ligado à UFBA, que completa 10 anos, realiza mostra para comemorar a data nos dias 18, 19 e 20 de maio no Goethe-Institut (ICBA). Talk shows, oficinas, exposição, exibição de filme, performance e peça de teatro integram o evento. O show de encerramento será com Mc Linn da Quebrada, na Praça Pedro Arcanjo (Pelourinho).

Empoderamento feminino é o pano de fundo do debate “A mulher e a ditadura da beleza”, que acontece no dia 31, sexta-feira, às 14h, no Museu Eugênio Teixeira Leal (Pelourinho). Discussão boa para fechar o mês das mulheres.

