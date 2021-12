Preso, Luiz Argolo vai voltar a ser deputado

ACM Neto bateu o martelo: Irmão Lázaro (PSC), deputado federal, vai mesmo assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Salvador, no lugar do vereador Heber Santana (PSC), que terça reassume a Câmara.

Havia um probleminha para o movimento se consumar. O suplente de Lázaro na coligação Unidos por Uma Bahia Melhor é ninguém menos que Luiz Argolo (SD), preso no ano passado na Lava Jato e condenado a 11 anos e 11 meses de cadeia.

Mas Neto tomou as precauções:

- Consultamos a Câmara dos Deputados e nos disseram que ele não perde a condição de deputado, mas não assume porque está preso.

Neste caso, quem assume é o segundo suplente, o pastor Luciano Braga (DEM).

Sílvio Pinheiro tucano — Filiado ao Solidariedade em fevereiro, Sílvio Pinheiro, secretário de Urbanismo de Salvador e um dos homens da estrita confiança de ACM Neto, está de legenda nova.

Ontem, filiou-se ao PSDB.

O vice — O movimento de Sílvio, é evidente, teve a chancela de Neto, que desta forma abre o leque de amigos com potencial para ser vice em partidos aliados.

Bruno Reis já está no PMDB; Guilherme Bellintani, no PPS; e Luiz Carreira, no PV.

Daí sai o vice, mas Neto diz que só vai resolver esta equação em junho.

Blocão de 12

O PP com cinco deputados, o PCdoB com três, o PTN com dois e o PSB com dois decidiram formar um bloco na Assembleia.

Foram a Rui Costa e disseram que, como são fiéis, querem tratamento diferenciado no governo. Como faturar bônus políticos nas obras estaduais, por exemplo.

"Sabemos que existe o racismo institucional, que é velado e não fica nítido"

Érico Brás, ator negro, que anteontem foi forçado a sair de um voo da Avianca entre Salvador e Rio.

Chuteira pendurada

Beijoca, ex-jogador do Bahia, esteve esta semana, ao lado de outros craques do passado, como Osni e Sapatão, na Comissão de Desportos da Assembleia, presidida por Bobô (PCdoB). Há alguns anos ele é evangélico, foi candidato a vereador em 2012, teve mais de três mil votos, mas não quer mais saber de política.

- Tô fora. Acho que meu tempo passou.

Santa e diaba

Esta semana a ministra Kátia Abreu (Agricultura) oscilou entre a santidade e a diabrura entre os governistas baianos. É do PMDB, que rompeu com Dilma no início da semana, e ela disse que nem sai do partido nem do ministério. Ganhou palmas.

Ontem, ela assinou a portaria que rebaixa a Ceplac da condição de departamento e ganhou a ira do deputado Davidson Magalhães (PCdoB), que a chamou de traidora.

Último contato — Davidson diz que dia 2 de março teve encontro com Kátia Abreu, que concordou em debater a situação da Ceplac antes de fazer a mudança, já há algum tempo cogitada e execrada pelos segmentos ligados ao cacau, que consideram o rebaixamento mais uma paulada na cacauicultura.

União de contrários

O deputado Luiz Caetano (PT), que tentará este ano o quarto mandato como prefeito de Camaçari, está tentando arrumar a casa para enfrentar a eleição de forma até bem pouco tempo inimaginável: ter como vice Maurício de Tude, que em 2012 foi o arquiadversário.

O adversário de Caetano está entre o vereador Antônio Elinaldo (DEM), líder nas pesquisas, e o ex-prefeito José Tude (PMDB).

Jailce Andrade (PCdoB), apoiada pelo prefeito Ademar Delgado, ex-pupilo de Caetano, embora com a máquina, é nanica.

POUCAS & BOAS

Equipe de reportagem do Fantástico (Rede Globo) gravou entrevista ontem com o deputado federal José Carlos Araújo (PR) para falar sobre o Conselho de Ética da Câmara, do qual é presidente. A entrevista deve ir ao ar amanhã. Araújo explicou o andamento do processo contra Eduardo Cunha, além de detalhar as tentativas para atrapalhar o trabalho.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Boas-festas

Conta Sebastião Nery que um deputado baiano mandou um cartão de Natal para uma mulher que já havia morrido há muito tempo. Irritada, a família respondeu:

Prezado amigo.

Embora jamais o tenha conhecido pessoalmente durante os meus 78 anos de vida terrena, daqui do além-túmulo, onde me encontro, agradeço o seu gentil cartão de boas-festas esperando encontrá-lo muito em breve nestes páramos celestes para um frio aperto de mão.

Purgatório, Natal de 1981.

A resposta o deputado recebeu logo. O aperto de mão não se sabe (ainda).

adblock ativo