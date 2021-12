Presídio sai na frente para a vaga de Zezéu

Marcos Presídio, superintendente financeiro da Assembleia, passa o fim de semana como o candidato mais forte para suceder Zezéu Ribeiro no TCE.

Mal a cerimônia de cremação do corpo de Zezéu terminou e o nome dele emergiu no cenário com força. Os argumentos: a vaga em questão é da Assembleia, ele é amigo pessoal de Marcelo Nilo (PDT), o presidente da Casa e a figura mais influente no colegiado, e transita bem entre deputados.

Alguns parlamentares consultados ontem carimbaram a informação de que Presídio é pule de 10. E um deles até antecipou que já havia um acordo nessa linha. Já Marcelo Nilo, ao ser abordado, ficou no muro, não disse nem que sim nem que não.

- Marcos Presídio é um técnico qualificado, reúne todas as condições, mas eu só vou cuidar disso segunda-feira.



Na Embasa — Aliás, Marcos Presídio, ao lado de Gervásio Carvalho (superintendente de recursos humanos da Assembleia), é um dos nomes indicados por Marcelo Nilo para a presidência da Embasa.

O que se diz nos bastidores é que o espaço é de Marcelo Nilo, mas os nomes não agradam. Gervásio, por sinal, já foi presidente da própria Embasa. O certo é que, por isso ou aquilo, a decisão até hoje está emperrada.



Medrado no Procon



O ex-deputado Marcos Medrado deverá ser quem vai comandar a Superintendência de Defesa do Consumidor (Procon), órgão ligado à Secretaria de Justiça do estado.

Medrado não confirma, mas fontes do governo dizem que está tudo certo.



PV x Ana Rita



O PV perdeu o primeiro round na tentativa de tomar o mandato da vereadora Ana Rita Tavares. Ela se elegeu pelo partido, foi para o PROS e daí mudou para o PEN.

O PV alegou que o PROS é partido novo e ele poderia, mas teria sido usado como trampolim. Ontem, o desembargador Mário Alberto Hirs, vice-presidente do TRE, negou a tutela antecipada pretendida pelo PV.

Ou seja, o partido queria o mando logo. Não obteve sucesso.

"Não sou uma pessoa assombrada. Mas alguns fatos têm me levado a adotar regras de contenção (...) Tenho recebido relatórios de inteligência. E nos últimos, parece que aumentou um pouquinho o nível de risco"

Rodrigo Janot, procurador-geral da república e uma das autoridades que trabalham na Lava Jato, justificando a ampliação da segurança em sua casa.

Sem justiça



O advogado Neto Sabino, presidente da OAB em Serrinha, diz que a Comarca local, que abrange também Biritinga e Barrocas, entrou em colapso: tem apenas um juiz para atender 25 mil processos encalhados.

- Deveríamos ter sete varas. Temos uma. Já comunicamos ao CNJ, que ordenou ao TJ a tomada de providências. Isso em 2010. Até agora, nada. A situação é desesperadora.



Minha casa, meu lixão



Embora a Justiça tenha proibido (dia 20), após uma matéria de A TARDE, o lixão operado em Feira de Santana pela Sustentare de funcionar e o Inema tenha liberado quarta passada o auto de interdição, o lixo continua sendo despejado lá normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Pior: a 300 metros do tal lixão fica o conjunto do Minha Casa, Minha Vida inaugurado por Dilma quarta passada.

Desobediência judicial à parte, é bom lembrar que agora mora gente lá.



Ataque cibernético



O jornalista Luiz Augusto Gomes, dono, mentor e principal agente do blog Por Escrito, está com as mãos na cabeça.

O blog dele tem sofrido sucessivos ataques de hackers e ele se vê num mato sem cachorro. Está sendo aconselhado por técnicos a criar outro site, o que implica perder todo o arquivo já construído:

- Eu não estou conseguindo trabalhar.

O blog está fora do ar. A última postagem aconteceu há três dias.



Assédio pleno — Aliás, o assédio de hackers chega a ser espantoso. O sistema de uma instituição onde corre muito dinheiro público e privado registra uma média diária de 39 mil tentativas de invasão.

Os técnicos acham que eles tentam mesmo é atacar contas bancárias.



POUCAS & BOAS

O Sindiquímica acusa a BBRA/Novabrink, indústria de brinquedos instalada em Lauro de Freitas, de ter deflagrado um processo de demissões em massa. Afirma que as demissões começaram em outubro último e 50 trabalhadores já foram para o olho da rua.

A oposição, com o deputado Sandro Régis (DEM) e o vereador de Camaçari Antônio Elinaldo (DEM) no comando, centra fogo contra uma alegada tentativa do governo de transferir a praça de pedágio da Estrada do Coco para a Vila de Abrantes. Como a vida muda... Antes, quem comandava tais protestos era o PT, com a deputada Luiza Maia.

Nascido em São Felipe e prefeito de Jaguaquara duas vezes, o médico Osvaldo Morais, após ter disputado a prefeitura de Valença em 2008, o que valeu o apelido de cigano da política, está de volta às origens. Já alugou casa em Jaguaquara e está se articulando no PT.

A Boca do Rio, invasão que virou bairro e se tornou o primo-pobre da orla de Salvador, começa a mudar. Lá, ninguém tinha escritura. ACM Neto entrega os primeiros 500 títulos hoje (9h30).

POLÍTICA COM VATAPÁ



O preço da promessa

Conta Isaac Newton, advogado, professor, ex-assessor da UPB, que Lomanto Júnior, ex-governador, ex-senador, ex-quase tudo (só não é ex-presidente da república), após a última eleição que disputou, quando voltou a eleger-se prefeito de Jequié, recebeu a visita de um cabo eleitoral:

- Dr. Lomanto, vim aqui lhe pedir ajuda para pagar a promessa que lhe fiz para o senhor se eleger.

- Qual foi a promessa, meu filho?

- Ir até Bom Jesus da Lapa rezar.

Lomanto fechou a cara, gostou, tirou um dinheiro do bolso e entregou, o cabo eleitoral olhou, refugou:

- Mas, Dr. Lomanto, esse dinheiro aqui só dá para a ida.

Já nervoso, tirou mais dinheiro, entregou e disparou:

- Então toma mais este aqui, meu filho. Dá para você ir a Lapa, a PQP e trate de voltar que também dá!

