Presidente do TJ reage a "insulto" aos baianos

Tema de chacota, menção desonrosa por distinção ou apenas uma simples brincadeira sem maiores consequências? Os baianos esperam uma resposta do Tribunal de Justiça do Ceará à dúvida sobre a intenção de uma questão da prova de concurso público da corte cearense realizado domingo passado.

A questão foi a seguinte: “Existem três tipos de justiça: a boa, a ruim e a baiana”. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Gesivaldo Britto, interpretou um “nítido caráter pejorativo” no enunciado, ao qual adjetivou como um “insulto”.

Britto saiu em defesa da honra dos baianos ao endereçar uma carta ao presidente do tribunal cearense, Washington Araújo, ao requerer, educadamente, os devidos esclarecimentos da Fundação Getúlio Vargas, responsável por elaborar a prova.

- O caso enseja a apuração da responsabilidade daquele que a divulgou, tendo em vista o desdobramento negativo que ocorre em se conferir publicidade a tal ofensa, ainda mais quando efetivada por meio de aplicação em prova de concurso de um órgão integrante do Poder Judiciário – escreveu o presidente do TJ baiano, indignado com a desdita.

Seriedade – No olhar do magistrado baiano, a prova do concurso deveria ser elaborada com mais seriedade, devido à natureza constitucional da função pública, além da quantidade de pessoas com acesso ao conteúdo.

Até o início da tarde de ontem, nem as autoridades da corte cearense nem a assessoria de comunicação haviam se pronunciado. A TARDE tentou contato quatro vezes com o número de telefone que seria do assessor de comunicação do tribunal, sem sucesso.

“É basicamente quando você tem uma corrida, um carro de Fórmula 1, você quer aumentar a velocidade do carro e corta o motor” “É basicamente quando você tem uma corrida, um carro de Fórmula 1, você quer aumentar a velocidade do carro e corta o motor”

Devastação ambiental

O Condomínio Amazônia, na Av. Paralela, com cerca de três mil moradores e oito prédios, denunciou ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (Ceman) um indício de crime ambiental por suposta obra irregular. Segundo o documento, assinado pelo síndico-geral Messias da Costa, e também endereçado ao Ministério Público da Bahia, o desmatamento da encosta no início da Ladeira do Saboeiro não teria licenciamento ou autorização ambiental. Os moradores pedem a intimação dos responsáveis pelo empreendimento para apresentarem o licenciamento ambiental e os alvarás de construção, conforme determina a legislação vigente. A derrubada de vegetação ocorreu velozmente e à luz do dia, em uma área estimada em dois mil metros quadrados.

Crescem queimadas na Bahia

Com 3.526 focos de calor detectados até o dia 19 de setembro pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), este ano a Bahia já registrou um aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2018. Em Barreiras um incêndio florestal atinge há quatro dias a Serra do Mimo, nos arredores da cidade, assustando moradores do loteamento Serra do Mimo, que viram o fogo chegar bem perto das suas casas. Desde ontem de madrugada equipes especializadas estão combatendo o fogo em conjunto com prepostos do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar – Barreiras. No município as queimadas tiveram início no mês de julho, mobilizando os contingentes dos brigadistas do PrevFogo-Ibama e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Outro município do oeste, Serra do Ramalho, também está há quatro dias com incêndio na vegetação seca da serra que dá nome ao município. Os moradores estão pedindo ajuda de bombeiros e brigadistas para acabar com o incêndio. O Nordeste, com 19.044 focos registrados, está em terceiro lugar no ranking de queimadas no Brasil este ano. Em segundo lugar está a região Centro-Oeste, com 39.213 focos, e a região Norte está no topo da lista, com 57.001 focos.

POUCAS & BOAS

A Defensoria Pública da União de Feira de Santana está analisando o pedido de um grupo de mães de crianças com microcefalia, que procurou o órgão para pleitear mais apoio para as famílias, como reforço na assistência financeira e acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos. As mães alegaram que algumas famílias recebem o auxílio benefício de prestação continuada (BPC), mas outras ainda precisam deste apoio para dar melhor qualidade de vida às crianças.

adblock ativo