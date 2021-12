Presidente da Fieb está preocupado com 2015

Os desafios do Brasil e da Bahia para o setor industrial em 2015 são imensos e complicados. O presidente da Fieb, Ricardo Alban, acredita que é possível recuperar o setor, mas alerta para a necessidade, mais que óbvia, de o Governo Federal e Estadual melhorarem as gestões.



— Se existe uma unanimidade no país é que 2015 será um ano difícil, mas os sinais dados por Dilma e Rui são positivos. Resta saber quais serão os impactos.

Alban se refere aos nomes escolhidos para compor a equipe econômica e, principalmente, à nomeação de Armando Monteiro para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.



— A nomeação é um reconhecimento do espaço perdido pela Indústria e que precisa ser recuperado. Armando é uma indicação técnica muito mais que política. Os sinais são estes, mas é preciso ver o desenrolar.



Bahia I — A expectativa para a Bahia é de crescimento da participação da Indústria no PIB. Alban destaca os investimentos nos setores de mineração e os projetos no segmento de geração de energia eólica.



Bahia II — Por outro lado, o presidente da Fieb demonstra preocupação com a provável queda nos investimentos da Petrobras, devido à operação Lava-Jato, e os impactos na economia do Polo e Recôncavo.



Queda de Braço



A Receita Federal entrou em choque com a Confederação Nacional da Indústria após determinar que a contribuição do agronegócio deve ser repassada ao Incra e não mais às federações das Indústrias. A estimativa de impacto da medida no Sistema S da Bahia é de R$ 2 milhões. No Brasil pode chegar a R$ 150 milhões.



— O retorno que se dá em todo o Sistema S com o trabalho de capacitação e desenvolvimento tecnológico certamente não viria via Incra.

Com dois equipamentos em construção no oeste baiano, a Fieb perderá, se confirmada a retirada do recurso, uma receita significativa e ficará apenas com o ônus de formar mão de obra para trabalhar, justamente, no agronegócio. O que é injusto, na visão de Alban.

"A prioridade do ano que vem na área da Cultura é dar novos saltos. A cidade precisa começar a mexer com projetos grandiosos. Nós vamos investir nisto "

Guilherme Bellintani Ainda secretário de Turismo e Cultura, ele já entregou o planejamento 2015 para Neto

Sobre Esparta



O prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT), foi taxativo quanto a sua candidatura à presidência da UPB.

— Ela é inexorável.

Diz que já pediu o apoio do governador Jaques Wagner e de Rui Costa. Sobre o segundo faz questão de ressaltar:

— Sou apoiado pela massa articuladora da campanha de Rui. Tem muita gente que assistiu de longe a campanha. Eu não. Aliás, eu e este grupo somos como espartanos. Não sentíamos sede, fome ou sono.

O problema é que a concorrente Maria Quitéria também tem um pé na Grécia antiga, por assim dizer, e esteve ao lado de Rui mesmo quando o PSB resolveu sair da base.



Orçamento de Salvador



O Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 de Salvador vai à votação em no máximo duas semanas. O vereador Cláudio Tinoco é o relator da matéria que prevê recursos totais superiores a R$ 6 bilhões. A princípio Neto não enfrentará problemas para aprovar. Isso se a disputa pela presidência da Casa não esquentar. A readequação do orçamento à reforma administrativa deve ser feita após a aprovação da LOA. Tudo dentro da lei.



Emendas municipais



Nem todas as emendas propostas pelos vereadores de Salvador foram cumpridas pelo prefeito ACM Neto. A prefeitura havia separado R$ 43 milhões para requerimentos de vereadores, o que dá um saldo de R$ 1 milhão para cada um.



Diferente do governo estadual onde a emenda é impositiva e o valor de cada deputado era R$ 1,2 milhão, a emenda não é impositiva e o prefeito não privilegiou a base aliada. Na verdade, teve vereador do grupo que não recebeu também. Mas o problema foi de natureza burocrática.



Outra diferença é que no Estado, os deputados precisam destinar 50% da verba para Saúde, 25% para Educação e o restante é de livre escolha. Já os vereadores precisam direcionar 25% para Saúde e 15% para Educação, o restante fica a critério de cada um.



Estacionamento na Barra



Guilherme Bellintani, secretário de Turismo e Cultura, contesta as queixas de falta de estacionamento na Barra. Diz que consultou as principais empresas do setor em Salvador e que eles não reconhecem uma demanda que justifique o investimento. Como saída, o secretário cita o estacionamento do Hospital Espanhol como exemplo. Diante do apelo da prefeitura, o proprietário aceitou reduzir os preços e, segundo Bellintani, lá nunca falta vaga.



Estacionamento no shopping



Resta pouco tempo para ACM Neto tentar reverter a iminente cobrança nos estacionamentos de shoppings de Salvador. Administrativamente, não se tem muito o que fazer. Um secretário de Neto diz que se fosse outro prefeito a cobrança já estaria em vigor.



POUCAS & BOAS



Na última sexta-feira o TJ-BA divulgou os números finais da Semana Nacional de Conciliação. Durante os dez dias de atividade foram totalizados

R$ 358 milhões em mais de 35.785 acordos firmados em 51.604 audiências no estado.



No bojo da reforma administrativa proposta por Neto, a Transalvador perde algumas funções para focar na operação do trânsito da cidade. A esperança é que ela consiga melhorar suas ações, que continuam mal avaliadas pela população de Salvador. Mas deve-se ter o cuidado para não ficar concentrada apenas na arrecadação via multas.



Os 237 novos membros do Conselho Estadual da Cultura tomam posse amanhã. O evento acontece às 14h, na Sala Walter da Silveira, no Complexo Cultural dos Barris. Jaques Wagner já mandou avisar que estará lá. O conselho será composto por representantes da sociedade civil organizada e integrantes da gestão estadual.



Os artífices que trabalham nos arcos da Ladeira da Conceição marcaram protesto para hoje, na Festa da Conceição da Praia. Dizem que foram expulsos pelo IPHAN do local de trabalho.

