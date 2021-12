Presidenciáveis de olho no Nordeste

Atentos à disputa pelo espólio eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou fora da disputa por causa da lei da ficha limpa, os candidatos à presidência do Brasil focam o Nordeste em suas estratégias de campanha. A região já havia entrado no roteiro nas três primeiras semanas de campanha, quando os cinco principais candidatos a contemplaram. Fernando Haddad (PT) visitou, naquela ocasião, ainda na condição de candidato a vice-presidente, oito dos nove estados nordestinos, e Ciro foi a seis deles. Haddad, Marina Silva (Rede Sustentabilidade) e Ciro Gomes (PDT) já estiveram em Salvador, cidade visitada também por Guilherme Boulos (PSOL), Levy Fidélix (PRTB) e por Jair Bolsonaro (PSL), este último ainda na fase de pré-campanha. Nesta semana Haddad volta à Bahia, desta vez no interior, e Geraldo Alckmin (PSDB), que aqui só esteve em junho, ainda na condição de pré-candidato, planeja voltar ao estado na próxima semana.

O plano é direcionar esforços ao Nordeste para tentar tirar de Haddad o maior número possível de votos lulistas. A transferência natural de votos de Lula para Haddad ficou explícita na pesquisa Ibope desta semana, que mostra que 38% dos eleitores admitem votar no candidato com a indicação do ex-presidente, sendo que 23% dos entrevistados disseram que farão a opção “com certeza”, enquanto 15% afirmam que “poderiam” apoiar o petista. No Nordeste, a soma é maior: chega a 52%.

O mesmo levantamento do Ibope mostra que, no comparativo entre as pesquisas de 22 de agosto e 10 de setembro, no Nordeste Marina caiu de 19% para 11%, Bolsonaro se manteve estacionado em 14%, Ciro subiu de 14% para 20%, Haddad saiu de 5% para 13% e Alckmin de 5% para 7%.

Na primeira pesquisa que trouxe o nome de Fernando Haddad com a descrição “apoiado por Lula”, divulgada esta semana, o novo nome da disputa pelo PT ganhou a liderança da intenção de votos, com 22%. Ele é seguido por Jair Bolsonaro, com 18%, Ciro Gomes, com 10%, Marina Silva, com 5%, e Geraldo Alckmin, com 4%. Os outros concorrentes somam 5% e brancos e nulos ficam em 21%. Os números foram divulgados pelo Vox Populi, em levantamento encomendado pela CUT. Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são dados, o cenário é outro: Bolsonaro aparece com 13%, Ciro e Haddad com 4%, Marina com 3% e Alckmin com 2%. Ainda assim, Haddad é o menos conhecido entre os concorrentes. Dos entrevistados, 42% sabem de quem se trata e 37% só o conhecem de nome.

"Não somos mais nem menos que os outros poderes. Com eles e ao lado deles, servimos ao povo e à nação brasileira. Por isso, nós, juízes, precisamos ter prudência"

Suspensão mantida

O plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) decidiu por unanimidade, em sessão ordinária, manter a medida cautelar proposta pelo conselheiro relator do processo, Pedro Lino, que determinou a suspensão imediata dos efeitos da licitação realizada pelo governo do estado para a Parceria Público-Privada (PPP) do VLT do Subúrbio Ferroviário. Foi determinado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) que suste todos os procedimentos referentes à licitação, até que o TCE-BA julgue o mérito da questão. O conselheiro-relator informou que a decisão atende a uma solicitação da equipe de auditores ante a existência de indícios de irregularidades no planejamento e na licitação da PPP.

A cena flagrada por repórter fotográfico de A TARDE em Ondina, na orla de Salvador, que mostra morador de rua dormindo em ponto de ônibus, é mais um incentivo à reflexão pelo eleitor, convidado a escolher bem na hora de votar

