Prescrição em crime de morte frustra Jitaúna

Depois de ter sido amplamente noticiado, o julgamento de Aurelino Francisco de Oliveira, o Lelinho, que ocorreria anteontem em Itabuna, virou uma ópera-bufa.

Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito de Jitaúna Claudemiro Dias Lima, o Miro, em 1986, portanto 29 anos atrás. Estava foragido e há dois anos preso em Guareí, São Paulo, justamente por conta do mandado de prisão do caso em apreço.

O julgamento até foi aberto pelo juiz Martins Ferraz da Nóbrega Júnior. Mas, antes de selecionar os jurados, ele deu o direito de as partes se pronunciarem. O Ministério Público e a defesa apontaram: o crime está prescrito.

Prescrição para crimes de morte é de 20 anos. São três réus no processo. Um deles havia sido condenado em 1996 e seria a partir daí que contaria o prazo prescricional. Mas em 1997 a condenação foi suspensa pelo TJ, então valeu a data do crime, que, para efeito prático, equivaleu à impunidade.

Jitaúna, que vivia um clima tenso (daí o julgamento ter sido transferido para Itabuna), se frustrou (com razão).

Lá se diz que já se viu muito ladrão de colarinho-branco se livrar da Justiça. Mas assassino carimbado, é a primeira vez.

Família revoltada — Embora juridicamente nada possa se fazer, a família da vítima está inconformada. Claudemiro Dias Lima Junior e a irmã, Nara, disseram que vão até as últimas consequências.

Vão recorrer ao CNJ, ao próprio TJ e ao STF, se necessário. E também estão formulando um processo contra o próprio Estado, por deixar o caso tanto tempo sem julgamento.

Paz no campo

Os ministros Jaques Wagner (Defesa) e Patrus Ananias (Desenvolvimento Agrário) vão a Prado, no extremo sul da Bahia, hoje para entregar 272 títulos a famílias de trabalhadores rurais, mais precisamente no assentamento Jacy Rocha (nome de uma das militantes da reforma agrária).

Além dos títulos, eles anunciam o investimento de R$ 25 milhões lá. O deputado federal Valmir Assunção (PT), militante do MST, festejou. Acha um passo importante para corrigir a distribuição de terras no país.

E também acalmar os sem-terra, que andavam muito queixosos de Dilma.

"Daqui eu irei para o céu e ficarei na porta esperando por vocês"

Rodrigo Mauxfeldt Gularte, o paranaense fuzilado anteontem na Indonésia, em suas últimas palavras.

"Eles se comportaram com força e dignidade até o fim. Eles saíram ao campo de execuções entoando cânticos de louvor"

Christie Buckingham, a pastora que acompanhou os fuzilamentos, relatando o caso ao marido Rob Buckingham.





Gol de Bobô

Artilheiro em campo, Bobô (PCdoB) está tentando marcar mais gols como deputado. Apresentou projeto na Assembleia que obriga as empresas que gozam de benefícios fiscais na Bahia, como a Ford, a destinar 10% de suas verbas de marketing e mídia para bancar projetos esportivos e culturais.

- Não sacrifica as empresas nem o governo, e o esporte só tem a ganhar.

Quase parando

Ansiosamente aguardado ontem na Comissão da Fiol, na Assembleia, o diretor de operações da Valec, Bento José de Lima, frustrou as expectativas dos deputados.

Mandou um e-mail dizendo que foi convocado para uma audiência com o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, e não pôde comparecer ao encontro.

Ele iria explicar o que está acontecendo com a obra, já que as construtoras da ferrovia estão devagar quase parando, mais para parando, no rastro da Lava Jato.

Demissões — Dados do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada da Bahia apontam que há demissões em todos os sete lotes da ferrovia, de Ilhéus a Barreiras, já superando a casa dos dois mil.

No sul e sudeste baiano a preocupação é generalizada. Se a Fiol está assim, do Porto Sul nem se ouve falar.

Buscando o rumo

Enquanto o governo patina sobre o destino do Centro de Convenções, o trade turístico vai se movimentando com as próprias pernas. O acordo entre o Salvador Destination e a Arena Fonte Nova é uma prova disso.

Gaudenzi diz que Salvador perdeu uma série de eventos na área médica, o filé, por causa da precariedade do Centro de Convenções. E não dá para esperar mais.

POUCAS & BOAS

O Conselho da Defensoria Pública define hoje entre Marcos Resende e Vilma Reis quem será o novo ouvidor da instituição. A questão este ano chamou a atenção porque nunca houve disputa pelo cargo como desta vez. Líderes de movimentos sociais estão em ebulição.

Termina hoje o prazo para o servidor do estado que não se recadastrou no período regulamentar fazer o recadastramento. Pouco mais de dois mil, de um conjunto de 124 mil, ainda estão fora. Quem não fizer sai de folha.

Josenildo Almeida de Oliveira Jr., 17 anos, estudante da rede pública do estado, conhecido como MC Feijão, é o autor do jingle da campanha do Programa Educar para Transformar - Um Pacto pela Educação, do governo. Ele estuda no Colégio Dr. Luiz Robério de Souza, em Salvador, e já participou de várias edições do Festival Anual da Canção Estudantil.

Clovis Flores, 73 anos, ex-deputado estadual cuja base principal era Vitória da Conquista, foi atropelado anteontem na Avenida Olívia Flores, onde fazia caminhada. Segundo o Blog do Anderson, está internado no Hospital Samur, sofreu fraturas nos tornozelos, mas passa bem.

Pouco mais de um ano depois que três respiradores pulmonares foram furtados do Hospital de Base de Itabuna, uma nova ocorrência intriga a cidade: outro aparelho do mesmo tipo foi levado. A Câmara está em ebulição. Os vereadores querem instalar uma CPI. Cada aparelho custa R$ 45 mil.

Vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o deputado Bira Coroa (PT) reclamava ontem que só na Avenida Paralela, o principal corredor de tráfego de Salvador, há três pontos de 'apagões' em matéria de telefonia celular. Imagine o resto do estado.

ACM não era o governador da Bahia em 1995 como ontem citamos na nota de abertura Rui divide com Neto o ônus das tragédias. O governador da época, na segunda metade da gestão de Lídice da Mata como prefeita de Salvador, era Paulo Souto.

