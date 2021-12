Prêmio Moa em defesa da tolerância

Foi apresentado na última semana, na Câmara dos Deputados, projeto que cria o Prêmio Moa do Katendê, pela Defesa e Promoção da Tolerância. A iniciativa tem o objetivo de lembrar o mestre de capoeira assassinado logo após o resultado do primeiro turno, em Salvador, segundo a polícia, por discussão política.

A proposição é do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), que ressaltou o papel da Casa como representante do povo, em toda sua diversidade.

– Temos visto o aumento da intolerância em nosso País, de discursos xenófobos, elogio ao nazismo. O assassinato de Moa do Katendê e tantos atos de violência que temos tido notícia são a prova de que precisamos retomar a defesa e a promoção da tolerância – falou Silva.

Tolerância

De acordo com o projeto, o prêmio será concedido pela Câmara a cinco personalidades ou entidades que se destacarem a cada ano nas ações e no desenvolvimento de projetos promotores da tolerância. Emblematicamente, a cerimônia seria realizada sempre em 16 de novembro, Dia Internacional da Tolerância, instituído em 1995 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco).

Pedido de reparação

Cenas que mostram um nível exagerado de embriaguez pelo consumo de bebida alcoólica por gestante na novela Segundo Sol incomodaram a Sociedade Brasileira de Pediatria. Em manifesto enviado ao Núcleo de Dramaturgia da Globo, a entidade pede reparação pelas cenas e solicita que ofereça, na novela, esclarecimento sobre o problema. Para a SBP, até a ficção precisa de limites.

Interrogação

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, saiu desalentada da reunião de emergência que pediu com a ministra do TSE, Rosa Weber, na sexta-feira. Gleisi pediu rapidez no julgamento de uma ação de inelegibilidade do rival Jair Bolsonaro, do PSL, e uma resposta em menos de 24 horas após o protocolo da ação.

A magistrada lembrou que só medidas cautelares, como suspensão de uma propaganda ou parte dela, são decididas de forma rápida. Ações que pedem a suspensão de uma candidatura têm várias fases, em atenção ao rito legal da própria corte eleitoral. Gleisi voltou a dizer que a situação atual não é uma “normalidade”. Ao longo da semana, vitórias e derrotas foram colhidas pelos petistas no TSE. A Corte, aliás, se posicionará hoje sobre o assunto.

Polêmica na Bahia

O WhatsApp também é polêmica na Bahia. O deputado federal José Carlos Aleluia promete ir ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado nesta segunda-feira, 22, contra suposto esquema de favorecimento fomentado pelo governador reeleito Rui Costa (PT) ao presidenciável Fernando Haddad. O parlamentar do Democratas tem como evidência um áudio publicado em rede social e acusa o governador petista de oferecer transporte para que não haja abstinência e os eleitores “fortaleçam a Bahia”. O governador rebate que se trata de uma mensagem adulterada, porém não enviou a mensagem legítima para desmentir a que foi divulgada.

