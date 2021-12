Prêmio incentiva servidores públicos

Terminam domingo, no endereço www.premioespiritopublico.org.br, as inscrições para o Prêmio Espírito Público 2021, dedicado aos profissionais de destaque no atendimento às demandas da cidadania, como forma de gerar referências na prestação de serviços.

A edição deste ano ganha relevo pelo contexto de enfrentamento de grupos interessados em desestabilizar as carreiras voltadas para o serviço público, diante de iminente aprovação de reforma administrativa com novas regras de gestão da categoria.

O prêmio é concedido depois de avaliadas as trajetórias apresentadas pelos candidatos, tomando como critérios a contribuição social, a vivência e afinidade com o serviço para o qual dedica a maior parte do tempo.

Entre os 55 trabalhadores contemplados com o Prêmio Espírito Público, instituído em 2018, está a servidora Lívia Passos, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

– Comecei como professora de biologia, no ensino médio e depois de passar no concurso do Ibama, trabalhei em superintendências do Amazonas e do Mato Grosso, além de ter participado da criação da coordenação de inteligência ambiental – afirma Lívia Passos, uma das quatro campeãs pela Bahia.

Lívia Passos considera um dos melhores efeitos da conquista do prêmio a possibilidade de conhecer melhor o trabalho de servidores públicos de outras áreas, viabilizando um maior intercâmbio.

Como exemplo deste entrosamento entre os funcionários públicos, Lívia Passos destaca a criação de uma rede formada por profissionais comprometidos com a qualidade do serviço prestado, tendo como método de aprimoramento a constante troca de ideias sobre temas diversos.

Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre o dado de redução do PIB brasileiro no segundo trimestre

Energia renovável

Empresários estabelecidos na Bahia com interesse em desenvolver projetos de energia solar ou eólica podem participar da rodada virtual de negócios entre Brasil e Alemanha, promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a ser realizado em 18 e 19 de outubro. As inscrições, ao custo de R$ 210, estão abertas até dia 10 de setembro. Está prevista uma etapa de preparação, como forma de identificar tendências e oportunidades de negócios no setor, nos dias 9 e 16 de setembro. A iniciativa, produção e organização é da rede de centros internacionais de negócios da CNI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, com apoio da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha.

OAB em Juazeiro

A OAB da Bahia entregou a nova sede da Subseção de Juazeiro, que abrange as cidades de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá. O evento de reinauguração contou com a presença do presidente da OAB-BA, Fabrício Castro, da secretária-geral, Marilda Sampaio, do secretário-geral adjunto, Maurício Leahy, e do tesoureiro, Hermes Hilarião.

POUCAS & BOAS

A 1ª Feira Online de Literatura de Cordel (Folc) foi aberta ontem com um evento virtual que teve participação de cordelistas de diversos estados do Brasil. A organização é da Nordestina Editora, com coordenação de Zeca Pereira, a partir da cidade de Barreiras. A feira, com participação de mais de 70 poetas, prossegue até o dia 5 de setembro.

O Ciclo de Leitura Leia foi aberto ontem (1º) pelo Grupo de Pesquisa e Extensão Leitura, Escrita, Identidade e Artes do Centro de Formação de Professores, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A programação prossegue até o dia 25 de setembro com eventos alusivos a importantes personagens da literatura brasileira, como Cecília Meireles e Lima Barreto.

O III Festival Estudantil Audiovisual (Festa) começa amanhã com debate a partir das 19h sobre a Mostra Minha Bahia. Organizada pelo Imagina! Circuito Permanente de Audiovisual (CFAC) da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a programação termina no domingo, com evento focado na produção de materiais didáticos.

