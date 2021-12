Prejuízo da seca no cacau dá R$ 1 bilhão

Milton Andrade, presidente do Sindicato Rural de Ilhéus, agronômo de formação, produtor de cacau e administrador de mais de uma dezena de fazendas, diz estar assustado com o estrago da seca na região cacaueira:

— É algo que eu nunca vi. Sei, porque meu pai contava que em 1951 houve uma seca pesada. Em 1987 outra grande, que significou a perda de 50% da produção. Mas igual à de 2016 não há registros.

Ano passado a safra baiana bateu as 167 mil toneladas, apesar da seca já ter começado. Este ano a safra, se muito, chegará a 80 mil, menos da metade. Traduzindo em números, com a tonelada a US$ 3.150, dá um tombo de R$ 1 bilhão, algo devastador para a economia baiana em geral e a da região cacaueira no particular. O prejuízo é o equivalente a toda a dívida histórica do cacau.

O pessoal do Pará diz que o estado pela primeira assumiu a liderança da produção nacional, com 107 toneladas. Não foi o Pará quem subiu. Foi a Bahia que caiu.

Quinta passada José Alves, presidente da ABAV, dormiu secretário de Turismo. Ontem, quem dormiu foi o deputado federal José Rocha. Se não houver novas turbulências, ele será anunciado amanhã.

A questão: o PCdoB não gostou de ver Davidson Magalhães, pré-candidato em Itabuna e ocupante da vaga de Nelson Pelegrino (PT), em Brasília.

Pelegrino — E por falar em Pelegrino, ele não gostou nem um pouco de deixar a Secretaria de Turismo.

Tem dito a amigos que foi alvo de uma artimanha do secretário Josias Gomes (Relações Institucionais).

Pessoas ligadas a Rui Costa dizem que ele já entrou sabendo que o espaço era do PR.

"Vamos esgotar as negociações com o governo. Se não der certo, conversamos com Neto"

José Carlos Araújo, deputado federal e presidente do PR na Bahia, sobre as negociações do partido para emplacar o novo secretário de Turismo.

"Nós, parlamentares, ao não termos o Brasil como elemento norteador, perdemos o rumo"

Cristovam Buarque, senador do PPS do DF, no site Congresso em Foco, criticando a atuação do Congresso, para ele o grande responsável pela crise.

Vaquinha eleitoral

Os deputados federais Alessandro Molon (Rede-RJ) e Daniel Coelho (PSDB-PE) perguntaram ao TSE: os candidatos deste ano podem fazer sites para arrecadar fundos, a chamada Vaquinha eleitoral? Resposta: 'Não. Está fora do ordenamento jurídico'.

Todavia, o advogado baiano Tiago Ayres, especialista em direito eleitoral, acha que nada impede a criação de formas de doações coletivas, desde que haja identificação do doador, mecanismos de captura da transação e emissão de recibo individual.

Caixa 2 — Mesmo que os candidatos consigam implementar um modelo viável, ainda há um problema: os gastos não podem ultrapassar 70% do valor mais alto da última campanha em cada município, o que vai inviabilizar a grande maioria delas, pela lei.

É por isso que 2016 será o ano do Caixa 2.

SOS ex-prefeitos

Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), está articulando a criação de uma Associação de Ex-prefeitos.

O foco principal é montar um aparato jurídico para defender os ex-gestores.

— Não é justo que um ex-prefeito responda por atos praticados cinco, dez anos depois que ele deixou o mandato. Ele não tem nem como se defender.

E quando o prefeito da vez é adversário do acusado então...

Vazio institucional — Quitéria, que a partir de janeiro também será ex-prefeita, diz que o estatuto está quase pronto e a entidade terá que sair logo.

— Eu, como presidente da UPB, sou muito procurada por ex-prefeitos e nada posso fazer, porque a entidade é só para atender prefeitos. E os 'ex' ficam órfãos.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Walter Tragédia

Final dos anos 70, Walter Figueiredo, prefeito de Santo Amaro, eleito pelo velho MDB, a antítese da Arena, decidiu aderir a ACM.

Subiu no palanque e bradou que entre ACM e Nossa Senhora da Purificação, a padroeira, preferia ficar com ACM. Alguém, indignado, inquiriu:

— O que é isso, Walter?

— Nossa senhora perdoa, ACM não.

Fazia uma administração desastrosa. Lá um dia a cidade recebeu, com honras e pompas, a visita do médico e professor José Silveira, filho e orgulho da terra, fundador do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT).

Na solenidade Walter se aproximou e se ajoelhou para cumprimentar o conterrâneo ilustre, o professor se adiantou um pouco, escorregou, caiu, quebrou a perna.

O povo, que não perdoa, rebatizou ele com o nome de "Walter Tragédia". Colou.

