Prefeitura, governo e números do turismo em Salvador

A Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia enfim concordam em um assunto. Ambas as administrações soltaram nesta semana balanços muito parecidos sobre a ocupação hoteleira da capital soteropolitana para o fim de semana emendado no feriado da Independência. Ao menos nos percentuais sobre o setor, os dois lados deixam a disputa política para exaltar a força do turismo baiano.

Para a Prefeitura, a ocupação dos leitos nos principais hotéis de Salvador deve atingir 79%, índice arredondado pelo Governo, que acredita em 80% de ocupação. De acordo a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), os registros mais significativos ocorrem nos hotéis localizados entre os bairros de Itapuã e Stella Maris, com 97,05%. Na região da Barra/Ondina, os números alcançam 85,43%.

Sol e praia – A oferta maior de voos e as ações promocionais do destino Bahia foram elencadas pelo secretário estadual do Turismo, José Alves, como um dos principais fatores que elevaram os índices de reserva para o feriado no estado. O Governo acredita que destinos de sol e praia estão em alta, e afirma que a expectativa para a Praia do Forte é de uma lotação de 97%. Mas também aposta nas cidades com atrativos históricos, culturais e do turismo étnico-indígena.

Mencionou, ainda, Porto Seguro, no Extremo Sul, que segundo o presidente da seção Extremo Sul da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Wilson Spagnol, garantiu reservas no patamar de 85% nos hotéis.

Segundo o governo, em Morro de São Paulo (Cairu), os meios de hospedagem registram ocupação superior a 80%. Além das praias, há importantes atrativos históricos e culturais, como a Fortaleza do Morro.

Não ao ódio

O candidato ao Senado pelo Psol, Fábio Nogueira, afirmou em visita à sede de A TARDE, na quinta-feira, que “tem candidato que usa a religião para difundir o ódio e ganhar voto”. O candidato disse que há inclusive pastores e protestantes no Psol que não concordam com isso. “A Bahia não pode trilhar o caminho do ódio”, bradou.

Longe dos braços do povo

Após o incidente com o candidato Jair Bolsonaro (PSL), a Polícia Federal destacou novos procedimentos de segurança para acompanhar as agendas dos presidenciaveis. Carro “abre-alas”, batedores e mais distância dos eleitores.

Tensionando

Jaques Wagner disse que não conversou com Lula ultimamente. O último encontro, segundo o candidato ao Senado, foi no dia 7 de junho, na sede da PF em Curitiba. Ele acredita que o ex-presidente, com grande tino para a política, não está cometendo suicídio eleitoral, e sim está esperando o final do prazo dado pelo TSE para apresentar novo candidato.

– Não estamos ainda em nenhum suicídio. Ele está tensionando, porque como ele mesmo disse, o problema não é ser candidato, é provar sua inocência – opinou.

O candidato ao Senado contou, sorrindo, que viu vídeo de um cidadão paraibano em que ele dizia: “A melhor coisa é ser candidato preso. Os outros estão fora gastando dinheiro e não crescem, e o cara está lá naquela salinha do Paraná e cada vez cresce mais”.

POUCAS & BOAS

* O 5º Encontro Nacional das Comissões Estaduais para Erradicação do Trabalho Escravo (Contraes) terminou quinta-feira, em Ilhéus, abordando, de forma inédita, a associação do tráfico de pessoas ao trabalho análogo ao escravo. O evento contou com representantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), dos ministérios de Direitos Humanos e da Justiça, bem como do governo baiano. Para o vice-procurador-chefe de Gestão do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Marcelo Travassos, o encontro “foi um marco no aprimoramento da atuação institucional, na defesa do trabalho digno e no combate ao tráfico interno e internacional de pessoas, pois permitiu a troca de experiências e mais do que isso, a integração de ações realizadas por diversos segmentos estatais e não governamentais de todo o país”.

