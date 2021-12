Prefeitos demitem nos quatro cantos da Bahia

Prefeitos estão demitindo funcionários nos quatro cantos da Bahia. Por quê? Com a palavra Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB):

– A arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) despencou 20% em relação ao ano passado. E o dinheiro da repatriação ficou em 5% do que foi praticado no fim do ano, muito abaixo das expectativas. Os prefeitos não têm outro jeito. O limite de gasto com pessoal imposto pela lei estourou. Ou eles apertam o cinto ou vão morrer. É ruim, é frustrante demitir em tempo de crise, mas ou demite ou as contas vão ser rejeitadas, essa é a regra.

Em suma, a crise está batendo pesado nos municípios. E nada indica que vá melhorar, muito pelo contrário.

Furdunço em Conquista

Herzem Gusmão (PMDB), prefeito de Vitória da Conquista, que assumiu em janeiro como redenção da lavoura após 24 anos de mando do PT, está descendo a ladeira.

Demitiu anteontem o secretário de Comunicação, André Ferraro, com quem vinha se desentendendo, e botou lenha na fogueira.

Herzem acumula dívidas, inclusive de campanha. Jornalistas que trabalharam estão entrando na Justiça contra ele.

'Como Kim Jong-Un' — Ferraro, ainda secretário, encomendou pesquisas internas apontando uma crescente avaliação negativa.

Anteontem, ele deu uma entrevista, Herzem não gostou, decidiu antecipar o Diário Oficial em três horas só para publicar a demissão. Ferraro, que estava de licença médica, qualificou o ato de 'ilegal e imoral'.

E disse ao Blog do Anderson que pensou que Kim Jong-Un, ditador da Correia do Norte, 'fosse uma exceção'.

Mar agitado

Entre as pérolas que Antônio Elinaldo (DEM), prefeito de Camaçari, encontrou no arcabouço legal do município , herança da era petista, está um dispositivo, valendo desde 2010: o pagamento de um defeso a pescadores entre os meses de abril e julho.

O defeso é sempre pago pela União em épocas de desova de algumas espécies, mas no caso o motivo alegado é único: no período, o mar fica muito agitado e o pessoal não vai lá.

A brincadeira custa R$ 260 mil por ano.

Avaliação do bem

Funcionários da Assembleia dizem que não há muito para onde correr na avaliação da comida servida pelo restaurante da casa.

O restaurante pede a opinião, mas só bota lá três opções: regular, bom e ótimo.

Ruim e péssimo, nem pensar.

Ovo na rede

Tido como um dos mestres no uso das redes sociais para fazer marketing político, João Doria (PSDB), o prefeito de São Paulo, usou a ferramenta para atacar o mau uso do ovo.

Postou um vídeo que diz assim:

– Olá, pessoal. Estamos aqui com um ovo, um dos melhores alimentos naturais do mundo, cheio de proteínas. Agora, o ovo não foi feito para você jogar em ninguém. Estamos aqui na Mantiqueira (Minas), que vai doar 10 mil ovos, não destinados para a cabeça de ninguém, mas como alimentos, alimentos para pessoas em situação de rua. Com esses 10 mil ovos fazemos mais de 5.500 refeições (...) É que na vida privada eu aprendi que do limão se faz a limonada e na pública que da ovada se faz a omelete. Acelera.

Em miúdos: Doria não digeriu a ovada que levou em Salvador no dia 7 último.

POUCAS & BOAS

* Álvaro Dias, senador do Paraná e pré-candidato à presidência do Podemos (ex-PTN), vai receber depois de amanhã (10h) o título de Cidadão Baiano na Assembleia. O autor da homenagem é o deputado Marcell Moraes (PV).

* A Prefeitura de Brumado comunicou aos 21 estudantes que moram na residência estudantil em Vitória da Conquista que eles têm até o final deste mês para cair fora. O comunicado diz que o município não tem como arcar com o aluguel, de R$ 2,3 mil, e vai criar o Bolsa-Auxílio.

* O cantor Igor Kannário (PHS) enfim deu o ar da graça como legislador, já que é vereador em Salvador. Apresentou projeto que exige precisão de horário para a entrega de produtos comprados ou serviços contratados. O detalhe: dita o STF, só a União e os estados têm autonomia para legislar sobre relações de consumo.

