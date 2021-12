Prefeitos agitam o CAB e recebem bons sinais

Se barulho ajuda a resolver, os prefeitos baianos deram o recado. Mais de 350 deles, com o apoio dos senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB), 14 deputados federais e 30 estaduais, disseram que estão no sufoco, com o corte de repasses federais e no semiárido, a maior parte do estado, uma seca que provoca uma crise hídrica sem precedentes. Em suma, um cenário ruim.

Eures Ribeiro (PSB), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, diz que a estratégia é pressionar com força:

– Obtivemos do governador Rui Costa o sinal amarelo. Estamos cobrando R$ 1 bilhão referentes a 25% dos royalties repassados aos estados que a Bahia nunca pagou. Ele nos disse que vai estudar o assunto e dará uma resposta. A esperança é que o começo do pagamento seja já em janeiro.

A grande aposta é a Marcha a Brasília, dia 22 de novembro, quando eles esperam sacudir Brasília para pressionar Temer.

Se não quiser - Presente no protesto dos prefeitos, a senadora Lídice da Mata disse que Temer só não atende ao pedido dos prefeitos de liberar um socorro de R$ 4 bilhões se não quiser:

– Muito mais ele gastou com a liberação de emendas para conseguir votos na Câmara e também com renúncias fiscais.

Lídice diz que outro justo pleito é o que ajusta o índice de gastos com pessoal conforme os valores repassados:

– O problema aí é o PSDB. Foi o partido que fez a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, quando fala em bulir, eles se agitam.

Mais prefeitos - Aliás, no protesto de ontem, além dos prefeitos, havia mais de duas mil pessoas acompanhando. Em minutos o caso estava nas redes sociais. Diziam que tinha mais prefeitos do que municípios.

A portaria não será revogada, não há motivos A portaria não será revogada, não há motivos

O senhor me perguntar se eu tinha poder, como presidente da Caixa, de tirar Geddel de lá, por favor! Vamos ser racionais. Eu não tinha poder de tirar Geddel O senhor me perguntar se eu tinha poder, como presidente da Caixa, de tirar Geddel de lá, por favor! Vamos ser racionais. Eu não tinha poder de tirar Geddel

Idosos em alerta

A decisão da prefeitura de Salvador de transferir os 60 idosos do Abrigo Dom Pedro II para outro local até a recuperação do prédio atual, na Boa Viagem, está deixando os internos apreensivos. Eles dizem que só a espera para o Iphan autorizar obras demora tanto que alguns jamais voltarão para lá. A prefeitura garante que ninguém será prejudicado.

A área é aprazibilíssima. E entre os atuais moradores está Waldir Serrão, o Big Ben, parceiro e amigo de Raul Seixas.

Histórico - O Abrigo D. Pedro II tem 130 anos. Foi inaugurado em 1887 com o nome de Asilo de Mendicidade Santa Isabel, uma homenagem à família da princesa Isabel, que visitou e se hospedou no local.

Em 1980, o belíssimo prédio, à beira-mar, foi tombado pelo Iphan.

Na batalha

Aos 75 anos, deputado estadual de quatro mandatos (1979 a 1995), Galdino Leite ainda circula por bairros de Salvador, como o Uruguai, onde sempre teve forte base.

Segundo ele, para rever amigos prezados que foram companheiros de muitas jornadas e que ainda estão entre nós, para matar as saudades e... E política, ainda faz?

– Também.

POUCAS & BOAS

A Câmara de Empresários em Shopping Centers da Fecomércio-BA (Cesc) apresenta segunda (8h30), na Casa do Comércio, o Diagnóstico da Relação Lojistas e Shopping Centers na Bahia. O estudo foi desenvolvido pela Consulting Consultores Associados. Dá aos lojistas informações como tendências, perspectivas e dados estatísticos do mercado local.

Navegando em águas turbulentas foi o tema do IV Prêmio Excelência da Saúde, que homenageia as instituições brasileiras que mais se destacaram no setor. A Santa Casa da Bahia foi destaque na categoria Filantropia. Roberto Sá Menezes, o provedor, disse que o prêmio é da equipe.

A Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) realiza até neste sábado, 28, no campus da Paralela a 3ª Semana de Ciência e Tecnologia. O evento tem uma série de palestras, mostras, oficinas e minicursos.

O professor Edvaldo Brito vai receber hoje (18h30) homenagem da Faculdade de Direito da Ufba, onde lecionou por 42 anos, pela passagem dos seus 80 anos. A solenidade será no encerramento do III Congresso Nacional de Ensino e Pesquisa Jurídica (Cenepej), quando ele falará sobre o tema Considerações sobre os efeitos da modulação do julgamento da Adin do IPTU de Salvador pelo TJ-BA.

Colaborou: Patrícia França

adblock ativo