Prefeito e vereador com 13º salário? O STF diz que pode

O TCM publicou a normatização da decisão do STF que dá aos prefeitos, vices, vereadores e secretários o direito de receber o 13º salário, algo até hoje inédito.

O ministro Luís Barroso entendeu que agentes políticos não podem ter situação melhor que os demais servidores, mas também não podem ter pior. Antes, prevalecia a decisão do ex-ministro do STJ José Arnaldo da Fonseca, segundo a qual os políticos estavam excluídos do benefício. Na normatização do TCM, dois aspectos a considerar:

1 – A medida vale a partir de 24 de agosto, quando o STF tomou a decisão. Ou seja, em 2017 só se pode receber os valores referentes aos dias de lá para cá.

2 – O dinheiro desembolsado para pagar tais benefícios impacta nos gastos com pessoal. Ou seja, contribui para o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%.

Marcha a Brasília — A notícia veio justamente na hora em que 401 dos 417 prefeitos baianos estão na capital federal na 21ª edição da Marcha a Brasília.

Segundo Eures Ribeiro (PSD), prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, os prefeitos nem deram bola para o assunto:

– A maioria, mais de 200 com certeza, não sabe como fazer para pagar o 13º dos servidores. Os colegas não se animaram.

China e Espanha

ACM Neto volta hoje da Espanha, onde foi prospectar possibilidades de novos investimentos em Salvador. Conversou com empresários e ontem foi recebido pelo chefe de gabinete do governo espanhol, Jorge Moragas.

Assim, Neto completa o link internacional da briga baiana. Como Rui foi à China, ele contra-atacou. Ou melhor: quem não tem China caça com a Espanha.

Gol da oposição

A ascensão do deputado Alexandre Baldin, que vai se filiar ao PP, ao Ministério das Cidades foi um ganho para o pessoal do DEM, segundo a avaliação do deputado federal Elmar Nascimento.

– Ele se dá muito bem com o Rodrigo Maia (DEM-RJ, presidente da Câmara). É do nosso time, é um ganho para nós.

O Ministério das Cidades tem um programa de creches que é a cereja do bolo.

Lá e lou — Aliás, ano passado os aliados de Rui Costa elegeram 272 prefeitos, contra 145 da oposição. De lá para cá, só um mudou, Fernando Gomes, de Itabuna, que deixou o DEM para aliar-se ao governo.

A baixa mobilidade é simples. O pessoal de Rui segura os seus com o governo e os da oposição seguram os dele com Temer.

No metrô

Apesar de alguns protestos contra mudanças de itinerários ou supressão de linhas de ônibus, o metrô de Salvador caminha para atingir a meta de transportar 500 mil passageiros por dia. Hoje, já atinge a média de 260 mil, mais da metade do previsto.

Em menos de um mês, dobrou.

Em março — Segundo Eduardo Coppello, o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), o braço governamental do metrô, a pretensão é que as obras até Lauro de Freitas estejam concluídas agora em dezembro, e, após os testes, ele entre em funcionamento na sua totalidade em março.

– Ainda estamos numa fase de aprendizado. A integração ainda não está completa e as pessoas ainda não se habituaram a fazer os novos roteiros

POUCAS & BOAS

* Apesar de enfrentar dificuldades políticas, o governo desencadeou ampla campanha midiática em favor da reforma da Previdência. Cita que a idade da aposentadoria vai aumentar e quer que o servidor público tenha o mesmo tratamento que os da iniciativa privada. No marketing, uma maravilha.

* A Fecomércio-BA abre nesta quinta (9h) na Casa do Comércio a sua 4ª edição da campanha Natal Solidário. O ato terá uma celebração do arcebispo primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. O acontecimento também é parte das comemorações pelos 70 anos da federação.

* O psiquiatra Irismar Reis de Oliveira toma posse amanhã (19h30) como titular da Academia de Medicina da Bahia, na cadeira 49, que tem como patrono o professor Álvaro Rubim de Pinho. A solenidade será no Terreiro de Jesus.

Colaborou: Hilcélia Falcão

