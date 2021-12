Prédio dos Correios da Pituba posto à venda

Os Correios anunciaram que estão colocando à venda o edifício onde funcionava a tradicional agência Pituba, na Av. Paulo VI. Com 17 andares e 44 mil metros quadrados de área construída, em terreno de 35 mil metros quadrados localizado em área cobiçada, o prédio teve aberto o edital para licitação, sob alegação de necessidade de redução de custos em meio à grave crise financeira enfrentada pela empresa pública, que busca enxugar sua estrutura.

A licitação para venda se dará por maior oferta de preço, com valor mínimo de R$ 248 milhões. Em todo o Brasil, os Correios pretendem licitar 16 imóveis, em oito estados e no Distrito Federal. Além da unidade em Salvador (BA) e de duas em Brasília, serão vendidos imóveis em Manaus (AM), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Niterói e Itaboraí (RJ), Porto Alegre e Erechim (RS), Itajaí (SC), São José do Rio Preto e Botucatu (SP).

Para participar da licitação do imóvel da Pituba, os interessados devem recolher caução e apresentar as propostas em envelopes fechados. Elas serão aceitas até as 9h30 do dia 13 de fevereiro de 2019.

Orixás – O imponente prédio abriga mais de 30 anos de história e prestação de serviços, e vinha sofrendo nos últimos anos com a ausência de manutenção, que levou várias áreas a serem isoladas por oferecer risco aos funcionários – restam pouquíssimos trabalhando no local. O abandono e a falta de segurança tornaram a área vulnerável, e no início deste ano pedaços das famosas esculturas de orixás do artista plástico Mario Cravo Jr. foram furtados da parte externa do prédio. Segundo os Correios, as três peças não farão parte do leilão e devem ser doadas ao Governo do Estado, para retirada, restauração e posterior instalação em um dos museus de Salvador.

Solidariedade apoia Maia

O partido Solidariedade anunciou ontem o apoio formal à reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) como presidente da Câmara dos Deputados por entender que ele “se apresenta como a melhor escolha para conduzir os trabalhos, nesse período de renovação em que estarão em pauta no Congresso projetos importantes para o futuro do país”.

Em nota, o partido colocou que acreditar que Maia “já demonstrou sua capacidade de conciliar todas as vertentes e pode trazer uma tranquilidade para o momento em que passa a política brasileira”.

O Solidariedade se junta ao PSL, PRB, PSD, PPS, PR, PSDB, PROS e Podemos, além do próprio DEM, e coloca Maia em vantagem, já que o conjunto de siglas reúne mais de 250 deputados.

PDT contra fim de ministério

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação contra a extinção do Ministério do Trabalho.

Carlos Lupi, líder da sigla, justifica que as atividades redistribuídas para outros ministérios prejudicam atividade do trabalhismo.

Em outras palavras, a reação de Lupi é uma represália uma vez que sendo oposição já não teria o espaço que já teve quando comandou a pasta, entre 2007 e 2011. Lupi já respondeu à justiça por ter nomeado sete sindicatos patronais no Amapá que não tinham representação. Também respondeu por uso de uma aeronave que pertencia a um grupo de empresários que eram seus aliados em atividades sindicais.

Pedágio da ponte

Os baianos pagarão cerca de R$ 40 para utilizar o sistema viário Salvador-Itaparica, por meio da ponte de 12,4 quilômetros, alternativa para uma conexão rápida entre a capital do estado, a ilha e as regiões do baixo sul e sul. Segundo o vice-governador da Bahia, João Leão, esse valor médio será para um carro comum, independente do número de pessoas em seu interior (diferente do que acontece no ferryboat), e o preço para os demais veículos será estipulado em função de normas que já definem outros pedágios.

Assim que assumiu o segundo mandato, o governador Rui Costa reforçou o interesse em deixar como legado na área de infraestrutura a construção da ponte. As empresas interessadas em construí-la terão até o dia 17 deste mês para enviar propostas para o governo. Cinco empresas chinesas, entre elas a CCC e a CR-20, já demonstraram interesse na obra – o que eleva a expectativa em relação ao fechamento do edital e início da construção.

Hoje o usuário do sistema ferryboat que faz a travessia em carro de passeio desembolsa R$ 45 durante a semana e R$ 63 nos fins de semana e feriados.

adblock ativo