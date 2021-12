Prédio da Fundação 2 de Julho vai a leilão

Parte do prédio da Fundação 2 de Julho, localizado no bairro do Garcia, vai a leilão no dia 4 de abril para pagar 59 processos trabalhistas. O acordo foi realizado em uma audiência pública realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT5-BA), em Salvador. Ficou acordado o pagamento integral a todos os trabalhadores. O montante inicial, de R$ 1 milhão, deve ser disponibilizado até o dia 15 de abril, seguido de parcelas mensais de R$ 60 mil nos primeiros seis meses, e R$ 30 mil a cada semestre, até a quitação dos valores.

Junto com o prédio da fundação, irão a leilão neste dia outros 166 lotes, entre eles terrenos, apartamentos e maquinários. De acordo com o TRT5-BA, lances virtuais já podem ser feitos por meio do site da RJ Leilões, ou presencialmente, no dia do evento, a partir das 8h30, no Auditório do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, localizado no Comércio.

Prédio – O prédio da Fundação 2 de Julho está avaliado em R$ 10,75 milhões, mas, de acordo com a Coordenadoria de Execução e Expropriação (CEE) do TRT5-BA, será admitida a arrematação do bem por valor inferior à avaliação ou de percentuais fixos, a critério do juiz que presidir o pregão, para que seja assegurado o pagamento das execuções trabalhistas habilitadas nos autos.

Dinheiro público

Nos dois primeiros meses de 2018, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) emitiu certidões de débito que, após cobradas judicialmente pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), representarão devolução de R$ 4.145.621,80 aos cofres do Tesouro Estadual, por parte de gestores que causaram prejuízos ao erário.

Mataram a minha mãe e mais 46 mil eleitores! Nós seremos resistência porque você foi luta! Mataram a minha mãe e mais 46 mil eleitores! Nós seremos resistência porque você foi luta!

Morre um pouco cada uma de nós. Fica viva sua luta por Justiça e igualdade Morre um pouco cada uma de nós. Fica viva sua luta por Justiça e igualdade

Concurso da Polícia Civil

Os candidatos inscritos para o concurso público da Polícia Civil da Bahia vão enfrentar a maior concorrência dos últimos anos. As inscrições para o certame deste ano bateram o recorde absoluto de 48.018 participantes. A função de investigador terá a maior concorrência, com 34.941 inscritos. Para as funções de delegado foram 10.625, e escrivão, 2.422. No último concurso, em 2013, 45.553 pessoas participaram do processo.

O concurso abre mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. A remuneração inicial para os delegados de polícia, regime de trabalho de 40 horas semanais, atingirá o valor de R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85.

Difícil de engolir

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, reforçou ontem que vai voltar à Câmara Federal para pedir pessoalmente o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

– Como deputado eu me manifestarei e, diante de senadores, dos parlamentares, colocarei os motivos desta atitude que sei que é inédita, até porque na vida querem inventar doce que não engorda, cerveja que não dá barriga, e querem também inventar o homem diet, bonzinho, só que eu sou difícil de engolir, eu não sou diet – afirmou.

Sobre o apoio de parlamentares à iniciativa, Marun registrou:

– Eu tive que comprar um tubo de gelol, pra passar nas costas de tanto cumprimento que eu recebi.

Ao perceber a incredulidade dos que o ouviam, confirmou, dizendo ter recebido até um telegrama de parabéns. O ministro, que teve o celular clonado pela segunda vez, afirmou que o clonador também “deve estar recebendo muita mensagem de apoio”.

Emoção e revolta

A deputada francesa Marie-Pierre Vieu, que esteve em Salvador para participar do Fórum Social Mundial, na Universidade Federal da Bahia (Ufba), compartilhou ontem a comoção nacional pelo assassinato da socióloga e vereadora Marielle Franco. Em sua conta no Twitter, escreveu: “Na assembleia dos parlamentares no #FSM2018 da Bahia. Muita emoção aqui e revolta após o assassinato de Marielle Franco”.

Além de críticas ao governo de Michel Temer e de diversos posts sobre a execução da vereadora do Rio de Janeiro, a deputada francesa publicou fotos de suas andanças por pontos turísticos de Salvador.

Roy Rogeres, Juliana Dias e Erick Tedesco

