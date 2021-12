Preço ajuda a definir presente para as mães

Roupas, bijuterias e flores devem estar entre os itens mais procurados para presentear as mães no domingo, dia 12 de maio. A expectativa é pela venda de produtos mais em conta em razão da redução do poder aquisitivo dos filhos este ano. O presidente do Sindicato dos Diretores Lojistas da Bahia, Paulo Motta, desta vez acena com realistas 2% de crescimento no volume de vendas em relação ao ano passado e, mesmo assim, o percentual positivo vai depender da criatividade dos empresários, além é claro, da oferta de precinhos mais camaradas.

O uso do cartão de crédito é a maior esperança nas condições de pagamento, uma vez que a data, quase em meados do mês, é posterior ao período de honrar as contas que não se pode deixar de pagar, como luz, água e condomínio, além da feira e de medicamentos. O otimismo não é o mesmo de anos anteriores porque o cenário de redução de postos de trabalho e expectativa de aumentos nos preços de combustível não permitem animação.

Os filhos mais apaixonados vão fazer um esforço para adquirir móveis, que estão entre os itens favoritos, com valor acima da média dos presentes relacionados como prováveis campeões de venda.

– O cenário da economia valoriza a expectativa de incremento positivo, ainda que seja de 2% – disse o presidente do Sindilojas, cuja categoria conta 45 mil lojas em todo o estado, sendo 12 mil em Salvador.

Já a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio) havia divulgado uma expectativa positiva de crescimento de 9,1%, levando em conta variáveis diferentes do Sindilojas. Somente em vestuário, tecidos e calçados, a alta chegaria a mais de 21%. Farmácias e perfumarias teriam projeção de 10% de aumento de vendas, segundo a entidade.

“As gerações mais novas não sabem o que é uma sequela de pólio, cegueira do sarampo, encefalite da caxumba, e às vezes arrisca. Acha que a vacina tem alguma complicação... Não, a ciência está aí pra nos ajudar”

Luiz Henrique Mandetta,ministro da Saúde, pedindo que a população se imunize contra a gripe

Preço ajuda a definir presente para as mães | Foto: Divulgação/ATarde

Crise energética em debate

Crise energética e soluções alternativas é o tema do próximo encontro da série Polêmicas Contemporâneas, amanhã, às 19h, no auditório Leopoldo Amaral, na Escola Politécnica da UFBA (Federação). O debate terá como convidados especialistas da área – Marcus Americano da Costa, Lais Maciel Lafuente, Jairo Batista, André Ghirardi e Osvaldo Soliano.

É possível acompanhar as transmissões ao vivo pelo Canal Polêmicas (www.canalpolemicas.faced.ufba.br).

Polêmicas Contemporâneas é promovida pela Faculdade de Educação desde 2004 e é oferecida para todos os cursos da UFBA, estando aberta à participação da sociedade, tanto presencialmente como através das redes sociais e das transmissões ao vivo.

POUCAS & BOAS

No município de Feira de Santana termina hoje mais uma edição da Feira da Mulher Empreendedora, em evento realizado no edifício da Universidade Tiradentes. Com debates, oficinas e palestras, a feira conta com produtos e serviços voltados ao universo feminino, com espaço kids e animação de voz e violão de João Lomba.

Ainda em Feira de Santana acontece hoje, no Espaço Terapêutico Psicologia Para Todos, no bairro Capuchinhos, o segundo domingo de divulgação das Práticas Integrativas Complementares (PICs). Com início às 7h30, o encontro terá rodas de conversas sobre constelação familiar, roda de dança circular, além de acesso a práticas como Reiki, Thetahealing e Barra Access.

Em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, o domingo promete muito agito com mais uma etapa do Desafio do Cerrado de Ciclismo. A largada está prevista para às 8h, na praça dos Três Poderes. A organização é da Secretaria municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

Tratando de aspectos como fala de improviso, apresentação de projetos, relacionamento e imagem pessoal no ambiente digital, será realizado em Salvador o curso “Oratória e Etiqueta Corporativa”, ministrado pela professora e mestre em Administração Estratégica Rose Gatelli. As aulas ocorrem nos dias 10 e 11 de maio, no Hotel Sotero, com carga horária de 12 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail assistente.innovazione@gmail.com e pelo telefone 71 9 8177-4769.

