Prates vai à Alba após destaque na Câmara

Leo Prates, do DEM, despede-se da Câmara Municipal de Salvador após dois mandatos consecutivos, além da gestão da presidência deste Legislativo no currículo. O destino, a partir de 2019, será a Assembleia Legislativa do Estado (Alba) – conquistou o cargo de deputado estadual com 55.018 votos. Mesmo longe do topo da lista dos 63 parlamentares à assembleia estadual a partir do próximo ano, Prates deixa a vereança soteropolitana com gabarito para papel de destaque na nova casa, isso se não assumir, novamente, um posto na linha de frente do governo do prefeito ACM Neto. Até mesmo a oposição já teceu elogios a Prates, não raramente apontado como um líder na Câmara disposto a ouvir e dialogar.

O ainda vereador, inclusive, assumiu papel de destaque nesta semana após o desaparecimento do edil Vado Malassombrado (DEM). Na linha de frente das buscas, que localizaram Vado dois dias depois em Itapuã, sem ferimentos, mas em estado mental confuso, Prates agradeceu publicamente ao secretário da Segurança Pública do estado, Maurício Teles Barbosa, um homem de confiança do governador Rui Costa, ou seja, ligado à oposição.

Vereador aplicado – Foi na gestão de Prates que foram retomados pertinentes projetos da sempre almejada aproximação da Câmara com a população: a Câmara Itinerante (com sessões em distintos bairros da cidade), o Educâmara e a Escola do Legislativo. Também sob a administração dele aconteceu o concurso público para recompor o quadro de servidores efetivos, com reserva de 30% das vagas para negros e 5% para pessoas deficientes. Que Leo Prates mantenha, em 2019, esta mesma aplicação na Assembleia Legislativa do Estado.

“Espero que o movimento fique mais compreensivo porque as forças militares, agentes penitenciários e todos aqueles que se dedicam à tarefa pública têm de pensar na população de Roraima”

Setor aquecido

O otimismo paira no setor de materiais de construção para o varejo no Nordeste, cujas vendas cresceram 4,8% no acumulado do ano. As transações, revela a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), geraram R$ 1,4 bilhão em receita de vendas ao segmento, apenas no primeiro semestre. Os números aquecerão a 25ª Feicon Batimat, agendada para os dias 9 a 12 de abril de 2019 em São Paulo.

– O Nordeste é uma importante região para o setor da construção, reunindo empresas que geraram mais de 97 mil empregos formais no ano. Contar com marcas representando a região, da Bahia ao Rio Grande do Norte, contribui para que tenhamos um excelente evento em 2019 – afirma Mayra Nardy, gerente da Feicon.

Direitos dos imigrantes

Cláudio Cajado (PP) participou, entre os dias 6 e 7 de dezembro, da Conferência Parlamentar Internacional sobre Imigração, em Rabat, capital do Marrocos. O deputado federal pela Bahia fez questão de dar boletins diários sobre sua estada no exterior, entre selfies no salão onde aconteciam os debates, as palestras e alguns painéis. Segundo o parlamentar, foram apresentadas sugestões para que os países-membros das Nações Unidas garantam os direitos dos imigrantes, sua mobilidade, empregabilidade e criem punições para a xenofobia e a violência.

– Esses temas são importantes para o Brasil discutir, diante da imigração de milhares de venezuelanos e haitianos vindos para cá – disse em uma rede social no último dia de atividades, sexta (7).

