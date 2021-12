Prates diz que reajuste (salarial) foi o projeto possível

— Esta foi a solução possível. Os fazendários estavam correndo o risco de ter os salários rebaixados porque o Ministério Público está exigindo o cumprimento do teto municipal, que é de R$ 18 mil. Não tivemos opção.

Assim o vereador Leo Prates (DEM), virtual próximo presidente da Câmara de Salvador, explicou a concessão de reajuste dos salários do prefeito, vice e vereadores para 2018, com efeito cascata para alguns setores, a exemplo dos fazendários.

Ok, mas o caso ainda promete muita polêmica. Embora o projeto faça a ressalva de que depende de disponibilidade orçamentária, há outros ingredientes. O Ministério Público vai questionar a constitucionalidade sob o argumento de que a aprovação teria que ser para o ano subsequente, e não 2018. E se o MP ganhar a questão, caindo o artigo que estabelece a data futura, acontece o pior: fica valendo para 2017.

Dizem alguns dos vereadores que o reajuste, em torno de 24%, é o mesmo dos percentuais somados que os funcionários tiveram nos últimos anos e eles não.

O fato é que além de tudo ACM Neto pode ter problemas. O funcionalismo vai querer.

O xIs da questão — No encerramento da sessão onde foi aprovado o aumento dos salários dos vereadores de Salvador anteontem, Henrique Carballal (PV) usou a tribuna para chamar os seis vereadores que faltaram de medrosos.

— A história não perdoará os covardes.

Citou o presidente da Casa, Paulo Câmara (PSDB), e afirmou que ele (Câmara) estava ausente com 'vergonha' e cuidando de garantir um cargo no comando do Sebrae.

Carballal citou também Alfredo Mangueira (PMDB), Everaldo Augusto (PCdoB), Euvaldo Jorge (PPS), Palhinha (DEM) e Kátia Alves (SDD). Moisés Rocha e Suíca (ambos do PT) até foram à sessão, mas sumiram na hora de votar.

Boca mole era o apelido que os militares tratavam Tancredo Neves. Então eu fiquei feliz Boca mole era o apelido que os militares tratavam Tancredo Neves. Então eu fiquei feliz

A economia vai mal e em 2017 será pior. Na política muita gente vai sentir saudade de 2016 A economia vai mal e em 2017 será pior. Na política muita gente vai sentir saudade de 2016

Terra arrasada 2

Ontem, no primeiro dia de trabalho à frente do DNOCs, o ex-deputado Heraldo Rocha, novo diretor, foi visitar os dois imóveis pertencentes ao órgão (além da sede, em Sussuarana). Ficou estarrecido.

A boa casa em São Lázaro, área nobre, onde deveria morar o diretor, está ocupada por um morador de rua. E o grande galpão na Barros Reis, com enorme terreno, está abandonado.

— É o patrimônio público no lixo.

Joaquim, o sortudo

Além de herdar os US$ 11,5 milhões que o prefeito Paulo Cézar tanto tentou tomar na Cooperação Andina de Fomento (CAF), o prefeito eleito de Alagoinhas, Joaquim Neto (DEM), vai pegar também mais R$ 3,4 milhões da multa da repatriação, que cai na conta dia 1º. É o surtudo do ano.

Catando privilégios

Os auditores fiscais do TCM que eventualmente substituem os conselheiros encaminharam ao presidente Francisco Neto um pedido singular: estão reivindicando auxílio moradia.

A pedida ocorre justamente num momento em que o país em crise cresce os seus índices de desemprego e o governo aprova a PEC 55, que pretende conter gastos públicos e vai penalizar setores carentes.

Entre eles também prevalece a lógica do primeiro o meu e o resto que se dane.

POUCAS & BOAS

* Afastado semana passada pela juíza Ana Gabriella, o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT), voltou ontem ao cargo por decisão do TJ. Aliás, ele e mais oito vereadores foram cassados pela justiça federal, mas a decisão nunca foi cumprida e vai governar até o fim. Até parece que a justiça só enxerga alguns.

* Com sérias dificuldades, a Maternidade Climério de Oliveira, da UFBa, recebeu R$ 807 mil da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) à qual é filiada. O anúncio foi feito pelo presidente da Ebserh, Kleber de Melo Morais, na comemoração dos 106 anos da Instituição, a primeira maternidade fundada no Brasil. Foi um presente.

* A casa em Piatã de frente para o mar, com campo de futebol, quadra e piscina que o governo vai levar a leilão dia 31 de janeiro estará aberta a visitação a partir de hoje. O preço é módico: R$ 8,57 milhões que pode ser pago em dez parcelas.

* O prefeito de Santa Cruz de Cabrália, Jorge Pontes (PT) teve um infeliz final de 2016 e do mandato. Foi afastado pela justiça no início do mês e ontem teve as contas de 2015 rejeitadas pelo TCM.

adblock ativo