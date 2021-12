PPP, solução para crise hídrica de Itabuna?

O governador Rui Costa se diz preocupado com a crise hídrica que atravessa Itabuna, município com a quinta maior população do estado, 218 mil habitantes. Fez questão de mencionar o tema no encontro de fim de ano com os jornalistas baianos. "Das grandes cidades do interior, Itabuna é a que tem a pior situação de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Estamos conversando com o município para que isso venha para o estado e possamos proporcionar ao povo itabunense condições dignas de saneamento básico", disse.



Uma das saídas que propõe é a criação de uma parceria público-privada (PPP) para viabilizar o sistema de abastecimento de água e esgotamento de Itabuna, além da recuperação do rio Cachoeira, transformado num esgoto a céu aberto.



Para isso, será preciso que o município repasse para o estado a responsabilidade pelo sistema de abastecimento de água. O governo entende que a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) já não atende às demandas com eficiência há alguns anos.

Amigo-secreto 2



Os vereadores Léo Prates (DEM) e Gilmar Santiago (PT) se destacaram em 2015 pelos embates que tinham sempre em foco a gestão do prefeito ACM Neto (DEM), o primeiro defendendo, o segundo atacando. Com o que cada um presentearia o outro no Natal? Prates, líder do DEM, daria a Gilmar "uma coletânea de Vinícius de Moraes, por duas letras que simbolizam o que o prefeito trabalha por toda a cidade: Tarde em Itapuã e Na Tonga da Mironga do Cabuletê".



Pré-candidato do PT a prefeito de Salvador em 2016, Gilmar disse que daria um litro de uísque a Léo.

'É fundamental para o esclarecimento de crimes (...) que envolvam pessoas muito poderosas'

Dias Toffoli, presidente do TSE, sobre a delação premiada, em entrevista ao jornal Estado de S.Paulo.

Lava Jato: 61 condenados



Levantamento do jornal O Globo indica que, em um ano e nove meses da Operação Lava Jato, o Ministério Público Federal apresentou 35 denúncias contra 173 pessoas ao juiz Sérgio Moro.



Sessenta e um réus foram condenados e 17 absolvidos até o momento. As penas somadas chegam a 679 anos de prisão.

"Sorteados" pela CGU



As prefeituras de Candeias e Dias D'Ávila foram incluídas no 1º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos da Controladoria Geral da União. Tiveram convênios e contratos de R$ 160 milhões analisados pelos auditores. A coluna já se referiu a Candeias (descobriram superfaturamento de R$ 340 mil na reforma de seis unidades básicas de saúde, superfaturamento de R$ 791 mil na compra da merenda escolar). Em Dias D'Ávila, entre outras irregularidades, constatou-se o pagamento indevido de R$ 157,8 mil de verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae. Além de avisar os gestores, o CGU encaminhou os relatórios aos conselhos municipais, aos ministérios públicos (federal e estadual), à Câmara de Vereadores, ao Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunais de Contas estaduais para a adoção de medidas corretivas, conforme a competência de cada uma dessas instâncias.

POUCAS & BOAS

Um dos projetos aprovados nas últimas sessões do ano, pela Assembleia Legislativa, foi o que autoriza viagens de animais domésticos em transporte coletivo, de autoria do deputado Marcell Moraes (PV). Segundo a norma, que ainda precisa ser sancionada pelo governador Rui Costa, cães e gatos devem ter até 10 quilos e será permitido apenas dois animais por viagem. A empresa transportadora poderá cobrar a tarifa pelo assento utilizado para o transporte do bicho.

Ainda sobre animais, a Câmara Federal criou este ano nova "tipologia penal" criminalizando condutas contra a vida, a saúde ou a integridade de cães e gatos. A matéria será votada ainda pelo Senado. Mas, no texto da Câmara, matar cão ou gato terá pena de detenção de três a cinco anos. "A exceção será para a eutanásia, se o animal estiver em processo de morte agônico e irreversível, contanto que seja realizada de forma controlada e assistida".

POLÍTICA COM VATAPÁ

Ladrões miseráveis



O veterano e genial jornalista Villas-Bôas Corrêa conta um episódio do folclore político do Rio Grande do Norte que poderia ter ocorrido em outros rincões do Brasil. É o caso de ilibado desembargador potiguar que, ao voltar para casa, vai trocar de roupa.



No quarto conversando com a mulher enquanto tira o terno, recebe a pergunta implacável:



- Horácio, onde você esqueceu a cueca?



Pilhado em flagrante, o desembargador improvisou a saída na indignação, botou a boca no mundo, atroando aos berros:



- Ladrões! Roubaram a minha cueca!

