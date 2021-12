Portugal homenageia o fundador de Salvador

Historiadores do Brasil e de Portugal anunciaram a realização do I Congresso Internacional Thomé de Souza – primeiro governador do Brasil e fundador da cidade de São Salvador da Baía. O encontro de pesquisadores será realizado na cidade de São Pedro de Rates, Póvoa de Varzim, norte de Portugal, onde nasceu Thomé de Souza. Os trabalhos serão recebidos até dia 25: as inscrições estão abertas.

Póvoa de Varzim fica a 30 quilômetros do Porto, ao norte de Portugal, onde foi formada parte da equipe dos navegadores responsáveis pela condução das caravelas utilizadas nas expedições marítimas para ocupação de territórios pelos lusitanos dos séculos XV ao XVII.

– Além do congresso, vamos homenagear nosso filho ilustre com a montagem de um museu – afirmou o secretário de Cultura do município de Rates e organizador do encontro, professor PhD Paulo Sá Machado.

Entre os pesquisadores brasileiros confirmados estão a professora Maria Hilda Baqueiro Paraíso e o jornalista e mestrando pela Universidade de Coimbra Flávio Novaes. Pesquisadores da Universidade do Porto também já confirmaram presença.

Descoberta ou invasão? – Embora não seja o tema central do congresso, que tem a pretensão de homenagear Thomé de Souza, o conceito de “descoberta do Brasil” já está em desuso, uma vez que os historiadores têm formado consenso em torno da ideia de “invasão e ocupação”.

A teoria mais aceita é a de que os portugueses promoveram um genocídio, com a aniquilação de nações indígenas, habitantes originais do território hoje conhecido como Brasil. A imposição da língua portuguesa e dos costumes lusitanos no cotidiano brasileiro é o rastro histórico originário da invasão.

Correios em Cajazeiras

Enquanto prepara uma nova rodada de licitações para tentar vender imóveis em diversas cidades do País, os Correios escolheram o Shopping Cajazeiras para sediar sua mais nova agência. A inauguração está prevista para a próxima segunda-feira, às 19 horas. Localizada em uma das regiões mais populosas de Salvador, a agência tem 100 metros quadrados e perspectiva de atendimento, em média, de cerca de 15 mil pessoas por mês. Entre os serviços oferecidos estão o Sedex, correspondências e encomendas, além de poder operar como agência bancária. O shopping já dispõe de tabelionato, clínica, laboratório, autoatendimento bancário, salas de cinema e redes de lanchonetes, entre outros segmentos comerciais.

Estacionamento no Marback

A construção de um estacionamento para uma série de blocos do Conjunto Marback, entre os bairros do Imbuí e da Boca do Rio, vem causando polêmica entre moradores e a qualquer momento pode ocorrer algum tipo de violência física. O procedimento correto é fazer a denúncia à sede da prefeitura-bairro e esperar a vistoria para analisar se a construção está dentro das especificidades previstas na legislação vigente. Além do impacto ambiental com as novas vagas, os habitantes da localidade queixam-se da construção inadequada e, segundo eles, fora dos padrões, o que poderia desvalorizar os imóveis devido à precariedade de edificações provavelmente erguidas para a vigilância dos veículos estacionados.

