Portaria assusta prefeitos baianos

Foi com muita surpresa e até espanto que os prefeitos baianos receberam a notícia da portaria publicada pelo Ministério da Saúde alterando as regras para liberação de emendas parlamentares que colocam mais dinheiro no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro, os gestores ficaram preocupados, mais com a “falta de diálogo do governo federal” que propriamente com o cumprimento das novas regras. A partir da publicação da portaria, a aquisição de ambulâncias e a gestão de recursos públicos poderão ser realizadas com transferências para fundos estaduais ou municipais de saúde diretamente do governo federal. Antes, cabia ao Ministério da Saúde fazer a licitação e distribuir as ambulâncias contratadas.

– Num começo de governo, é natural que se cometam erros, mas amadurecer o diálogo com os setores da sociedade e, no caso, os gestores municipais pode evitar que uma portaria precise ser revista, como esta, que não vai dar certo – diz Ribeiro, que é prefeito de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano, e também vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Desiguais – Além da mudança no trâmite da aquisição, que envolve despesas para os municípios e a transferência da logística de movimentação dos recursos, Eures Ribeiro observa que a portaria comete o erro lógico de “igualar desiguais”. Para ele, não é correto tratar todos os municípios da mesma maneira, pois alguns são mais estruturados e dispõem de mais recursos que outros.

Foi esse tipo de “gestão local contemplada”, como pode ser chamada a portaria, que possibilitou a contratação fraudulenta de ambulâncias por prefeituras, detonando o escândalo dos sanguessugas, nos anos 2000.

“O ato se reveste de enorme gravidade constitucional, pois representa a defesa do desrespeito ao Estado Democrático de Direito, já que celebra um golpe de Estado e um regime ditatorial”

Obras na BA-142

Sobre a nota ontem aqui publicada, intitulada “Manifestação na BA-142”, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) aponta que serviços de manutenção já estão sendo feitos na rodovia, de Barra da Estiva a Tanhaçu, passando por Ituaçu. Além disso, afirma que está em fase de elaboração projeto para restauração da BA-142, que liga Mucugê ao distrito de Sussuarana, e de Itaetê ao entroncamento da BA-142.

Feminicídio

O Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae) promove hoje, às 18h30, palestra sobre feminicídio com o criminalista Leite Matos, na sede do Largo 2 de Julho.

Expansão do metrô

Termina hoje o prazo para a comissão de licitação da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas por três empresas que disputam a licitação para expansão da Linha 1 do Metrô de Salvador até Cajazeiras/Águas Claras. Os consórcios Camargo Corrêa-TSEA-EPC e Serveng/Coesa e a construtora Queiroz Galvão, declarada vencedora do certame, trouxeram suas alegações em resposta a empresas que apresentaram recursos contra o resultado da licitação. Declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a ganhadora pode ter dificuldades de conseguir o contrato, já que a obra tem recursos federais. Por outro lado, a Camargo Corrêa, inicialmente vencedora da licitação, foi inabilitada porque controla a CCR, atual concessionária do metrô. As outras empresas alegam que a Serveng/Coesa não poderia participar do certame pelo mesmo motivo da Camargo. Assim, outro grupo pode levar a obra.

