Por enquanto, Coronel está caçando fantasmas

O afastamento de 157 servidores, entre comissionados, e a devolução de outros alojados na Assembleia têm um foco claro, segundo o novo presidente da Casa, extirpar os fantasmas:

– Isso não dá para tolerar.

Coronel diz pretender economizar algo em torno de R$ 3 milhões, mas admite que, embora tenha devolvido 57 servidores aos seus órgãos de origem, alguns casos serão revistos. Exemplo: Graciliano Bonfim, procurador da prefeitura de Salvador e também da Assembleia, que ele já anunciou que vai manter, mas está na relação do Diário Oficial entre os servidores devolvidos.

Mas outros serão riscados do mapa. No bolo tinha até funcionário da Assembleia do Pará.

TV Assembleia — A TV Assembleia está com a oposição. Coronel nomeou como diretor da Fundação Paulo Jackson, que administra a emissora, o amigo pessoal e ex-assessor do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Igor Thomaz de Carvalho Dominguez já ocupava a chefia de Assessoria de Planejamento na Casa, indicada pelo vice-prefeito, quando ainda era deputado. Agora, a indicação é do bloco da oposição.

Desconfiança — Alguns deputados estão desconfiados. Acham que a TV Assembleia pode servir de máquina política. A programação agora é transmitida para todo o interior do estado. Provocado, Coronel rebate:

– O rapaz já estava aqui. Agora, a chance de uso político é zero. Se assim fosse, se deveria temer TV Senado e TV Câmara. E além disso quem toma conta sou eu, o presidente.

Colégio de Líderes — Hoje (14h) Coronel e mais Zé Neto (PT), líder do governo, e Leur Lomanto (PMDB), da oposição, vão dar coletiva. A ideia é acelerar a votação de projetos de deputados:

– Eu mesmo tenho 24 anos aqui e apresentei 62 projetos. Só foi votado um.

Não teriam a petulância de convidar uma mulher como eu para um Ministério da Justiça complicadíssimo Não teriam a petulância de convidar uma mulher como eu para um Ministério da Justiça complicadíssimo

Esta não é a hora de escolher para o STF alguém da sua copa e cozinha e membro do PSDB Esta não é a hora de escolher para o STF alguém da sua copa e cozinha e membro do PSDB

Tanga e toga

Quem cogitou o nome da ex-ministra do STJ Eliana Calmon para substituir Alexandre Moraes no Ministério da Justiça não sabia que estaria batendo na porta errada.

Ela acha o Ministério da Justiça o pior entre todos, por cuidar 'da tanga à toga'.

Ou seja, não foi convidada e não quer.

De olho em Brasília — Aliás, amigos de Eliana dizem que ela, ainda filiada ao PSB, continua com a pretensão de disputar uma vaga no Senado em 2018, mas não mais pela Bahia. Está de olho no Distrito Federal.

A razão: o DF tem uma área de apenas 5,8 mil quilômetros quadrados, contra os 567.295 da Bahia (98 vezes mais).

Ela acha que no DF teria condições de fazer a campanha de carro, visitando os quatro cantos e dormindo em casa.

Secura granjeira

A seca que castiga o interior baiano pegou na região de Jaguaquara, que junto com Itaquara e Irajuba forma um dos maiores núcleos produtores de hortigranjeiros da Bahia.

O prefeito Giuliano Martinelli (PP) diz que a pecuária também sofre muito e estima que a queda na produção de hortigranjeiros vai ficar em torno de 50%:

– Lá tudo é irrigado e a água acabou. Tenho um parente que vai fazer uma cirurgia de angina e vi ele muito triste. Não era por causa da cirurgia, e sim porque perdeu oito hectares de pimentão já perto de colher.

Solução única — Giuliano diz que, diante da atual situação, só resta para os produtores da região uma solução:

– Rezar, pedindo chuva.

POUCAS & BOAS

Carlos André (PTC), prefeito de Santa Cruz da Vitória, está à beira de um ataque de nervos. Ganhou a eleição em outubro e herdou um pepino do antecessor, Jackson Bonfim (PP): a folha de pessoal atingiu 89,2% da receita, quando o limite é 54%. Ele admite que, se a situação apertar, pode até renunciar.

O comandante da 6ª Região Militar, general de divisão Joarez Alves Pereira Júnior, visitou ontem o presidente da Câmara de Salvador, Leo Prates (DEM). Definiu o encontro como uma 'visita de cortesia'.

O vice-governador e secretário de Planejamento João Leão recebe amanhã (15h) a Comenda 2 de Julho da Assembleia. A iniciativa foi do deputado Antônio Henrique Júnior (PP). Ele diz que Leão dedicou grande parte de sua vida a melhorar condições no oeste baiano.

Colaborou: Regina Bochicchio

adblock ativo