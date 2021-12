Ponte Salvador-Itaparica vai, túnel vem e vai. Ponte fica, diz Leão

João Leão, o maior entusiasta da ponte Salvador-Itaparica (não só de torcida, mas da correria para o desentrave da burocracia), diz que houve “confusão” no entendimento sobre o que disse Rui, que a ponte pode virar túnel. Rui cita túnel, mas quer ponte?

– Foi uma sugestão [o túnel] de um engenheiro chinês, que não conhecia o projeto da ponte. O governador, querendo ser elegante, disse que eles poderiam vir aqui e fazer a proposta. Mas o que ele quer mesmo é que venham para fazer a ponte.

Ponte fica, crava Leão.

Custo – Ah, está certo. Era de chamar a atenção que, após R$ 83 milhões de investimento só em projetos para atestar a viabilidade da ponte, edital etc., de repente ela passasse a túnel.

Nas palavras de Rui, chineses teriam dito que o túnel sairia mais barato. O custo estimado da ponte ligando o continente à ilha junto com o Sistema Viário Oeste (SVO) é de R$ 8 bi. Rui não falou em cifras.

Fato é que Leão segue tocando o projeto da ponte. Esta semana está em São Paulo para mostrá-lo a empresas interessadas. Na outra semana, segue para Portugal, onde terá encontro com executivos da construtora Lusa, que construiu a ponte Vasco da Gama, sobre o rio Tejo.

Mais Chineses – Outra comitiva de chineses chega à Bahia esta semana, da empresa CREC 4, que assinou documento com Rui no início do mês. Eles vêm conhecer o local. O que o governo quer é que, quando a futura Sociedade de Propósito Específico (SPE) abra capital em leilão na Bolsa de Valores, seja garantida participação de, pelo menos, uma grande empresa para construir e explorar o empreendimento. Rui aposta na China, mas pode ter outros na parada.

Restaurante do Sesc

O mérito da ação que decidirá sobre a manutenção ou não do restaurante Sesc no Salvador Shopping deve ser julgado no próximo dia 26, pelo pleno do TJ-BA.

As obras foram suspensas, em caráter liminar, pela desembargadora Márcia Borges Faria, no dia 8/06. A ação é da Abrasel contra o shopping, Sesc e Fecomércio, sob argumento de concorrência desleal com outros lojistas do ramo no complexo.

O presidente da Fecomércio, Carlos Andrade, diz que houve confusão de entendimento: só poderá comer no restaurante o comerciário que trabalha no shopping, apresentando documento. Seriam quatro mil refeições/dia a preços populares de

R$ 10 a R$ 12. O investimento (freezer, fogão etc.) para o local foi de R$ 1,5 milhão.

Americanas no Boulevard 161

A gigante Lojas Americanas inaugura nova unidade no shopping Boulevard 161, até o final do ano. Com isso, o shopping, que há mais de 30 anos é referência em lojas de decoração e dirigido à classe AA, agora aposta na ampliação do mix de clientes – 50% das lojas mantém foco em decoração.

O marketing do shopping diz que a Americanas funcionará como loja-âncora do complexo logístico, atraindo novos clientes e lojistas. Para se ter ideia, desde a chegada da marca ao local, novos cinco lojistas de diversos ramos já entraram no shopping, entre os quais uma loja de alimentos sem glúten e lactose, e uma barbearia-tatoo-conceito, com bar e sinuca.

Investimento – O grupo espanhol Geneva, dono do shopping, investiu R$ 2 milhões em recente reforma de toda a fachada e espaço comum interno do local para o novo momento. Em 2014, o complexo foi penhorado para pagar dívidas trabalhistas de ex-funcionários do Hospital São Marcos – cujos antigos donos também detinham o Boulevard – e o imóvel foi arrematado em leilão do TRT por R$ 11,2 milhões.

Abraçaço

O trade turístico reage ao anúncio do governo de que o Centro de Convenções deve ser construído em área do Parque de Exposições (Paralela) e organiza um ‘abraçaço’ no imóvel do Stiep, às 9h do próximo dia 24 – um ano após queda de parte da estrutura do prédio, que ocorreu em 23/09/2016.

O mote: “Venha e participe deste ato em defesa da manutenção do Centro de Convenções no lugar onde ele sempre foi”. O governo ainda não explanou exatamente os motivos para a escolha do local, mas o secretário de Turismo, José Alves, já está em um entra e sai de reuniões para viabilizar o espaço no parque mesmo.

