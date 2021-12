Ponte Salvador-Itaparica: edital sai em outubro

João Leão se reúne hoje às 10h com um grupo de secretários de governo, entre os quais Jaques Wagner, para informar que em 10 dias estará assinando a delegação da BR 420 para as mãos do Estado. Na prática: o projeto da ponte Salvador-Itaparica já poderá ser tocado. Já está tudo definido com ministérios e agência reguladora.

Explica-se: a ponte será parte integrante da BR 420. Mas o Estado só pode construir e conceder em BRs quando o governo federal lhe delega esse poder. Batido esse martelo, o governo planeja lançar chamada pública em outubro para grupos interessados que tenham condições econômicas de tocar e explorar o mega-projeto. A disputa vai ocorrer na Ibovespa.

Conversas – O plano é de que nos primeiros meses de 2018 se comece a tocar a obra. Já está praticamente certo que a Caixa Econômica seja o banco oficial para a ponte por 30 anos – mesmo prazo da concessão.

Os chineses já se sabe que estão interessados, mas conta Leão que tem grupo espanhol na área conversando. Pode ter alguém no Brasil? Leão dá a dica:

– Até a CCR, por exemplo, que já toca o metrô, pode se associar a grupos privados e disputar.

Traçado – Leão está empenhado na ideia. Primeiro atuou forte no projeto de remanejamento do traçado da BR 420 para que a futura ponte fosse parte da rodovia federal. Explicação óbvia: a União concede recursos para financiar rodovias federais.

Com a alteração do traçado da BR 420, se federalizou o Sistema Viário Oeste. Se construirá um bom trecho de estrada duplicada na Ilha, desembocando na ponte que, por sua vez, será um trecho da BR 420, até Salvador. A Via Expressa já é BR 420.

Chabu no leilão da Ebal

Deu chabu o leilão para alienação de imóveis da Ebal, que aconteceria amanhã. A Associação Baiana dos Trabalhadores da Ebal / Cesta do Povo entrou com representação no Ministério Público do Estado no dia 27 de junho, argumentando irregularidades como ausência de edital prévio sem informar para onde iria o dinheiro arrecadado.

O MP acatou e o leilão foi suspenso por recomendação da promotora Rita Tourinho. A estimativa era a de que o Estado vendesse por R$ 2 milhões.

– Entrei com representação também no Ministério Público do Trabalho para que, se fosse leiloado, o dinheiro fosse bloqueado para pagar indenizações e processos já em curso – diz Francis Tavares, presidente da Associação.

Estiagem chega às tilápias

A estiagem no semi-árido baiano está chegando às tilápias. Por causa da baixa vazão no Lago de Sobradinho, produtores de tilápia perderam cerca de 15% de sua produção em abril. Blas Martinez, médico veterinário e gerente da Pratigi Alimentos, a maior do ramo aqui, explica:

– Os peixes são criados em gaiola na água. Quando a água não é renovada, carrega dejetos, pouco oxigênio e peixes morrem.

Produtores estarão reunidos para discutir o tema, nos dias 12 e 13, em Paulo Afonso. Na pauta, ainda, as boas práticas de criação.

