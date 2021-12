Políticos querem fazer de Beatriz a bandida. Pode?

Política da forma como é praticada no Brasil é o jogo da desfaçatez. O princípio adotado pela maioria: nunca se defender, sempre atacar. Aí está o caso da advogada Beatriz Catta Preta, bem ilustrativo. Ela não é acusada de nada. Apenas era advogada de alguns delatores, entre eles, Júlio Camargo, o que disse ter pago uma propina de US$ 5 milhões a Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Mas vai sentar no banco da CPI da Petrobras como se fosse ré.

Beatriz é como um policial que só entra na linha de fogo por dever de ofício e de repente vira o alvo da ira do bandido, o verdadeiro criador do caso. Ela estava trabalhando apenas. Dizendo-se ameaçada, abandonou não só o caso, mas também a advocacia.

E agora se cria o tiroteio: quem a ameaçou? Ora bolas, Eduardo Cunha, que está na gênese do episódio, já atacou Rodrigo Janot, procurador da República, Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, e Dilma, que está no olho do furacão, agora diz que vai interpelá-la.

Em síntese, os políticos estão no ataque. O filme é velho. A mocinha virou bandida.

Elas por elas — A cúpula do PSDB decidiu referendar o apoio a Eduardo Cunha (PMDB), embora ele esteja sendo acusado de ter recebido uma propina de US$ 5 milhões.

Já viu, não é? Quando os tucanos falam mal do PT não estão pregando moralidade coisa nenhuma. Apenas querem derrubar Dilma para tomar-lhe o lugar.

Triste Brasil. É trocar seis por meia dúzia.

Como dantes — Pelo que se viu do encontro do PT, ontem, em Salvador, o partido não está nem aí para admitir erros.

Muito pelo contrário. O presidente Rui Falcão está dando ênfase ao atentado contra o Instituto Lula, em São Paulo.

Em vez de mea culpa, quer se vitimizar.

Pendengas petistas

Jaques Wagner não quer dar pitaco sobre o que o senador Walter Pinheiro vai fazer da vida, mas acha que, seja lá o que for, primeiro ele tem que decidir a pendenga partidária.

Pinheiro está naquela de sai ou não do PT.

Sobre disputar a prefeitura de Salvador, Wagner foi categórico:

— Não está no meu radar.

Ou seja, falar disso é besteirol.

"Ela foi muito categórica, ela diz que tem prova de tudo. Imagino que cabe à Mesa (da Câmara) fazer um chamado, uma interpelação judicial, para que ela traga à baila e identifique efetivamente se houve e quem cometeu a ameaça"

Jaques Wagner, ministro da Defesa, ao defender a apuração do fato de a advogada Beatriz Catta Preta dizer que foi ameaçada por integrantes da CPI da Petrobras

Capitão do mato

Militante tradicional do combate ao racismo e da causa do movimento negro, o presidente da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, colocou entre os seus assessores o Capitão Marinho, osso duro em matéria de exigência, principalmente na fiscalização rigorosa do cartão de ponto, entrada e saída dos funcionários, no expediente e no almoço:

Quando aponta no corredor, a turma grita:

— Lá vem o capitão do mato!

Insegurança geral

Moradores do Canela, bairro nobre de Salvador, estão aflitos. Assaltos a pedestres, farmácias, clínicas e academias, saidinhas bancárias, furtos de carros e arrombamentos de residências viraram rotina.

Nem o apartamento do ex-governador Lomanto Júnior escapou. O Vila Ferraro, prédio onde mora o deputado federal Jorge Solla, também não. O medo da rua se espalhou.

Arrastão no Pimenta — Aliás, na Graça e Vitória, áreas dos mais caros metros quadrados de Salvador, cada vez mais o povo vai menos às ruas. Vários restaurantes fecharam. Na semana passada, no próprio Canela, um arrastão no restaurante Canela com Pimenta causou pânico geral.

Marginais armados adentraram o local e renderam clientes e funcionários, roubando seus pertences. Um horror.

A crise e a ponte

O secretário Eugênio Spengler (Meio Ambiente) acredita que até setembro o Inema já terá dado o 'aceito' ao projeto da ponte Salvador-Itaparica para que as audiências públicas possam começar.

Já o senador Otto Alencar (PSD) é cético. 'Se sem a crise já era difícil. Com a crise é praticamente impossível'.

O secretário João Leão (Planejamento) toca o barco. Acha que a crise que mais afetaria o projeto é a da China, não a nossa.

O padre Etienne Kern, pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Alagados, lança terça (17h), no Memorial Irmã Dulce (largo de Roma), o livro Alagados, um abraço do Céu à Terra. Foi no bairro que Irmã Dulce iniciou, na década de 1930, suas incursões para acolher pobres e doentes.

A Câmara de Salvador aprovou projeto do vereador Isnard Araújo (PR) proibindo o uso de celulares em templos religiosos. Já que perguntar não ofende, precisa de lei para isso ou o problema é interna corporis (de cada igreja)?

Senhor absoluto na produção de grãos (soja e milho), além de algodão, produtores do oeste baiano estão incursionando noutros campos: cacau e banana. Lá, o cacau é irrigado. Com o rio São Francisco, o problema será água.

A Paralela, principal corredor de tráfego de Salvador, viveu dia de cão ontem com o acidente que matou um motoqueiro. O caso aconteceu pouco depois das 6h e o corpo só foi retirado por volta das 10h. Se lá é assim, imagine por aí.

Sinceramente

Enquanto viveu, o coronel Ferreira Brito deu as cartas na política de Ribeira do Pombal. Prefeito quatro vezes, elegeu quatro dóceis sucessores, 40 anos de poder, recorde absoluto na Bahia de 1946 para cá.

Não era atrabiliário, ao contrário, misturava sagacidade e sutileza para amealhar simpatias e obter resultados.

Lá um dia, Lomanto Júnior governador, ele bateu no palácio para pedir a construção de um prédio escolar, obteve a autorização, mas esbarrou-se na negativa do secretário de Educação, Alaor Coutinho. Motivo alegado: falta de dinheiro.

Voltou para Pombal e de lá passou o telegrama para Lomanto:

Prezado governador.

Comunico-lhe nossa impossibilidade de construir a Escola Hildete Lomanto, uma justa e sincera homenagem de nossa terra à digníssima primeira-dama dos baianos, por falta de verbas, como nos disse o secretário Alaor Coutinho.

Cordialmente,

Ferreira Brito - prefeito.

Até hoje a Escola Municipal Hildete Lomanto está lá. De quebra, ganhou o nome de uma avenida.

