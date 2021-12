Polícia Federal cumpre mandado de busca para investigar crimes eleitorais

Esta é, mesmo, uma eleição tumultuada pela onda de fake news, mentiras, difamações e descumprimento da lei. Nada bom. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mais um mandado de busca – expedido pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro – para investigar ameaças e ofensas a diversas instituições e autoridades da República, divulgadas em vídeos na internet. A ação apreendeu computadores e aparelhos celulares na capital fluminense, onde supostamente estão armazenados dados que comprovam os crimes.

Conduta exemplar – O caso ainda é investigado, mas o suspeito já sente o peso da Justiça, e esta deve ser uma conduta-padrão para todos aqueles que se sentem no anonimato na internet – não estão. O juízo determinou o monitoramento eletrônico do investigado, a proibição de andar armado e possuir arma em casa, o impedimento de deslocar-se à cidade de Brasília, bem como a obrigação de se manter a pelo menos 5 km de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro de Estado da Segurança Pública.

Violação de sigilo

Outro mandado de busca e apreensão cumprido ontem pela PF foi expedido pela Justiça Eleitoral do Acre, relacionado ao crime de violação do sigilo do voto de um eleitor que se filmou dentro da cabine de votação e postou a filmagem em uma rede social. A orientação da PF e da Justiça Eleitoral é clara: eleitor, não utilize celular na cabine de votação, a conduta é proibida e fere o Código Eleitoral. “Caso o eleitor desrespeite essa proibição e seja surpreendido, poderá ser preso em flagrante”, alerta a PF do Acre.

Se o crime controla o território, a tendência é tentar controlar o voto. E isso é inaceitável. É problema de segurança que já tem mais de década Se o crime controla o território, a tendência é tentar controlar o voto. E isso é inaceitável. É problema de segurança que já tem mais de década

Repressão à intolerância

Foi criado ontem pela procuradora-geral de Justiça do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Ediene Lousado, um grupo de trabalho para acompanhar e combater violações à liberdade de manifestação política na eleição. É uma necessária medida para garantir o acompanhamento de demandas relacionadas ao assunto, cuja liberdade não raramente por diversas vezes foi comprovadamente cerceada ao longo deste pleito. E o MP ressalta que atuará inclusive quando praticada virtualmente ou mediante violência física. Para denunciar os casos, os telefones são (71) 99636-4603 e (71) 99672-3109, também habilitados para receber mensagens via WhatsApp. E para encaminhar denúncia por e-mail: plantaoeleicao2018@mpba.mp.br.

Pedido de visita negado

Em turnê pelo Brasil até amanhã, o ex-Pink Floyd Roger Waters, que provoca reações diversas pelo tom politizado de suas apresentações, tentou desviar-se de vez da música para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia, em Curitiba, onde cumpre pena desde abril. Em vão. O pedido na Justiça, feito pela defesa de Lula, foi indeferido ontem à noite pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. O argumento é contundente: “A visitação em ambiente carcerário, pela natureza que lhe é inerente, não se faz de forma improvisada, tampouco se submete exclusivamente à comodidade do executado e/ou visitante”. Waters, que leva seu megaespetáculo a Curitiba neste sábado, terá assim mais tempo para se concentrar no trabalho em palco.

A quarta edição da caminhada organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), em alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, acontece hoje, com concentração às 7h30 na praça de Piatã, em Salvador. A saída está prevista para as 8h30, seguindo até a entrada do Grupamento Marítimo (GMar), em Itapuã, retornando para Piatã. O evento tem apoio do Projeto Viver, integrante do Serviço de Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual.

O Conselho Municipal de Turismo de Mucugê (Comtur) realiza na segunda-feira, 29, o 1º Fórum sobre os Conselhos do município, com foco na disseminação de informações sobre a importância destes conselhos na decisão sobre ações que afetam os cidadãos.

