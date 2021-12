Polêmica pode render consórcio de segurança

Após a polêmica de fim de semana gerada em torno da decisão do envio de 100 policiais militares da Bahia para o Ceará, que enfrenta uma onda de violência com ataques a delegacias, ônibus e prédios públicos, o governador Rui Costa anunciou que levará à reunião de governadores do Nordeste, no fim do mês, a proposta de formação de um consórcio entre estados da região para a área de segurança pública. Formalizado por meio de instituição jurídica, o consórcio permitiria, entre outras ações, a compra de equipamentos de segurança para uso comum e de aviões para transporte de tropas.

– Se a bandidagem se une, por que os estados têm que atuar divididos, separados, enfraquecidos? – questionou o governador, acrescentando que se o problema fosse na Bahia, não teria dúvidas em também solicitar ajuda de outros estados.

Diário Oficial – O decreto que autorizou o envio de PMs ao Ceará foi publicado na edição de sábado do Diário Oficial do Estado, e gerou críticas, como a feita pelo prefeito ACM Neto (DEM), que disse não ser possível que o governador queira ajudar seu colega petista enquanto se mostra “incapaz de oferecer segurança ao seu próprio estado”.

Parlamentares de oposição também se manifestaram citando os números de homicídios registrados na Bahia e questionando se atitude semelhante teria sido tomada se o governo do Ceará fosse de partidos como o DEM ou o PSDB, e não aliado do governador baiano.

Questionado sobre os que criticaram sua iniciativa, Rui Costa reagiu com ironia:

– Os criminosos também não gostaram da medida, porque o que nós estamos pregando e vamos colocar em prática é a união do Nordeste contra o crime.

“Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Hoje de manhã eles se encontraram aí, ‘best friends’, não tem essa história”

“Vaquinha” na internet

Apoiadores dos três marinheiros brasileiros – dois deles baianos – presos em Cabo Verde, na África, acusados de tráfico internacional de drogas, já conseguiram atingir 99% da arrecadação prevista em “vaquinha” online que pretende ajudar na campanha pela soltura. O valor arrecadado (R$ 12.690) será usado na edição de vídeos, envio de documentos para organizações internacionais e realização de campanha de apelo junto à ONU. “Precisamos tornar este caso público a ponto de evitar que outros jovens amantes do mar passem pelo mesmo por acreditarem na modalidade Delivery”, anuncia a campanha de doações voluntárias. Detidos há um ano, os velejadores afirmam ser inocentes e dizem ter sido enganados pelo dono da embarcação, o inglês George Edward Saul (Mr. Fox), foragido.

Cidadania no lixo

O prefeito ACM Neto se manifestou ontem em redes sociais sobre a triste situação do descarte inadequado de lixo nas praias de Salvador, principalmente durante a alta estação, quando a orla está lotada e a cidade cheia de turistas. O prefeito comentou imagens da praia de Piatã, que ficou completamente suja após o fim de semana.

– É lamentável que a gente ainda tenha que pedir consciência, bom senso e educação à população, afinal, cuidar da natureza é um dever de todos nós – afirmou.

A prefeitura precisou montar um esquema especial com 250 agentes de limpeza e três tratores só para dar conta daquele trecho da orla, segundo Neto, que lembrou tratar-se de um problema crônico.

As praias soteropolitanas também sofrem com o vandalismo que põe fim às lixeiras – mensalmente a Limpurb tem um custo de mais de R$ 15 mil para repor estes equipamentos. Apenas com manutenção é investido mais de R$ 180 mil em lixeiras por ano.

