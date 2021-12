Polêmica na decisão do caso da Vila Moisés

O turbilhão de críticas que a decisão da juíza Marivalda Almeida Moutinho no caso da Vila Moisés, no Cabula, inocentando os PMs envolvidos no episódio que resultou em 12 mortos e quatro feridos, levou a Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) a distribuir uma nota em defesa dela.

A nota diz que em um Estado Democrático de Direito, não se pode admitir que se desrespeite o princípio do convencimento motivado do magistrado no seu ato de julgar.

Cita que qualquer decisão pode ser reformulada pelo TJ e lembra que o dito processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual deve se aguardar o desfecho final sem agressão ao julgador.

Ou seja, pede que não julguem o julgador.

É, mas tudo indica que não vai parar aí. Waldemar Oliveira, do Cedeca, está arregimentando entidades de direitos humanos para brigar contra. Ele cita um trecho da sentença para reafirmar o que considera um absurdo praticado pela magistrada:

'O conjunto de circunstâncias empresta forte colorido de legitimidade à conduta dos acusados, que agredidos moral e fisicamente viu-se (sic) na contigência de defender-se (sic), o que fez aliás, de modo moderado'.

- Se com 12 mortos e quatro feridos ela entende que foi uma reação moderada, o que haveria de ser se fosse violenta?

Piada pronta I

A prisão ontem de Othon Luiz Pinheiro, presidente da Eletronuclear, surpreendeu o mundo científico. Ele é um cientista mundialmente conhecido por trabalhos desenvolvidos sobre enriquecimento de urânio.

E a piada (pronta) agora corre mundo. O nosso cientista em vez de enriquecer urânio resolveu enriquecer ele próprio.

Piada pronta II

E por falar em piada pronta, alunos do Colégio Estadual Thales de Azevedo, no Costa Azul, se recusaram ontem a assistir a aulas porque os funcionários (terceirizados) encarregados de fazer a merenda escolar estão com salários atrasados e há mais de uma semana cruzaram os braços.

O Thales, junto com o Serravalle, na Pituba, e o Luís Eduardo Magalhães, em Feira, foi idealizado para ser colégio-modelo.

"A corrupção no Brasil é endêmica e está em processo de metástase"

Athayde Ribeiro Costa, procurador que atua na Lava Jato, falando sobre o caso da Eletronuclear. (Na medicina, metástase é quando o câncer já se disseminou por todos os órgãos).

"Nós temos responsabilidade de gestão, os estados têm problemas de caixa. Não interessa a nenhum de nós o prolongamento da crise econômica"

Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, defendendo a reunião dos governadores com Dilma.

Novo ferry

Está nas mãos da PGE a decisão sobre a justificativa do governo para comprar um novo ferryboat. Segundo o secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura), as opções são duas, ou o governo argumenta que vai substituir frota ou que a demanda aumentou.

As duas opções têm justificativas fortes.

Recado oficial

Afeito a metáforas esportivas, Rui Costa deixou claro que vai intervir na disputa entre Pelegrino (Turismo) e Diogo Medrado (Bahiatursa), se for preciso:

- Se a equipe não estiver produzindo, o técnico terá que mudar. Peço que se entrosem; caso contrário, vamos ter que buscar no banco de reserva outros craques.

Parabéns ecumênico

Evangélico, o prefeito de Itabuna, Claudevane Leite (PRB), o Vane do Renascer, comemorou os 105 anos do município no último fim de semana com uma festa bem ecumênica. Ou melhor, dois na parte santa e um, o encerramento, na profana.

Sexta, os evangélicos Irmão Lázaro (deputado federal); sábado, os católicos Rosa de Saron e Rainha da Paz; e domingo, a gandaia: Aline Rosa, Vera Cruz e Minha Banda.

O assunto é o prato do dia em Itabuna.

Lá e cá

Primeira deputada federal eleita pelo PT da Bahia, Moema Gramacho (PT) divide as atenções entre a Câmara e Lauro de Freitas. Diz que tem muito a fazer lá, mas cá critica a administração do prefeito Márcio Paiva (PP).

E ela será candidata? Diz que só vai decidir no fim do ano e que o grupo dela terá candidato. Quem apostar que é ela, ganha.

Jerry e Big Ben

Leitores perguntam: afinal de contas, Valdir Serrão, o Big Ben, hoje morador do Abrigo Dom Pedro II, foi mesmo ao show de Jerry Adriani, conforme o artista pediu?

Foi sim. Sábado esteve lá, subiu no palco, se abraçaram, cantou e convidou Jerry Adriani a visitar o Dom Pedro II.

Jerry disse que, na próxima viagem que fizer a Salvador, irá lá.

POUCAS & BOAS

O fato de Salvador sediar o Campeonato Mundial de Wrestling Júnior (luta olímpica) buliu com o ego machucado do pessoal da natação, que se diz esquecido, com justo motivo: deletaram a piscina da Fonte Nova com a promessa de fazer outra logo, e hoje, a menos de um ano das Olimpíadas do Rio, nem tchum.

Aliás, o baiano Edvaldo Valério (ele acaba de lançar o livro A braçada da esperança, do jornalista Raphael Carneiro), que nas Olimpíadas de Sidney, em 2000, fechou o revezamento 4x100m livre e garantiu o bronze para o Brasil, treinou a vida inteira na Fonte Nova. Se fosse hoje, ele não existiria, como outros que se perderam sem nem saber.

A Câmara de Salvador vai debater nesta sexta (9h) com o Ministério Público e órgãos governamentais (municipais e estaduais) a possibilidade de garantir livre trânsito para pessoas com deficiência nos espaços públicos. A iniciativa partiu dos vereadores Aladilce Souza (PCdoB) e Leo Prates (DEM).

O Ministério do Trabalho decidiu abrir as contas sindicais, o que está deixando muito sindicalista de orelha em pé. Não é pouca coisa. Ano passado R$ 3,2 bilhões foram distribuídos para confederações, federações, centrais sindicais e sindicatos no país, mas ninguém sabe quanto cada um recebeu. A Caixa não divulga a pretexto do sigilo bancário.

Mulher Negra e Empreendedorismo é o tema do seminário que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) realiza hoje (14h) no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), no Pelourinho. O evento integra as mobilizações do Julho das Pretas.

Colaboraram: Adilson Borges e Luiz Tito

