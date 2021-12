PMDB vai à tevê e se diz vítima de trapaça. Pode?

Quem viu o programa do PMDB nesta terça-feira, 28, na tevê teve a sensação de estar em outro país. Apareceram logo de saída o senador Romero Jucá, presidente nacional, e Eunício Oliveira, presidente do Senado, ambos encalacrados na Lava Jato. O primeiro bradou que o PT afundou o país e eles apareceram para salvar, tirando a nação do buraco. Também se disse vítima de uma trapaça, atacou Joesley Batista, o da JBS; e o próprio Temer emergiu na tela que teve a honra atacada, mas está aí para colocar o Brasil nos trilhos.

É apenas um ensaio de 2018, um festival de lobos travestidos de cordeiros.

Esperança no PP

Aliados de ACM Neto estão animados com a presença do deputado Alexandre Baldi no Ministério das Cidades. As expectativas positivas despontam em duas frentes:

1 – Baldi ocupa um ministério forte sob as bênçãos de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que é amigo de Neto.

2 – Baldi era do Podemos e mudou para o PP, partido que na Bahia é aliado de Rui Costa. A esperança é puxá-lo para Neto.

Mas João Leão, o vice de Rui, diz que também é vice-presidente nacional do PP.

– Qualquer movimento eu saberia logo.

Destaques eleitos

Os jornalistas que cobrem a Assembleia ligados ao Comitê de Imprensa elegeram nesta terça os destaques de 2017.

Ângelo Coronel (PSD), que em fevereiro desbancou Marcelo Nilo (PSL) do poder, ficou em primeiro, com 26 votos; em segundo Hildécio Meirelles (PMDB), com 12; em terceiro empataram Fabíola Mansur (PSB) e Marcelo Nilo (PSL), com oito; e em quarto ficaram José de Arimatéia (PRB), Alex da Piatã (PSD) , Luciano Simões Filho (PMDB) e Adolfo Viana (PSDB), com sete votos.

Se eu assumir o partido, o PSDB desembarca do governo Michel Temer. Não tem nenhuma razão continuar no governo Se eu assumir o partido, o PSDB desembarca do governo Michel Temer. Não tem nenhuma razão continuar no governo

Nós já percebemos que esse Congresso não tem perfil para aprovar medidas anticorrupção Nós já percebemos que esse Congresso não tem perfil para aprovar medidas anticorrupção

Entre irmãos

Reeleito vereador ano passado com 8.874 votos, pouco menos do que os 8.901 de 2012, o deputado Heber Santana (PSC), que assumiu a Assembleia em janeiro no embalo das vagas dos estaduais que se elegeram prefeito, está pretendendo alçar um voo mais alto em 2018: quer ser federal.

Heber é filho do ex-deputado Eliel Santana e tem em Brasília o irmão, Erivelton.

Mas parece que a coisa desandou na família, Erivelton mudou do PSC para o PEN e com isso abriu vaga para o sobrinho.

Eles são ligados à Assembleia de Deus.

Sidelvan - Quem também só espera a janela partidária, em março, para saber aonde vai, é o deputado estadual Sidelvan Nóbrega.

Rifado no PRB, ele se afastou da condição de pastor da Igreja Universal, mas continua frequentando e é candidato à reeleição.

Rumo a Mar Grande

A deputada Fabíola Mansur (PSB), que pilota o Grupo de Trabalho sobre o Transporte Mar Grande-Salvador, saiu muito animada de um encontro com o secretário Marcus Cavalcanti e o presidente da Agerba, Eduardo Pessoa.

O grupo sugeriu a adoção de sinais visuais e sonoros dentro das embarcações, videomonitoramento para a identificação dos passageiros e a divulgação dos canais da ouvidoria da Agerba

– Recebemos a informação de que a licença ambiental para a dragagem do atracadouro de Mar Grande está na reta final. E a partir da conclusão das obras as empresas terão dois anos para trocar todas as lanchas.

POUCAS & BOAS

Vasco Maria d'Dorey de Figueiredo Cabral de Câmara, descendente de Pedro Álvares Cabral, visitou nesta terça Porto Seguro, ao lado da esposa, Ana Isabel. Ele esteve nos principais pontos da área e se comprometeu a doar para o município documentos históricos em poder da família.

O TCE realiza nesta quinta na UPB o 2º Encontro do CidadaniAtiva, que pretende dar aos universitários baianos respostas sobre o que o futuro lhes reserva e ter a chance de debater acerca das políticas públicas destinadas ao segmento mais jovem da população. As inscrições são gratuitas e é tudo 0800.

Acontece nesta quarta (das 9 às 17h) na Assembleia a I Conferência da Optometria da Bahia, sob a batuta do deputado José de Arimatéia, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde. A iniciativa bate de frente com a deputada Fabíola Mansur, que é oftalmologista, categoria que acha que os optometristas estão invadindo o espaço deles.

Colaborou: Regina Bochicchio

