PMDB baiano vive dias de total inferno-astral

Os quatro deputados estaduais do PMDB andavam nesta terça-feira, 5, na Assembleia um tanto sorumbáticos. E motivos sobram. A notícia de que a Procuradoria Geral da República denunciou nesta segunda, 4, Geddel, o irmão, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, e a mãe dos dois, D. Marluce, de quase 80 anos, além de pedir prisão domiciliar para os dois últimos, com o uso de tornozeleira eletrônica, jogou mais lenha numa tumultuada reunião da executiva do partido.

A questão: o ex-deputado Genebaldo Correia, que havia brigado com Geddel e se afastado do partido, se reaproximou depois do escândalo das malas de R$ 51 milhões e tentou articular a entrada no partido do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, o que provocou resmungos de muitos, pelo entendimento de que ele queria imperar como patrono da salvação do partido.

Na reunião de segunda, Lúcio apareceu repentinamente, justo na hora em que João Santana, amigo de velhas datas de Geddel, tirava dos cachorros para botar em Genebaldo. A melhor coisa que chamou foi de 'anão do orçamento'. Lúcio entrou na discussão e carimbou o que João disse.

O bicho pegou. A coisa foi feia.

Jogando a toalha

Fernando Torres (PSD), deputado federal, reuniu a imprensa de Feira de Santana ontem para dar um comunicado curto e grosso: está definitivamente fora da política.

Ele, que está no segundo mandato de deputado federal e disputaria a estadual, diz que 'a política está muito suja'.

Já é a segunda vez que um deputado federal feirense desiste. Em 2010, Fernando de Fabinho, então no DEM, fez a mesma coisa. A diferença é que não alegou 'sujeira na política'. Apenas que queria cuidar da família.

Por tabela

Acusada, por tabela, de ter feito contratos supostamente fraudulentos com o Babesp, o instituto de pesquisas eleitorais do deputado Marcelo Nilo (PSL), a Leiaute, agência de publicidade, também foi absolvida pelo TRE no mesmo processo que inocentou Nilo.

Ficou provado que as pesquisas aconteceram. Não foram divulgadas porque eram para consumo interno.

Em pé de guerra

Jaguarari, na região de Senhor do Bonfim, está em pé de guerra. No último dia 30 a Câmara fez uma sessão a portas fechadas e decidiu, por 11 a 1, instalar uma comissão processante para cassar o prefeito Ewerton Rocha (PSDB), acusado de improbidade. O prefeito se diz vítima de uma 'trama sórdida' arquitetada pelo presidente da Câmara, Márcio Araújo (PSDB).

Fila zero

A CCJ da Assembleia aprovou nesta terça projeto de lei do deputado Alex da Piatã (PSD) que institui a 'fila zero' para pacientes oncológicos (com câncer) nos tratamentos de quimioterapia, radioterapia, tomografia e ressonância magnética.

Ele diz que nos países em que se consegue dar respostas imediatas para o câncer o índice de sobrevida dos pacientes é de 10 a 20 anos, e aqui no Brasil, apenas dois.

A ideia é ótima. Mas cadê a estrutura?

– Nossa missão é fazer a lei para pressionar o estado a contratar serviços que atendam a tais exigências.

Se funcionasse, seria ótimo. A questão é que a lei pode se desmoralizar.

Depois de ter a agência do Banco do Brasil explodida duas vezes em menos de 48 horas, a prefeita de Camamu, Ioná Queiroz (PT), pediu socorro ao governo. 'Nós somos a segunda maior cidade do baixo sul (só perde para Valença) e só contamos com dois policiais'.

Aliás, lá em Camamu há convicção generalizada de que os bandidos que explodiram o BB são os mesmos. E, após a primeira explosão, sequer se deram ao trabalho de fugir. Ficaram lá mesmo.

A Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (Ahseb), a Associação Bahiana de Medicina (ABM) e o Escritório Hage, Navarro, Fonseca, Suzart&Prudêncio (Consultoria em Compliance) realizam hoje pela manhã, na sede da ABM, o Café & Compliance. Foco: a ética na saúde.

A Bahiafarma e a Secretaria de Trabalho firmaram um acordo ontem pelo qual o laboratório vai contratar mão de obra a partir de vagas disponibilizadas no SineBahia, que fará a seleção.

