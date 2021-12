Plebiscito em período eleitoral

Embora o plebiscito não tenha uma vinculação direta com o PT, Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e diversos candidatos colocam nas próprias contas a consulta popular.

A ideia dos organizadores é pressionar o Congresso Nacional para convocar outro plebiscito, que tenha valor legal. Já que apenas os congressistas (deputados federais e senadores) podem fazer isso legalmente.

A movimentação é por uma reforma política ampla inspirada nas manifestações de junho de 2013. No entanto, não se sabe ainda quais são as mudanças. A votação terminou no domingo, 7. O Plebiscito Constituinte conta com a participação de 452 entidades.

Lula lá - Lula tinha o compromisso de votar no plebiscito na última sexta-feira , 5, com o candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha. Faria isso em São Bernardo do Campo. Achou mais interessante quebrar o acordo e assinou na quarta-feira, 3, em Periperi.

No plebiscito - O resultado deve ser favorável ao "sim". Os votos estão sendo coletados em eventos como o comício do PT em Salvador. Em Periperi, ninguém se aventurou a dizer 'não'.

Eleições unificadas, não!

O deputado federal Valmir Assunção tem uma opinião destoante quanto à reforma política difundida dentro do PT.

Enquanto a maioria - Wagner incluso - fala em unificar o pleito, com a escolha de vereador a presidente, Assunção diz que o peso das eleições municipais seria maior, e isso não seria bom para o país.

Quem circula, mora ou já esteve em um município de interior durante uma campanha para prefeito sabe o tamanho da participação. O interesse está atrelado ao fato de que os problemas do dia a dia são resolvidos pelo prefeito, e é na porta do prefeito que se pede emprego ou se reclama do que está errado. Portanto, seria desleal.

Tô com Rui, mas...

Prefeito de Santo Estêvão, Orlando Santiago (PSD), está com Rui Costa, mas 'o povo dele' está com Paulo Souto. Mais: acredita na vitória do DEM em todo o centro-norte baiano.

Confiança é quase tudo

Confiança não falta para os petistas. O vereador Luiz Suíca, candidato a deputado estadual, acredita na vitória e ilustra:

- Eu vi Moema ganhar a eleição para a prefeitura de Lauro de Freitas no último dia. Com Rui, a virada já começou.

Adendo: quem perdeu para Moema foi Cacá Leão, filho de Leão, vice na chapa de Rui.

Parlamento Jovem

Seis estudantes baianos vão viver 'uma semana de deputado' entre os dias 21 e 26 de setembro, em Brasília.

Eles foram selecionados para o projeto Parlamento Jovem.

Fabrício dos Reis, da Escola Djalma Pessoa, é um deles. Fabrício propôs tornar a Constituição Brasileira disciplina obrigatória nas escolas.

Além dele, Pedro Paulo, Isabela de Sousa, Larissa Santos, Marcelo de Figueiredo e Sara Freitas foram aprovados. A dica é: não aprendam a coisa errada.

Servidores insatisfeitos

O aumento real para cada categoria do funcionalismo público da Bahia está na ponta da língua dos governistas. Contudo, isso não tem sido suficiente para os candidatos da base conseguirem o apoio da classe.

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) - candidata a deputada estadual - tem enfrentado dificuldade para convencer os servidores que sempre votaram com ela.

Desvios de função e falta de perspectiva na carreira são algumas práticas mantidas na atual gestão, segundo relatos.

Ela está confiante de que, em 5 de outubro, a decisão destes insatisfeitos será pelo projeto encabeçado pelo PT. Mas a situação não é lá muito favorável.

Dinheiro público padrão Fifa

A Secopa continuou as atividades após o Mundial. Embora os argumentos sejam pouco consistentes, setores governistas defenderam a preservação do órgão. Dito isso, é interessante resgatar o investimento da pasta para colocar um sistema de climatização 'padrão Fifa' nos vestiários do Barradão. R$ 80.191, no total.

O convênio com o Vitória, dono do estádio, foi assinado no dia 26 de junho, data da última rodada da fase de grupos. Depois da reforma só aconteceram dois jogos na Bahia.

Praça da Babilônia em Coité

Tem causado preocupação a moradores de Coité a reforma da Praça José Gonçalves, conhecida como Praça da Babilônia. Derrubada em junho deste ano, a principal praça da cidade virou uma cracolândia e residência para moradores de rua. Ao redor da praça, ficam diversas agências bancárias. É perigo certo.



Crise no Legislativo de Uruçuca

O TJ-BA derrubou a eleição para presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, no sul da Bahia, realizada no dia 16 de abril. A nova eleição está agendada para terça-feira , 9, mas o clima é tenso na cidade.

A prefeita Fernanda Silva (PT) perdeu a maioria na Casa, e Carlos Magno (PTB), vereador da oposição, é o favorito. Ele já tinha sido eleito em abril para comandar a Câmara em 2015/16, mas o atual presidente, Eri Guimarães (PT), não fechou a ata da sessão.

POUCAS & BOAS

A revalidação da inscrição do processo seletivo para estagiários de níveis médio e superior para o TJ-BA pode ser feita até quinta-feira, 11. As provas acontecem no dia 28 deste mês.

Na quarta-feira, 10, dois voos inauguram os aeroportos de Teixeira de Freitas e Feira de Santana. O governador deve participar dos dois.

O TCE-BA sediará, de 30 de setembro a 3 de outubro, o VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas. O evento reunirá especialistas dos Tribunais de Contas de todo o Brasil e de diversos outros países.

