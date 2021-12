Plataformas digitais preocupam hoteleiros

A invasão das plataformas digitais, tomando clientes e precarizando a oferta dos serviços, é uma das preocupações dos hoteleiros que estarão presentes nos encontros Conotel e Equipotel, a serem lançados hoje em evento no Quality Hotéis e Suítes São Salvador. Os eventos são organizados simultaneamente pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (ABIH), seção Bahia, como forma de divulgar os encontros nacionais com o objetivo de conduzir com mais firmeza o desenvolvimento do mercado hoteleiro no País. O problema da competição das plataformas digitais, algo semelhante ao que ocorreu com o setor de transporte, tem inspirado providências por parte dos hoteleiros, como ocorreu em Caldas Novas, Minas Gerais, onde houve regulamentação em legislação municipal.

O presidente da ABIH seção Bahia, Glicério Lemos, lamenta a concorrência considerada desleal, uma vez que os hoteleiros queixam-se de pesada carga tributária de cerca de 40%, enquanto as plataformas digitais estão atuando sem regulamentação.

– O Conselho Municipal de Turismo já aprovou uma proposta que está hoje para análise do gabinete do jurídico da prefeitura – afirma Lemos.

Os riscos para o consumidor estão também entre as preocupações dos hoteleiros, uma vez que ocorrências de turismo sexual e outras ameaças de ilicitudes não são fiscalizadas pelo Ministério Público nos acordos de hospedagem no modelo digital informal.

Na Bahia – Além da Conotel, onde serão debatidos este e outros temas da hotelaria, a ABIH promove a Equipotel, feira que reúne as principais empresas e compradores do setor. Este ano, os dois eventos serão realizados em Goiânia, de 8 a 10 de maio. Em 2020, é a vez de Salvador sediá-los.

Linha direta com mulheres

Dona de uma ligação histórica com o segmento de mulheres, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) tem se dedicado cada vez mais ao universo feminino. Hoje Lídice lança uma série de vídeos para WhatsApp e redes sociais, onde explica para as mulheres os impactos negativos da reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro.

Nos vídeos, a parlamentar usa de um tom didático e informal para explicar como as mulheres devem ser afetadas pelas mudanças propostas. Idade mínima, tempo de contribuição e esclarecimentos sobre benefício de prestação continuada, o BPC, e as pensões por morte estão na pauta. Na visão da deputada, “a derrocada da reforma se dará pelo movimento das mulheres”.

Massacre lembrado na Alba

Um ato em memória das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás (PA) e comemorativo aos 35 anos de fundação do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra (MST) será realizado hoje, às 9h, na Assembleia Legislativa da Bahia, por iniciativa do deputado estadual Jacó (PT). O evento terá a presença de centrais sindicais, prefeitos, deputados e trabalhadores.

Foi em 17 de abril de 1996 que 21 trabalhadores sem-terra foram assassinados pela Polícia Militar do Pará. De lá para cá, outros líderes do movimento se foram, a exemplo de Fábio Santos, executado na região de Iguaí, sudoeste da Bahia, em 2013.

– Vira-se crime a luta pela vida e pela dignidade – apontam os dirigentes nacionais do MST na Bahia, Evanildo Gonçalves e Liu.

Feriadão no TJ-BA

O plantão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia estreia novo regime de feriadão nesta Páscoa. O plantão de 1º e 2º graus começam na noite de hoje. De acordo com a assessoria do TJ-BA, o novo regime é disciplinado pelo Ato Conjunto nº 7, publicado na edição de 26 de março do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), disponível no site do tribunal. O plantão vai funcionar das 18 às 22 horas de hoje. Fora deste horário, o jurisdicionado só poderá fazer peticionamento por via eletrônica. Somente os casos de urgência que incidem risco de morte contarão com a presença de um servidor e um magistrado para atendimento ao cidadão. O peticionamento das demais demandas volta a acontecer normalmente na manhã da quinta-feira (18), entre as 9h e as 13h. Após este horário, o atendimento retorna ao regime de sobreaviso, até o início do expediente da Sexta-feira da Paixão (dia 19), quando funciona novamente das 9h às 13h. O mesmo procedimento com os horários repetidos das 9 às 13 horas está previsto para o Sábado de Aleluia, dia 20, e Domingo da Páscoa, dia 21. As atividades com fluxo normal de trabalho serão retomadas na próxima segunda (22). O expediente nas unidades do Poder Judiciário está suspenso nesta quinta (18) e sexta-feira (19).

