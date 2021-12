Plataforma incentiva produção acadêmica

A paralisação dos encontros presenciais, em razão do risco de contágio, produziu mais uma ferramenta de convívio por internet na comunidade acadêmica com a criação do Ihac Digital.

Trata-se da plataforma especialmente desenhada por professores e estudantes do Instituto de Humanidades, Arte e Ciências Professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia.

Segundo os idealizadores, o ambiente virtual promove a diversidade de produções desenvolvidas no Ihac, neste período de pandemia, mas com chance de manter-se mesmo se o isolamento for interrompido.

O objetivo da nova plataforma é acolher todo o conteúdo em construção, incluindo textos, vídeos e áudios, viabilizando as transmissões ao vivo de debates, conferências, oficinas e minicursos, entre outros formatos.

Resposta à pandemia – O projeto é uma forma de responder aos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, pois a ameaça de disseminação da doença, devido às aglomerações, torna proibitiva a realização de aulas com a proposta tradicional.

A ideia de armazenar todo o conteúdo em um só espaço virtual favorece o acesso de quem precisa mobilizar recursos por enfrentar um contexto social desfavorável a fim de acompanhar atividades online.

Como forma de minimizar os efeitos destas diferenças de oportunidades entre os alunos, todo o conteúdo poderá ser consultado a qualquer tempo, e, assim, a plataforma será acessada no momento em que lhe esteja ao alcance do discente do Ihac.

Feira de empregos e estágios

O Centro Universitário Estácio iniciou ontem e seguirá até dia 3 de julho, sexta-feira, a quarta edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, com a oferta de vagas em instituições corporativas. Poderão participar da iniciativa estudantes de todo o país desde que preencham formulário virtual no cadastro disponível no endereço portal.estacio.br/feira-empregabilidade.

A feira aumenta de importância, à medida que o contexto desafiador da Covid-19 vem produzindo redução na oferta de trabalho.

Durante a feira, será possível avaliar as carreiras em evidência e conferir oportunidades em empresas como Cielo, Baker, Universia, B2W, MC Donald’s, Super Estágios, Grupo Cia. de Talentos, entre outras.

Preocupação com as eleições

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), tendo à frente seu presidente, Glademir Aroldi, e as 27 entidades estaduais listaram por videoconferência ontem ao presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, os motivos do movimento municipalista para a suspensão da eleição enquanto houver riscos de contaminação pela Covid-19.

O presidente do TSE reconheceu a legitimidade da demanda, mas assegurou que até o momento o adiamento por algumas semanas atenderá a proteção à saúde pública.

