Plantio pelo mundo é exemplo para baianos

A estratégia do plantio massivo de árvores urbanas é uma importante estratégia de melhoria da saúde pública e combate à depressão e à obesidade, entre outros problemas enfrentados pelas populações de grandes cidades em todo o mundo.

Enquanto gestores baianos, preocupados com 'ideologia', refletem sobre a confiabilidade do relatório, divulgado na sexta-feira, 5, pelas Nações Unidas, países pelo mundo movimentam-se para reduzir o déficit de área verde em ações inéditas e criativas.

A China voltou, na sexta, a convocar uma nova leva de 60 mil soldados para trabalhar no planto de árvores. O alvo é a província de Hebei, próxima à capital, Pequim, que já havia recebido a visita de um contingente similar e agora recebe a segunda dose.

Já nas Filipinas, o Parlamento aprovou , também na sexta, uma lei para conceder o diploma de graduação apenas aos formandos que comprovarem ter plantado pelo menos dez árvores. Na Tailândia, a técnica de plantio envolve o bombardeio de sementes sobre locais onde é maior a probabilidade de germinarem árvores frutíferas.

|Recomendação – A ONUrecomenda uma proporção de 30 metros quadrados de área verde por habitante como mínimo para considerar um município responsável no cuidado com a saúde da população, mas nem todos os municípios brasileiros têm este cálculo ou dispõem-se a divulgar, provavelmente por estarem abaixo do recomendável.

Na Europa, cujo desmatamento tornou-se uma lamentável consequência do desenvolvimento das cidades, já há empresas chamadas ‘desconstrutoras’, que trabalham para desenterrar rios e recuperar áreas verdes que foram destruídas devido à necessidade de maximização de lucros para fortalecer as economias dos países colonizadores.

“Eu sou contra vazamento ilegal, uso ilegal de dados particulares, mas o jogo foi jogado assim, inclusive para o impeachment da [ex-presidenta] Dilma [Rousseff]”

Rodrigo maia, presidente da Câmara dos Deputados, comentando em entrevista à rádio Jovem Pan o vazamento das conversas entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato

Plantio pelo mundo é exemplo para baianos | Foto: Divulgação/ATarde

Times gaúchos dão exemplo

Um bom exemplo que, se virar moda, pode alterar significativamente o perfil violento responsável por afastar as pessoas do convívio do desporto veio de Porto Alegre: Internacional e Grêmio iniciaram uma parceria que poderia ser imitada pelos clubes baianos e de todos os estados onde a rivalidade tem saído do controle.

O colorado abriu as portas para acolher provisoriamente gaúchos em situação de rua. Para fechar a parceria inédita, o ônibus do Grêmio teve acesso ao estádio do Beira-Rio, a fim de levar cobertores e mantimentos para as pessoas em situação de rua.

Os próprios colorados esperaram o ônibus tricolor para descarregar roupas e alimentos. Já há a possibilidade de a ação tornar-se rotineira, ao menos até o término do inverno.

Embargo surpreende

A Tecon Salvador enviou nota à coluna manifestando “indignação e surpresa” com a interdição realizada ontem pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) de Salvador nas obras de ampliação dentro do porto de Salvador.

Segundo a empresa, toda a documentação exigida pela Sedur foi entregue. “Assim, apresentamos toda a documentação exigida e protocolamos recurso com efeito suspensivo sobre qualquer medida administrativa”, diz um trecho da nota.

A Tecon nega o embargo e afirma estar “tomando as medidas processuais cabíveis para o restabelecimento da obra”. A despeito dos questionamentos, a ampliação no terminal marítimo da capital baiana segue interditada.

POUCAS & BOAS

O Palácio das Artes de Barreiras sedia hoje o torneio de lançamento da Liga Ufobiana de Xadrez (Luxa), das 14h às 18h. O objetivo da liga, que é uma atividade de extensão da Universidade Federal do Oeste Baiano (Ufob), é propagar a prática do xadrez. O evento, que dispõem de 96 vagas, tem parceria da prefeitura local e do Clube de Xadrez de Barreiras (CXB).

Em Juazeiro acontece hoje (06) o I Passeios Ciclístico pelo fim do Trabalho Infantil, como atividade de encerramento da campanha anual desenvolvida no município e que este ano teve por tema ‘Criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar”. A promoção é da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade.

adblock ativo