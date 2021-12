Planta de socorro ao gado está ameaçada

Nos momentos de intensa estiagem, a palma ajuda a manter o gado vivo no semiárido, mas nem mesmo esta planta socorrista por vocação está mais garantida: tudo por culpa da praga chamada cochonilha-do-carmim.

Tal é o risco da doença que o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, distribuiu nota de alerta às autoridades municipais, estaduais e federais.

Segundo ele, a praga da palma já atinge a vegetação nos estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba e acaba de chegar à Bahia, reduzindo as chances de alimentação do gado nos próximos períodos de emergência por falta d’água, constante na região.

– A palma se constitui num dos principais suportes forrageiros por ser rústica e capaz de produzir alimentação a baixo custo e elevado valor nutritivo – escreveu o presidente da Faeb em sua nota.

A monitoração de centros de distribuição, bem como oferta de mudas aos pecuaristas, tem contribuído para a difusão da palma; no entanto, a cochonilha-do-carmim pode pôr tudo a perder rapidamente, pois espalha-se facilmente na vegetação.

Ação rápida – O presidente pede a ação tão rápida quanto possível, para fazer frente à praga, por parte da Superintendência Federal da Agricultura da Bahia e das equipes de trabalho da Agência Estadual de Defesa Sanitária da Bahia.

O objetivo é atuar, junto aos palmais, para inspeções no sentido de combater a praga, além da instalação de barreiras fitossanitárias em locais de possível difusão da doença, a fim de evitar problemas para alimentação do gado, especialmente nas condições sempre adversas das próximas secas.

“Então, [temos] uma certeza: não é do Brasil, não é responsabilidade nossa. A análise continua para saber se a gente consegue detectar de que país é, da onde veio, qual navio petroleiro que derramou esse óleo lá”

Bolsonaro, presidente, recusando responsabilidade sobre as manchas de petróleo que atingem o Nordeste

Eleição de conselheiros

Cerca de 32 mil pessoas participaram no último domingo em Salvador da eleição para os conselheiros tutelares da cidade. O processo contou com 380 urnas eletrônicas distribuídas em 74 pontos da capital baiana, onde foram contabilizados mais de 162 mil votos.

A eleição, que teve um aumento de 50% na participação popular, foi fiscalizada por órgãos como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Defensoria Pública.

A lista preliminar dos candidatos eleitos e também o resultado dos pedidos de impugnação serão publicados nos próximos dias no site https://www.cmdca.salvador.ba.gov.br/.

Vida longa à Ufba

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) disse que o resultado do Ranking Nacional das Universidades, divulgado ontem pela Folha de S.Paulo, que coloca a Ufba como 14ª do País e com nota 86,95, à frente de todas as instituições privadas de ensino superior do Brasil, vai na contramão do que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem feito à frente da pasta. “Tal resultado é um banho de água fria naqueles que tentaram, por meio de notícias falsas, as chamadas fake news, imolar a imagem das universidades públicas brasileiras, a exemplo de um ministro despreparado e obsessivo que corta recursos, reduz orçamento para a pesquisa e ameaça o tempo inteiro o ensino público gratuito e de qualidade no Brasil”, disse. Entre 2011 e 2019, Lídice destinou R$ 7,2 milhões para a Ufba, por meio de emendas parlamentares.

POUCAS & BOAS

Em Buritirama um incêndio florestal de grandes proporções está consumindo há mais de uma semana a vegetação ressequida por cerca de seis meses sem chuvas. O combate está reunindo prepostos do Corpo de Bombeiros da Bahia e técnicos do Inema, além de representantes do município.

A campanha ‘Somos todos bike’ está mobilizando ciclistas de Barreiras para incentivar maior respeito dos demais condutores de veículos. “O número de ciclistas tem aumentado na cidade e a ideia é que os mais fortes protejam os mais fracos no trânsito, uma vez que a bicicleta é utilizada para o esporte e também como meio de transporte”, pontuou o subsecretário de Agricultura do município e ciclista Rider Castro.

