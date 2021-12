PL oferece leite de cabra nas escolas

O leite de cabra e seus derivados estão prestes a fortalecer o cardápio da alimentação escolar em todas as escolas públicas da Bahia ou conveniadas. A proposta está no projeto de lei 23.319/2019, encaminhado pela deputada estadual Olívia Santana.

Fonte de proteína de alta qualidade, o leite de cabra tem 30% menos colesterol que o da vaca, e não são poucos os que o consideram mais apetecível ao paladar. Fora estas qualidades, tem mais cálcio, fácil digestão e menor incidência de causar alergia.

O projeto visa fortalecer não só o organismo de nossos estudantes, mas também a economia local, pois o leite seria adquirido preferencialmente de produtores locais reunidos em cooperativas em regime de Economia Solidária.

– Vamos aliar os investimentos do estado às iniciativas que favoreçam a produção e a comercialização do que é produzido na Bahia, justificou a deputada, ao defender seu projeto.

Integração – Para garantir esta parceria com nossas cooperativas, o projeto seria integrado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando os artigos 13 e 14 da lei 11.947, de 16 de junho de 2009.

O município de Uauá seria um dos maiores fornecedores, depois de seus produtores terem acesso a R$ 1,6 milhão para requalificação da produção de leite de caprinos, conforme investimento autorizado pelo governo do estado da Bahia em abril.

Uma iniciativa semelhante com a ovinocaprinocultura foi desenvolvida pelo município de Jequié, no sudoeste, com a inserção da carne de bode na merenda escolar entre os anos de 1999 e 2001.

Jarê em Lençóis

A valorização do candomblé dos garimpeiros, chamado popularmente de jarê, é uma das propostas de fortalecimento da cultura original de Lençóis. A ideia saiu do encontro com artesãos e artistas da cidade, realizada pela ADH Brasil, consultoria contratada pela prefeitura de Lençóis para repensar e planejar um novo panorama turístico para o município.

Entre as casas de culto mais famosas, o jarê de Narizinho, babalorixá que tinha este nome como alusão a uma deficiência física originária de um ataque de leishmaniose. O jarê se diferencia do candomblé de origem africana por causa das misturas com os antigos hábitos dos indígenas que foram chacinados durante a ocupação das serras pelas famílias de paulistas e mineiros que chegaram a Lençóis no período colonial.

Campanha do agasalho

O município de Serrinha, a 183 quilômetros de Salvador, dá uma bela lição humanitária à poderosa metrópole do Sudeste e uma das maiores cidades do mundo: em vez de retirar, está doando cobertores para agasalhar quem mais necessita. As doações devem ser levadas para a sede da Igreja Batista, na avenida Manoel Novaes, na Rádio Continental, Praça Luís Nogueira, ou Laticínio Aleluia, na rua Jonas Carvalho, até o dia 14 de junho.

Acompanhamento

O MPF abriu inquérito para acompanhar o processo de tombamento do painel “Manifestações Culturais da Bahia”, de autoria do artista plástico Carybé. A obra é de 1984.

